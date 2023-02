La playlist d'entraînement des riders VTT

La musique est un bon moyen de motivation. Le rythme, la mélodie, les basses peuvent vous aider à vous entraîner plus dur, à rouler plus vite et à vous mettre dans le bon état d'esprit pour vous dépasser.

On a donc demandé à certains de nos riders - Yana Belomoina, Greg Callaghan , Pauline Ferrand-Prévot , Finn Iles , Henrique Avancini, Ellen Noble, Martin Maes et Richie Rude - de nous donner les morceaux qu'ils aimaient écouter pendant leurs séances d'entraînement indoor et on les a compilés dans une playlist sur Spotify .

La playlist ultime pour un entraînement VTT réussi

01 Yana Belamoina (VTT Cross-country)

Yana Belomoina, focus © Jan Kasl/Red Bull Content Pool

Avicii – Hey Brother

Cette chanson me rappelle des émotions très fortes. Lors de la course Cape Epic, l'une des plus compliquée et des plus longues (8 jours) que j'ai accomplie jusqu'à présent, on mettait cette chanson lorsqu'on m'appelait sur le podium. Ce morceau me rappelle la victoire et le chemin pour y arriver !

BoomBox et Tina Karol – Besodnia

Boombox est l'un de mes musiciens ukrainiens préférés. Ses morceaux me touchent. J'ai la chair de poule quand j'écoute celui-ci !

Rag’n’Bone Man – Human

C'est un morceau trop cool.

Basta – Sansara

Basta est un artiste hip-hop russe qui mêle des paroles chargées d'émotions à une musique extraordinaire.

02 Pauline Ferrand-Prévot (VTT Cross-country)

Pauline Ferrand-Prévot © Daniel Sommer/Red Bull Content Pool

La triple championne du monde de VTT cross-country a été l'une des rideuses les plus régulières au cours des dernières saisons. Elle a un goût prononcé pour la chanson française et le rock, comme le prouve la liste ci-dessous.

03 Martin Maes (VTT Descente/Enduro)

Martin Maes © Olivier Béart

Martin Maes enregistre des performances impressionnants depuis qu'il a commencé à rouler à l'âge de cinq ans. Voici ce qu'il écoute pour y arriver.

04 Henrique Avancini (VTT Cross-country)

Le sourire de la victoire © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Henrique Avancini donne toujours le meilleur de lui-même. Il fait preuve du même engagement dans tout ce qu'il entreprend, y compris lorsqu'il s'entraîne chez lui, au Brésil. Voici ce qu'il aime écouter.

05 Ellen Noble (Cyclocross/VTT Cross-country)

Ellen Noble en action © Chris Milliman/Red Bull Content Pool

Ellen Noble est l'une des pilotes les plus passionnantes du cyclocross américain. Elle inspire d'ailleurs beaucoup la nouvelle génération. Découvrez ce qu'elle écoute à l'entraînement.

06 Finn Iles (VTT Descente)

Finn Iles © Mason Mashon/Red Bull Content Pool

Impossible de passer à côté de Finn Iles lors d'un week-end de Coupe du monde. À 22 ans, il a grandi sous l'influence du rap et c'est le genre de musique qu'il préfère écouter quand s'entraîne.

07 Richie Rude (VTT Enduro)

Richie Rude au Colorado © Matthew DeLorme

Richie Rude est l'un des pilotes de VTT enduro les plus décorés d'Amérique. Il est aussi le premier homme à avoir remporté deux titres de champion consécutifs sur les Enduro World Series. Voici ce qu'il écoute.

08 Greg Callaghan (VTT Enduro)

Greg Callaghan se motive en musique © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Mes goûts musicaux changent assez souvent. Mes playlists sont très variées !

J'aime les chansons que j'ai entendues dans de bonnes vidéos de bike. Quand je les entends, ça m'y fait penser et ça me motive. Quand un morceau me fait danser ou chanter, alors il m'aidera à surmonter les séances d'entraînement difficiles ou à me motiver pour une course.

Buffalo Springfield – For What It's Worth

Cette chanson m'aide à la fois à me calmer et me permet aussi de m'échauffer avant une course.

Grits Featuring Toby Mac – Ooh Aah

Une chanson qui me met toujours de bonne humeur.

Wolfmother – Woman

Ça me rappelle une vidéo de Chris Kovarik du début des années 2000 complètement folle et ça me donne envie de faire la même chose !

Bliss n Eso feat Ceekay – My Life

Le clip de ce morceau raconte la façon dont un pilote de BMX s'est remis d'une blessure qui a bouleversé sa vie. Ces images, associées aux paroles me motivent vraiment à donner le meilleur de moi-même.

Eminem – Lose Yourself

Une playlist ne serait pas complète sans Lose Yourself. Je l'écoute toujours avant une course ou pour me motiver, elle est parfaite pour ça.

