Les plus belles randonnées à faire dans le Jura

Le Jura , avant d’être un département, est surtout un grand massif montagneux s’étendant sur plus de 360 km, dont la topographie lui confère une variété impressionnante de paysages. Alors que vous soyez plutôt à la recherche de randonnées sportives ou bien de promenades au milieu des lacs et le long des rivières pour créer de nouveaux segments sur Strava , il y aura forcément quelque chose pour vous dans le coin.

01 Le tour des cascades du Hérisson

La cascade du Saut Girard © Wikimédia Commons

Distance : 7,4 km (A/R)

Difficulté : facile

Durée : 3h

Localisation : Ménétrux-en-Joux

Le Hérisson est une petite rivière du Jura qui prend sa source dans le lac du Bonlieu. Sa particularité ? Elle est jalonnée de diverses chutes d’eau, toutes plus pittoresques les unes que les autres. Sur votre tracé, vous pourrez en observer pas moins de 7, dont la superbe cascade du Saut Girard, haute de 35 m. Parfaite pour tous les membres de la famille, cette randonnée aller / retour, en plus de vous rafraîchir, vous en mettra plein la vue.

02 Les 4 lacs

Lac d’Ilay depuis le pic de l’Aigle © Wikimédia Commons

Distance : 10,9 km

Difficulté : facile

Durée : 3h

Après les cascades, les lacs ! Cet itinéraire, très accessible, vous fera longer successivement le lac du Petit Maclu et du Grand Maclu, puis celui d’Ilay et de Narlay. Dépaysement garanti ! Issus de la dernière glaciation, ces quatre étendues d’eau, avec leur eau bleue turquoise, offrent des panoramas dignes des paysages canadiens et abritent une faune et une flore très variée.

03 Cirque de Baume-les-messieurs

Distance : 11 km

Difficulté : facile

Durée : 4h

Localisation : Baume-les-Messieurs

Que diriez-vous d’une randonnée dans l’un des plus beaux villages de France ? Pour cela, Baume-les-Messieurs , situé dans un cirque au fond d’une reculée typique du Jura, est l’endroit parfait. Le tracé est un boucle d’environ 11 km qui vous fera traverser des paysages variés et tous plus impressionnants les uns que les autres. Au programme : la magnifique Cascade des Tufs et de superbes panoramas, dont celui de la Croix de Suchot qui offre une vue imprenable sur toute la reculée.

Le Crêt de Chalam depuis la borne au lion

Distance : 4,5 km

Difficulté : moyenne

Durée : 2h

Localisation : La Pesse

Cette randonnée allie parfaitement beaux paysages et histoire. Eh oui, votre point de départ n’est autre que la “borne au lion”, une borne frontière datant de 1613 vestige des royaumes du Moyen Age qui se partageaient alors la région. Durant votre ascension, vous serez charmé par les petits sentiers boisés et très pittoresques qui mènent jusqu’au crêt… Mais ne criez pas victoire trop vite : si la première partie du parcours est relativement plate, la dernière est nettement plus abrupte. Mais c’est le (petit) prix pour admirer l’un des plus beaux panoramas sur le massif du Jura.

Le tracé de la randonnée fourni par Strava © Strava

04 Le Crêt de la Neige depuis Lélex

Distance : 15 km

Difficulté : difficile

Durée : 7h

Localisation : Lélex

Préparez un bon équipement, nous finissons en beauté avec une randonnée très sportive : l'ascension du Crêt de la Neige, le plus haut sommet des montagnes du Jura, culminant à 1 720 m. Préparez-vous : le début est assez raide et fera travailler vos mollets… Mais ce n’est que pour mieux vous émerveiller une fois en haut. En effet, le Crêt offre une vue incroyable. Par beau temps, vous aurez peut-être la chance d’apercevoir le Mont Blanc au loin, ainsi que le Lac Léman. Pas mal comme récompense, non ?

