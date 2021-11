La Playstation 5 n’est pas en rupture de jeux

ne fait plus aucun doute. Sony annonçait plus de 10 millions d’exemplaires vendus en juillet, battant les chiffres de sa console précédente. C’est du concret et c’est impressionnant.

PS5 VS Xbox Series X : le duel du bien contre le … Microsoft avance la Xbox Series X, et Sony la …

Néanmoins, on peut observer du mieux ces derniers mois avec des réassorts plus réguliers chez tous les revendeurs. Alors oui, la quantité reste limitée et tout part très vite, avec une priorité pour les réservations. Sur le terrain, on est encore loin des espoirs de Sony depuis le mois de mars : une arrivée en masse de consoles, voire même, objectif suprême, des exemplaires dans les rayons pour les fêtes.

D’abord, il y a une réalité qui s'aggrave et échappe à Sony, la pénurie de composants. Mais ça n’est pas tout. Début août, Hiroki Totoki (le grand ponte des finances de la boite) a annoncé qu’ils avaient assez de puces et autres composants pour remplir leurs objectifs financiers concernant la vente de la PS5. Il faut voir dans ces propos une subtilité importante : cela ne veut pas dire qu’il y en aura partout mais simplement qu’il y en aura assez pour satisfaire Sony et ses actionnaires. Il y aura encore des joueurs sur le carreau. Vu le contexte, il faudra attendre un bon paquet de mois pour se dire “Tiens, je m'achèterai bien une PS5” en la voyant dans son carton posé au rayon hi tech de votre hyper. Navré de plomber l’ambiance. Parlons des jeux plutôt, surtout que beaucoup sont jouables ailleurs.

appelées Rift Apart et la version Intergrade de

qui permet de découvrir ce que la nouvelle manette a dans le ventre. Le jeu est très joli, drôlement bien conçu et au final très agréable, rien d’étonnant puisqu’il est là pour vous montrer que vous avez bien fait de céder à l’appel de la PS5 et que votre aventure avec elle va durer un bon moment. À côté de celà, Sony a dégainé

It Takes Two

, sont disponibles gratuitement pour ceux qui possèdent la nouvelle console. Certains de ces jeux ne sont plus de premières fraîcheurs (Mortal Kombat X, Fallout 4…) mais la liste comprend du très lourd et de la variété. Voilà l’occasion rêvée de s’attaquer à des monstres comme

, de plus beaux graphismes et de temps de chargement radicalement moins longs.

C’est au moment où l’approvisionnement en PS5 a été un peu plus correct qu’ont débarqué de très bons jeux sur la console de Sony, fin août et septembre 2021. Commençons avec la version Director’s Cut de