Pourquoi Plane Swap est (vraiment) possible

Ingénieur, prof d’université et pilote lui-même, Iscold a rencontré Aikins pour la première fois en 2016, après un saut de plus de 7000 mètres dans un filet géant. Autant dire, donc, que sa folie ne lui était pas tout à fait étrangère : "Quand il m'a dit qu'il voulait échanger des avions en plein vol, je me suis dit que c'était dingue" explique-t-il. "Mais personne ne l'avait fait auparavant et j'ai toujours aimé l'idée de m'impliquer dans ce genre de choses. Je lui ai donc dit tout de suite que j'étais partant et que je le ferais quoi qu'il arrive."

"L'ingénierie derrière le projet est assez cool" explique Aikins. "Le grand truc, c'est de montrer que ces avions sont comme des Transformers : ils évoluent. Lorsqu'on actionne le frein, ils ne peuvent plus voler et se contentent de tomber. Il faut donc se rendre à l'intérieur et tout inverser pour pouvoir atterrir."

L'objectif, ici, n'est pas de voler le plus vite possible, mais plutôt de ralentir la chute des avions. Des appareils qui, d'ailleurs, doivent aussi rester stables pour permettre à Aikins et Farrington d'en prendre le contrôle. Ce est qui est particulièrement délicat dans notre dimension.

