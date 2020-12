Que se passe-t-il pendant un plongeon de haut vol ?

Il est facile de comprendre pourquoi Macaulay parle avec autant de joie de ces moments suspendus, étant donné qu'ils sont de plus en plus rares de nos jours. Au cours des dix dernières années, les plongeons sont devenus plus complexes que jamais, et les athlètes enchaînent toujours plus de vrilles et de figures. Au risque, selon

, de ne plus du tout ressembler à de majestueux volatiles.