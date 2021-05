SCH, PNL ou Kekra : voilà les noms de vos meilleurs potes de révisions. Parce que vous le savez : il n’y a rien de mieux qu’une bonne playlist pour affûter votre concentration. On vous invite donc à découvrir la nôtre ci-dessous. Mais parce que ces tracks ne suffiront malheureusement pas à choper une mention, on vous donne aussi 5 conseils pour mieux réviser.

SCH, PNL ou Kekra : voilà les noms de vos meilleurs potes de révisions. Parce que vous le savez : il n’y a rien de mieux qu’une bonne playlist pour affûter votre concentration. On vous invite donc à découvrir la nôtre ci-dessous. Mais parce que ces tracks ne suffiront malheureusement pas à choper une mention, on vous donne aussi 5 conseils pour mieux réviser.

SCH, PNL ou Kekra : voilà les noms de vos meilleurs potes de révisions. Parce que vous le savez : il n’y a rien de mieux qu’une bonne playlist pour affûter votre concentration. On vous invite donc à découvrir la nôtre ci-dessous. Mais parce que ces tracks ne suffiront malheureusement pas à choper une mention, on vous donne aussi 5 conseils pour mieux réviser.

Connaître un sujet, c’est bien. Savoir l’expliquer, c’est mieux. En aidant vos potes à réviser, vous assimilerez encore un peu plus les cours et vous vous entraînerez mieux que jamais pour l’exam. Notamment les oraux. De plus, vous vous apercevrez que certains points n’étaient pas aussi clairs pour vous que ce que vous pensiez.

Connaître un sujet, c’est bien. Savoir l’expliquer, c’est mieux. En aidant vos potes à réviser, vous assimilerez encore un peu plus les cours et vous vous entraînerez mieux que jamais pour l’exam. Notamment les oraux. De plus, vous vous apercevrez que certains points n’étaient pas aussi clairs pour vous que ce que vous pensiez.

Connaître un sujet, c’est bien. Savoir l’expliquer, c’est mieux. En aidant vos potes à réviser, vous assimilerez encore un peu plus les cours et vous vous entraînerez mieux que jamais pour l’exam. Notamment les oraux. De plus, vous vous apercevrez que certains points n’étaient pas aussi clairs pour vous que ce que vous pensiez.