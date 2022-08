Le PlayStation Plus Extra en a dans le ventre

dont la nouvelle mouture est arrivée chez nous le 22 juin. Terminé le simple abonnement à 59 € l’année pour un accès au online et des jeux gratuits chaque mois, là on voit plus grand avec une offre conséquente de jeux et des tarifs variés, allant de l’ancienne version appelée Essential sans nouveauté, à la version Premium à 119,99 € en passant par la version intermédiaire, dite Extra coûtant 99,99 €. C’est sur celle-ci et ce qu’elle propose concrètement que nous allons nous arrêter aujourd’hui. Le modèle est similaire au Xbox Game Pass : des dizaines de jeux téléchargeables, plus ou moins récents, avec certaines exclusivités. Comme chez Microsoft, Sony propose du lourd.

, merveille d’action mais surtout de narration qui développe une relation père / fils des plus réussies et touchantes entre Kratos et Atreus, un voyage bluffant dans la mythologie nordique sublimé par sa bande originale de Bear McCreary. Ce compositeur, qui a longuement travaillé sur Battlestar Galactica, ne risque plus de vous être inconnu, si c’est le cas, puisqu’il s’occupe de la B.O. de la série événement de la rentrée sur l’univers du Seigneur des Anneaux, The Rings of Power. Le public a pleinement adhéré aux nouvelles aventures de Kratos, immense succès de la PS4 donnant lieu à une suite, Ragnarok qui débarquera en fin d’année. Si vous n’avez jamais fait ce God of War, il s’agit vraiment du jeu à ne pas louper si vous avez Extra.

est une excellente adaptation des aventures du héros iconique de Marvel, au-dessus de certains films dans ce qu’il raconte, avec des personnages particulièrement attachants : Mary-Jane, May et surtout Peter Parker, très bien travaillé, avec un humour léger qui fonctionne parfaitement. L’intrigue principale ne vous lâche pas, ses quêtes secondaires et DLC font le travail et le tout intègre de nombreuses têtes connues de la franchise. Sans oublier le plaisir de se balader librement dans New York, entre les immeubles, sur les toits, changeant de costume au gré du vent. Son extension, dont le but est de montrer ce que la PS5 peut apporter de plus, est centrée sur Miles Morales et permet de prolonger le plaisir. À faire, avant la suite qui ajoutera Venom à la sauterie.