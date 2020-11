PS5: la next-gen de Sony se démarque pour ne pas rester dans l'ombre

Le 19 novembre 2020, Sony lance en Europe la PlayStation 5 , dernière-née d’une lignée qui a commencé il y a 25 ans en Europe. Le constructeur japonais sort grand vainqueur de la génération actuelle avec plus de 110 millions de PlayStation 4 vendues depuis 2013. Un exploit uniquement surpassé par la PlayStation 2 , vendue à 158 millions d’exemplaires.

Ce succès phénoménal, combiné au caractère imprévisible de 2020 explique peut-être la communication extrêmement timide et mystérieuse du constructeur au cours de cette année de lancement, là où son concurrent direct choisit une approche opposée.

Aussi bien au niveau matériel que logiciel, on ne connaissait que relativement peu de choses de la dernière née de Sony jusque très récemment. À quelques jours de son lancement, faisons un point sur les différents paris de la PlayStation 5 .

On ne change pas un hardware qui gagne : AMD de retour

Sur la génération PlayStation 4 , Sony avait fait confiance à AMD pour la partie processeur et graphique. Les deux consoliers avaient d’ailleurs choisi une plateforme similaire mais pour des raisons et des implémentations différentes.

Dans le cas de Sony il s’agissait de tirer les leçons de l’aventure PlayStation 3 . Comme Mark Cerny - l'architecte principal de la PlayStation 4 et de la PlayStation 5 - l’indique dans diverses interviews, l’objectif était de rompre avec l’existant et proposer une plateforme bien plus attractive pour les développeurs.

Il faut dire que si la PlayStation 3 , dernier projet de Ken Kutaragi (père de la PlayStation originale) était un rêve d’ingénieur et un monstre de puissance, le rêve avait vite viré au cauchemar. Tant au niveau économique pour Sony que pour les développeurs, la génération PlayStation 3 était synonyme de frustrations.

Adopter une philosophie bien plus proche du PC pour la PlayStation 4 était un objectif primordial pour le constructeur afin de s’assurer le support des développeurs à l’aube d’une nouvelle génération. Une sorte de “Je vous ai compris” du constructeur à tous ses partenaires, qui combiné avec un tarif plus agressif lui assurera un succès retentissant chez les développeurs et les joueurs.

Présentation de la PlayStation 4 par Mark Cerny, l’architecte en chef © Ars Technica

Pour la PlayStation 5 , il n’y avait absolument aucune chance que l’équipe de Cerny chamboule ce nouveau modus vivendi avec les développeurs. On retrouve donc AMD côté processeur et partie graphique.

Comme chez Microsoft, c’est le bond des performances processeur qui devrait être le plus spectaculaire. Pour la partie processeur on trouve 8 cœurs et 16 threads, une fréquence de 3,5 GHz et l’architecture Zen 2. Une partie processeur qui ressemble au Ryzen 7 3700X lancé à l’automne 2019 par AMD. Une différence cruciale est à noter puisqu’il s’agit d’un APU, intégrant processeur et partie graphique sur la même puce. Cela augmente alors la chauffe de cette puce, un aspect sur lequel nous reviendrons par la suite.

Les processeurs AMD Ryzen série 3000 © AMD

Pour la partie processeur, si on garde les mêmes 8 cœurs que sur la PlayStation 4, c’est un saut générationnel extrêmement important. C’est peut-être ce qui différencie le plus ces nouvelles consoles de la génération existante. Cela vaut le coup de le rappeler : à leur sortie en 2013, PlayStation 4 comme Xbox One exploitent des processeurs basse consommation déjà obsolètes avant même la sortie de ces consoles.

Le processeur de la PlayStation 4 © iFixit/Sony

Visant tablettes et ordinateurs portables d’entrée de gamme, ceux-ci font partie de la famille de processeurs Jaguar d'AMD. Les développeurs doivent se satisfaire dès le départ des faibles ressources mises à disposition avec ces processeurs intégrés aux consoles.

Les processeurs de la famille Jaguar d’AMD © AMD

Cela aura un impact direct sur les jeux de la génération passée, où il est très compliqué d’atteindre 60 images par seconde dans de nombreux par exemple. C’est d’autant plus vrai du côté de Sony où la PlayStation 4 Pro apportera un supplément de puissance côté graphique, mais en conservant la même partie processeur. Heureusement, les consoles de nouvelle génération changent radicalement la donne sur ce point. Ceci grâce à AMD, revenu en force ces dernières années.

Alors bien mal en point en 2012, AMD a remonté la pente, au point d’égaler Intel alors jusque-là en pole position côté performance dans les processeurs pour PC. À même fréquence, les processeurs d’AMD permettent un bond significatif des performances. Un point souligné par le fabricant de processeur lui-même en introduisant sa nouvelle architecture dénommée Zen en 2016.

The rise of Ryzen © AMD

Il est à noter que depuis 2016 et cette première version de son architecture Zen, AMD n’est pas resté inactif. Avec les révisions Zen+ puis Zen 2, il a affiné cette nouvelle architecture au point de fournir des performances en jeu similaires à celles d’Intel, et même supérieures avec Zen 3 débarquant sur PC en novembre 2020 dans les processeurs Ryzen 5000.

Les consoles de nouvelle génération du côté de Microsoft comme Sony utilisent des processeurs basés sur l’architecture Zen 2. Cela devrait permettre un bond impressionnant des performances. Le graphique suivant permet de mieux se représenter l’évolution des performances côté processeur entre les deux générations.

Zen 2 est 31 fois plus efficace par watt que l’architecture Kaveri © AMD

Kaveri, tout à gauche, est le nom de code des puces mobiles utilisant l’architecture Steamroller qui succède à Jaguar, se trouvant au cœur de la PlayStation 4 et Xbox One. Renoir, tout à droite, est le nom de code des puces pour ordinateurs portables d’AMD et basé sur l’architecture Zen 2 mentionnée. C’est celle-ci qu’on retrouve dans les nouvelles consoles.

Une brève histoire de l'innovation selon AMD. © AMD

S’il existe des ressemblances sur la partie processeur entre PlayStation 5 et Xbox Series S et X (ces consoles adoptent toutes un processeur 8 coeurs / 16 Threads avec environ la même fréquence entre 3,4 et 3,6 GHz), les différences se font bien plus claires sur la partie graphique.

PlayStation d’un côté, Xbox de l’autre : plus de fréquence ou plus de puissance de calcul ?

Les deux consoles utilisent une partie graphique issue de l’architecture RDNA2 d’AMD. Celle-ci est au cœur des cartes graphiques Radeon 6800 tout juste annoncées. L’unité de base de traitement graphique sur les cartes graphiques AMD existantes s’appelle le Compute Unit. Chacun de ceux-ci contient plusieurs étapes de calcul (unité dédiée au traitement pour les textures, aux calculs vectoriels, etc…)

Diagramme d’un Compute Unit dans l’architecture RDNA d’AMD. © AMD

À noter cependant que cette unité de base est propre à chaque constructeur. On ne peut cependant pas comparer directement les parties graphiques d’AMD à celles de Nvidia par exemple.

Du côté Microsoft, il y a 2 consoles, l’une dédiée à la 4K avec une partie graphique possédant 52 Compute Units et l’autre au Full HD 1080p avec “seulement” 20 Compute Units. Avec des fréquences fixes. Pour en savoir plus, nous vous renvoyons au dossier dédié aux Xbox Series S|X.

Du côté de Sony c’est plus simple, il n’y a qu’un seul hardware. Seule différence entre la Digital Edition et la PlayStation 5 classique : la présence ou non d’un lecteur de disque.

Les deux modèles de PlayStation 5 © Sony

Pour sa PlayStation 5, le constructeur choisit une voie intermédiaire mais peut-être plus innovante. Elle dispose de 36 Compute Units. Mais pour employer une métaphore automobile, plutôt que de préférer une cylindrée plus large comme moteur de sa partie graphique comme sur Xbox, Sony a choisi d’en augmenter la fréquence, et pas qu’un peu.

Si la partie graphique est cadencée à une fréquence de 1,8 GHz sur Series X, elle peut atteindre 2,23 GHz sur la PlayStation 5. Un choix qui pourrait s’avérer payant puisque dans son annonce révélant en détail l’architecture RDNA2, AMD annonçait avoir réussi à obtenir jusqu’à 65% de performances en plus pour la même consommation électrique.

Une performance par watt en hausse sur les nouvelles Radeon 6000 d’AMD © AMD

Si ces gains se retrouvent effectivement dans la partie graphique de la console de Sony, alors le constructeur japonais aura été le plus malin des deux. Quitte à augmenter l’enveloppe énergétique sur cette nouvelle génération, autant en profiter au maximum. Cette augmentation drastique de la fréquence ne va pas sans dégagements, que cela soit sous forme de bruit ou de températures élevées. On sait que les différents modèles de PlayStation 4 - même la Slim - étaient capables d’émettre un bruit assez important dans des jeux gourmands tels que God Of War. Mark Cerny lui-même y faisait allusion dans la présentation Road To PlayStation 5 en début d’année.

Mark Cerny parle du bruit généré par la précédente console de Sony. © Sony

Ici encore, on a l’impression que l’architecte en chef et son équipe ont adressé un message. Mais cette fois à l’attention des joueurs. Plus de machine infernale, de console faisant le bruit d’un jet au décollage. Ce qui implique une solution de refroidissement assez radicale et expliquant sans doute en partie le coût élevé de la console. Sony a ainsi fait le choix d’un refroidissement avec trois parties très importantes. D’abord un énorme dissipateur thermique tout en cuivre avec 7 caloducs, qui aura la tâche d’absorber la chaleur produite par la puce centrale de la console.

Dissipateur thermique de la PlayStation 5. Un beau bébé ! © Sony

Ensuite un ventilateur de taille imposante, plus de 120 mm similaire à ceux d’un PC de bureau. Des aérations de chaque côté de la console permettent de capter l’air frais et d’expulser l’air chaud par l’arrière.

Le ventilateur de la PlayStation 5. 120 mm un format issu du PC © Sony

Enfin, au plus près de la puce, Sony a décidé d’utiliser du Liquid Metal. Il ne s’agit évidemment pas de placer du métal en fusion au-dessus de la puce. Mais plutôt de tirer parti de certaines propriétés de matériaux comme le Gallium ou l’Indium, des métaux qui se ramollissent à basse température.

Le liquid metal, solution exotique d’habitude réservée aux overclockeurs PC © Sony

Une fois mélangés dans un alliage dit “liquide”, ceux-ci disposent d’une excellente conductivité thermique. C'est-à-dire qu’ils sont extrêmement bons pour transférer la chaleur d’un point A (ici la puce de la PlayStation 5) à un point B (le dissipateur massif de la console).

Plus on se rapproche d’un transfert parfait de la chaleur produite par la puce, plus il est facile de l’évacuer aisément. Cela permet alors d’avoir des nuisances sonores fortement réduites. Si cette solution est si miraculeuse pourquoi n’était-elle pas utilisée auparavant ? Le procédé demande une application très complexe, bien plus qu’une simple pâte thermique, plus simple et déjà connue et utilisée depuis des années, sur la PlayStation 2 et la première génération de Xbox par exemple.

Le liquid metal est d’habitude réservé aux amateurs d’overclocking dans le monde PC. Ce n’est pas un composé particulièrement stable : celui-ci peut se dégrader relativement rapidement si la formulation et l’application ne sont pas correctes. Pour un particulier même connaisseur il y a donc des risques, exposés notamment par la chaîne TronicsFix.

Inspection d’une Xbox One X modifiée avec du liquid metal

©TronicsFix

Sony a cependant un avantage évident. En tant que groupe d’électronique majeur, il peut passer des contrats lui permettant la mise au point de systèmes conçus expressément pour ses besoins, ce qui est le cas ici. Au vu des informations révélées publiquement, il semble probable que pour la PlayStation 5, Sony emploie un procédé similaire à celui introduit il y a quelques mois par Asus.

Application de liquid metal sur les PC portables gamer d’Asus

©Asus

L’utilisation d’un tel système, dissipateur et ventilateur massif combiné avec le liquid metal devrait permettre d’avoir des températures bien plus faibles et de ce fait un bruit réduit. Il convient de se rappeler que nul n’échappe aux lois de la physique, mais à ce petit jeu-là il semble que Sony soit bien parti. Cette solution radicale pourrait lui donner l’avantage par rapport à Microsoft et ses nouvelles consoles - déjà très silencieuses selon les premiers tests parus .

Le SSD “magique”, clé de voûte de l’architecture pour la PlayStation 5 ?

Enfin, un dernier élément pointé par le constructeur mérite d’être abordé, son SSD. Pour cette nouvelle génération de consoles dites au revoir aux vieux disques durs mécaniques. Ceux-ci ont plus que fait leur temps. En revanche, souhaitez la bienvenue au stockage flash ultra rapide. Comme sur la solution de refroidissement de la PlayStation 5, on ne peut qu’être impressionné devant une solution là aussi assez radicale.

Le contrôleur du SSD de la PlayStation 5 © Sony

Non content de passer à une nouvelle technologie fournissant un bond important, Sony a travaillé à sa propre implémentation. L’avantage en termes de performances est indéniable. Sony revendique des débits de 5,5 Go/s pour des données non compressées et presque 9 Go/s pour des données compressées. Cela représente environ le double des performances du SSD côté Xbox. Ou entre 50x et 100x plus rapide que le disque dur de la PlayStation 4.

Comparaison entre le SSD PS5 et le disque dur PS4. © Sony

Très concrètement, l’avantage d’un tel débit sur les consoles de nouvelle génération est double.

Le premier est que les chargements de jeux, de sauvegardes ou bien de déplacements rapides dans un jeu à monde ouvert sont largement raccourcis voir éliminés. Un retour aux origines en quelque sorte, avant l’arrivée du CD, quand les cartouches offraient un accès instantané aux derniers jeux.

Mais le deuxième avantage, combiné avec un processeur bien plus puissant, est de pouvoir permettre une conception différente des jeux. Cela signifie la fin d’astuces de level design bien connues des joueurs. C’est la probable disparition des ascenseurs ou des séquences dans des couloirs très étroits. Autant d’artifices de gameplay utilisés dans Mass Effect ou bien dans Final Fantasy VII Remake pour donner un exemple récent. Ceux-ci ont uniquement pour but de cacher les temps de chargement nécessaires sur les consoles, tributaires de disques durs mécaniques extrêmement lents.

Il faudra cependant attendre avant de voir cette nouvelle vision se réaliser ! Au moins jusqu’à l’arrivée de jeux construits spécifiquement pour cette nouvelle génération de consoles. Le potentiel est en tout cas là. Il s’agit selon nous d’un des éléments les plus importants dans la transformation du jeu vidéo tel que nous le connaissons.

Cependant, et pour conclure sur une note un peu plus pragmatique : un tel tour de force était-il nécessaire ? À l’heure actuelle, si l’on se réfère au marché PC, clairement non. Sur PC on peut clairement distinguer la différence entre un disque dur et un SSD, mais celle-ci est presque imperceptible entre un SSD assez basique et un modèle valant plusieurs centaines d’euros.

Un joueur peut-il voir la différence entre deux SSD ?

©Linus Tech Tips

Sony peut fièrement revendiquer une solution presque deux fois plus rapide que son concurrent. Mais on est en droit de se demander si en jeu la différence se fera réellement sentir. Ainsi, entre des chargements de 10 secondes d’un côté et 5 de l’autre, pas sûr que le joueur final y voit un vrai fossé. Selon les premiers tests effectués par certains sites comme GameSpot, la Xbox Series X aurait même l’avantage pour le moment - mais nul doute que des patchs à venir comme celui de Destiny 2 au mois de décembre pourraient changer la donne.

Enfin, différence majeure, la PlayStation 5 acceptera les SSD externes. Du moins dans quelques mois après sa sortie. Sony a ainsi récemment précisé que ce ne serait pas possible dès le lancement . Si cela ouvre la porte à des solutions moins hors de prix que du côté des Xbox Series (ou le SSD propriétaire d’1 To est facturé 269€, presque le prix de la Xbox Series S) ils ne seront pas donnés pour autant.

La marque veut ainsi certifier des SSD ayant les mêmes performances que celui intégré à la PlayStation 5. Or, le seul modèle récent se rapprochant de ces caractéristiques (PCI Express 4.0, débits de plus de 7 Go/s) est le récemment annoncé Samsung 980 Pro. Avec un tarif de plus de plus de 250€ pour un modèle 1 To, il n’y a plus vraiment de différence entre les 2 plateformes. Il faudra donc probablement attendre un bon moment avant que ceux-ci ne baissent significativement de prix.

Prix actuel au 08/11/2020 d’un SSD Samsung 980 Pro d’1 To chez Materiel.net © Materiel.net

Les first-party, stratégie de Sony : encore les jeux et toujours les jeux

Évidemment ce hardware ne sert pas à grand-chose s’il n’est pas au service du software, c'est-à-dire les jeux. Après une génération PlayStation 3 qui aura vu des exclusivités disparaître (Resistance, Motorstorm), devoir se réinventer complètement (God Of War), ou au moins partiellement (Ratchet & Clank), Sony se devait de frapper un grand coup avec de nouvelles franchises.

Sur PlayStation 4, Sony à multiplié les nouvelles franchises © Sony

Cela a été le cas durant la génération PlayStation 4. Avec l’apparition de Horizon Zero Dawn, Ghost of Tsushima ou bien Days Gone. Marvel’s Spider-Man étant un cas un peu à part puisque si c’est l’exclusivité la plus vendue sur PlayStation 4, celle-ci s’appuie sur une franchise Marvel déjà très bien installée.

Depuis 2013, Sony a pu dérouler un catalogue d’exclusivités qui a cruellement manqué à la concurrence pour essayer de reprendre la main au cours de cette génération. N’oublions évidemment pas l’apport des exclusivités négociées avec des studios tiers (Kojima Productions pour Death Stranding, From Software pour Bloodborne). Ou le tour de force de Naughty Dog (Uncharted, Last Of Us) qui reste le joyau de la couronne chez Sony.

On ne sera ainsi pas surpris de voir le constructeur miser précisément sur ces nouvelles franchises, annoncées presque chacune à leur tour sur PlayStation 5 au cours de l’année 2020. C’est pourquoi on a Spider-Man Miles Morales au lancement de la console, Ratchet & Clank dans les premiers mois du lancement de celle-ci, et Horizon : Forbidden West déjà annoncé pour 2021.

Horizon : Forbidden West est la suite du hit né PlayStation 4 © Sony

Bien que cela ne soit pas encore confirmé, il se pourrait que Bend Studios travaille à une suite de Days Gone sur PlayStation 5. De son côté, Sucker Punch responsable de Ghost of Tsushima postait récemment des annonces de recrutement pour un projet “situé dans un Japon féodal”.

Au vu des premiers aperçus de ces jeux de nouvelle génération, il semble que les paris hardware de Sony sont en train de payer. Spider-Man : Miles Morales démontre que l’on peut se retrouver dans son monde en moins de 10 secondes depuis le menu de la console selon Digital Foundry. Un changement drastique là où la même action prend plusieurs minutes sur PlayStation 4 sur le jeu Spider-Man original.

Analyse de Spider-Man : Miles Morales sur PlayStation 5

©Digital Foundry

On constate aussi la présence au choix d’un mode performance ou qualité. Le premier offre pour la première fois une expérience en 60 fps pour la franchise, doublant les performances du jeu sur la génération précédente.

Le deuxième, lui, se limite à 30 images par seconde mais en 4K, et offre des effets de Ray Tracing et une distance d’affichage largement rehaussée par rapport à la PlayStation 4. Là encore c’est la conjonction d’un processeur bien plus puissant et d’un SSD extrêmement rapide qui permettent de réaliser cette vision d’un Spider-Man next gen.

Nul doute que le lancement de la PlayStation 5 est plus solide que celui du côté Xbox. Outre Spider-Man, Sony peut aussi compter sur un remake de Demon’s Souls. Ou bien sur Astro Playroom mettant en avant les capacités haptiques de sa manette DualSense.

La porte d’entrée de l’univers PlayStation : la question de l'écosystème

Il reste à évoquer un aspect sur lequel Sony semblait en bonne position pour dominer le marché au début de la génération précédente, mais n’a finalement guère avancé. Il s’agit de la création d’un véritable écosystème autour de sa plateforme.

En effet, alors que les mastodontes comme Google et désormais Amazon arrivent dans le domaine du jeu vidéo, et que le GamePass de Microsoft prend de plus en plus d’ampleur, il convient de revenir un moment quelques années en arrière.

En tant que constructeur des téléviseurs Bravia, et ayant tout juste racheté Gaikai, Sony paraissait en 2013 bien parti pour proposer une offre complète, avec du jeu en local représenté par la PlayStation 4 ainsi qu’une option cloud gaming. Comme nous le rappelions dans un article paru ici-même l’année dernière, si Sony est techniquement le premier acteur à être entré dans le domaine, il l’a fait à reculons.

Alors que le constructeur possédait une application PlayStation Now dédiée aux terminaux Android, à ses téléviseurs Bravia ainsi que pour la regrettée PlayStation Vita, ce n’est plus le cas depuis début 2017 .

Ce fut au profit d’une offre relancée en 2019, adoptant une approche similaire au GamePass : offrir un catalogue de jeux soit en téléchargement ou bien en streaming. Cependant cette offre est réservée à la PlayStation 4 (téléchargement et streaming) et au PC (en streaming seulement), sans offrir d’application mobile. De plus, cette offre est toujours distincte du PlayStation+, d’ailleurs nécessaire si l’on souhaite profiter des sauvegardes cloud et partager sa progression entre un ordinateur et une PlayStation 4.

Là encore, il s’agit d’une vraie différence de philosophie entre les deux consoliers. Sony continue de considérer sa console comme le point d’entrée principal (l’unique ?) à son univers et ses jeux.

Un raisonnement qui lui a certainement été favorable sur les générations précédentes. Mais à l’heure où Microsoft voit désormais sa marque Xbox davantage comme un service, rapportant un revenu fixe et prévisible et ne cessant de multiplier les portes d’entrée à son écosystème (sur console, PC, mobile, TV…), cette stratégie portera-t-elle ses fruits une fois de plus ?

Seul le temps nous le dira. Mais il y a encore quelques semaines, les propres résultats financiers de Sony indiquaient que ses bénéfices venaient de manière disproportionnée des services que l’entreprise vend, et non de son hardware. Une situation cependant logique alors que la génération précédente arrive en bout de course.

En attendant, le constructeur ne mise pas tout sur une seule option. Preuve en est l’apparition récente de la PlayStation Collection, qui représente 20 jeux ayant marqué la génération PlayStation 4. Comme une réponse au GamePass, ces jeux sont ainsi offerts aux joueurs PlayStation 5… lors de leur souscription à un abonnement PlayStation+ .

La PlayStation Plus Collection, tentative de lutte contre le GamePass © Sony

Année hors-norme par bien des points, 2020 arrive bientôt à son terme. Dans le jeu vidéo , le changement notable aura été l’importance grandissante du dématérialisé. Avec des changements d’habitudes de consommation bien partis pour devenir la nouvelle norme, on ne manquera pas de suivre l’évolution des différents écosystèmes des constructeurs.