Les 5 plus grands évènements motorsport au monde

Max Verstappen attire les foules. Quand a-t-on la chance d'assister en direct aux exploits d'un quadruple champion du monde de Formule 1 ? Surtout en France, un pays qui n'accueille plus la catégorie reine du sport automobile depuis quelques années. Avec sa participation aux ADAC RAVENOL 24h Nürburgring 2026, peut-on espérer voir le Néerlandais débarquer aux 24h du Mans dans un futur proche ? Quoiqu'il en soit, sa présence aux 24h du Nürburgring a déjà fait grimper les prix plus de deux semaines avant le drapeau vert du 14 mai. Cela soulève une question légitime :

Quelles sont les compétitions automobiles les plus mythiques ?

Mesurés par fréquentation, on vous dit tout sur les 5 plus grands événements motorsport au monde, les incontournables. Passionnés de sports mécaniques , vous êtes au bon endroit.

01 Indianapolis 500 : le plus grand événement sportif sur une seule journée

Année de création : 1911

Lieu / Circuit : Indianapolis Motor Speedway, Speedway, Indiana, États-Unis

Période : Mai (Memorial Day Weekend)

Spectateurs sur place : Plus de 350 000 — dont 250 000 dans les tribunes et 100 000 dans l'infield

Particularité historique : Ray Harroun remporte la première édition en 1911 — sans copilote, grâce à un rétroviseur de sa conception. C'est la première utilisation documentée d'un rétroviseur fixe sur un véhicule.

Pourquoi c'est unique : Le plus grand événement sportif sur une seule journée dans le monde entier

Chaque Memorial Day Weekend (le dernier lundi de mai), Indianapolis se transforme en capitale mondiale du motorsport. L' Indy 500 est officiellement reconnu comme le plus grand événement sportif d'une seule journée — tous sports confondus, pas seulement le motorsport. La course d'endurance peut se prévaloir d'une longue tradition : dès 1911, les voitures tournaient déjà sur l'ovale de l'Indianapolis Motor Speedway, le premier circuit construit spécifiquement pour la course automobile aux États-Unis.

Spectaculaire, même vue du ciel : l'Indianapolis Motor Speedway. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Chaque année, des centaines de milliers de fans convergent vers ce circuit de l'État de l'Indiana. L'Indianapolis 500 bat régulièrement de nouveaux records. Les tribunes offrent une capacité de 300 000 spectateurs, auxquels s'ajoute l'infield — le circuit intérieur. Les chiffres précis sont rarement communiqués par les constructeurs américains, mais on estime qu'avant la pandémie de COVID, plus de 400 000 personnes assistaient souvent à l'événement en direct.

En 2024 et 2025, environ 345 000 à 350 000 personnes ont fait le déplacement jusqu'à l'Indianapolis Motor Speedway. Record absolu.

Le saviez-vous ? Le Speedway est l'une des plus grandes enceintes sportives au monde : sa surface dépasse celle du Vatican ou de la Maison Blanche.

02 MotoGP™ Grand Prix de France

Année de création : 1920 (premier GP de France) ; ère MotoGP depuis 2002

Lieu / Circuit : Circuit Bugatti, Le Mans, France

Période : Mai

Spectateurs sur place : 311 797 (2025) — nouveau record absolu dans l'histoire du MotoGP

Particularité historique : En 2023, le Grand Prix de France était la 1 000e course de l'histoire du Championnat du Monde de vitesse moto

Pourquoi c'est unique : Aucun événement MotoGP n'attire autant de monde — et les fans ne viennent pas seulement pour la course, ils vivent le week-end.

Bienvenue au Mans : le légendaire Circuit Bugatti n'est pas seulement la maison de l'iconique course de 24 heures, en moto, c'est aussi un aimant à spectateurs sans pareil. Le MotoGP™ Grand Prix de France attire chaque année davantage de monde.

Plus de 300 000 fans ont assisté au MotoGP 2025 au Mans. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Après avoir déjà établi un nouveau record en 2024 avec environ 297 000 spectateurs sur place, l'édition 2025 a pulvérisé tous les compteurs : 311 797 fans ont suivi le MotoGP™ Grand Prix de France 2025 tout au long du week-end de course. Ils ont été récompensés par une victoire à domicile du local de l'étape Johann Zarco . Une des plus belles pages du sport automobile français.

Le saviez-vous ? En deuxième position au classement des affluences, on retrouve le MotoGP™ Grand Prix d'Allemagne au Sachsenring. 256 411 spectateurs ont suivi le week-end en 2025 sur place. Au total, huit circuits du calendrier MotoGP ont franchi la barre des 200 000 spectateurs en 2025 (Pays-Bas, Valence, Argentine, République tchèque, Espagne - Jerez, Thaïlande, Allemagne et France).

L'ambiance ? Électrique. Les fans campent plusieurs jours à l'avance, les tribunes sont pleines des heures avant la première séance d'essais. Le Mans et le MotoGP, c'est une histoire d'amour qui ne montre aucun signe d'essoufflement. En 2026, le MotoGP™ Grand Prix de France donne rendez-vous à ses fans du 8 au 10 mai.

03 24h du Mans : l'endurance rencontre l'atmosphère de festival

Année de création : 1923

Lieu / Circuit : Circuit des 24 Heures, Le Mans, France (13,626 km)

Période : Juin (traditionnellement le second week-end de juin)

Spectateurs sur place : Plus de 300 000 chaque année ; en 2025, plus que jamais dans l'histoire de la course.

Particularité historique : Célèbre pour sa longue ligne droite des Hunaudières (Mulsanne Straight) sur laquelle des vitesses supérieures à 400 km/h étaient atteintes avant les années 1990.

Pourquoi c'est unique : La plus ancienne et la plus prestigieuse course d'endurance au monde.

Les 24 Heures du Mans figurent parmi les événements motorsport les plus anciens et les plus prestigieux du monde, et n'ont jamais été aussi populaires qu'en 2025. 332 000 spectateurs ont assisté à la course sur place, un chiffre sans précédent dans la riche histoire de l'épreuve.

Longues lignes droites, vitesses de pointe hallucinantes : les 24h du Mans © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Ce qui rend Le Mans unique : ce n'est pas seulement la course. C'est un festival qui dure plusieurs jours. Les fans campent directement au bord de la piste, encouragent leurs équipes tout au long de la nuit — une des plus belles courses d'endurance nocturnes au monde —, font griller des saucisses autour du feu. Et tout ça pendant que des voitures filent à 340 km/h sur les 13,6 kilomètres du Circuit des 24 Heures.

Les 24h du Mans offrent une ambiance de fête populaire unique, avec un programme annexe riche — concerts et autres activités — qui va bien au-delà de la course elle-même.

04 24h Nürburgring : la plus grande fête motorsport d'Allemagne

Année de création : 1970

Lieu / Circuit : Nürburgring Nordschleife + circuit Grand Prix, Nürburg, Allemagne (25,378 km)

Période : Mai

Spectateurs sur place : 280 000 (2025, record absolu)

Particularité historique : Lors de la première édition en 1970, la victoire est revenue à Hans-Joachim Stuck. La course avait été pensée comme une alternative accessible au 1000 km professionnel, ouverte aux pilotes amateurs.

Pourquoi c'est unique : Le circuit de course le plus long au monde, le plus grand événement motorsport d'Allemagne, avec un esprit de festival unique et du camping directement au bord de la Nordschleife.

L'Enfer Vert appelle, et l'Allemagne répond présente. La course des 24h du Nürburgring n'est pas seulement le plus grand événement motorsport d'Allemagne — c'est aussi l'un des plus fréquentés au monde.

Le buzz autour de Verstappen dans la course de 24 heures est immense © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

En 2025, la course a établi un nouveau record de fréquentation : 280 000 fans ont fait le déplacement dans l'Eifel, soit 40 000 de plus que l'année précédente. Ceux qui y étaient le savent : ce n'est pas une simple visite sur un circuit. C'est camping, feux de camp, bratwurst et 24 heures de plein gaz sur la piste de course la plus longue et la plus dangereuse du monde. Les 24h Nürburgring, c'est bien plus qu'un événement motorsport. Au fil des décennies, c'est désormais un festival, un concert, une fête — et bien d'autres choses encore.

Les ADAC RAVENOL 24h Nürburgring 2026 devraient pulvériser ce record, ce que l'on doit en grande partie à un débutant loin d'être inconnu, un certain Max Verstappen. Dès le 30 avril, l' organisateur annonçait que la demande de billets était la plus élevée de toute l'histoire de l'événement.

Si vous voulez vivre l'événement en direct les 14, 15 et 16 mai 2026, mieux vaut vous dépêcher de trouver une place. Avec 161 participants, la grille de départ 2026 sera la plus fournie depuis 2014. Et avec la première du pilote Red Bull Racing Max Verstappen.

05 Les 24h de Spa-Francorchamps en plein essor

Année de création : 1924

Lieu / Circuit : Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgique (7,004 km)

Période : Juin

Spectateurs sur place : 128 000 (nouveau record absolu en 2025)

Particularité historique : Lors de la première édition en 1924, un seul mécanicien devait rester dans la voiture pendant les 24 heures complètes, tandis que deux pilotes se relayaient au volant.

Pourquoi c'est unique : La plus grande course GT3 au monde, sur l'un des circuits les plus spectaculaires et exigeants qui soient — avec l'Eau Rouge, le Raidillon et la météo capricieuse des Ardennes comme joker permanent.

Spas Eau Rouge - un défi unique © Getty Images/Red Bull Content Pool

En 2025, le monde de l'endurance a vécu un triple-header inédit : les trois grandes courses de 24 heures européennes (Le Mans, le Nürburgring et Spa-Francorchamps) se sont disputées sur trois week-ends consécutifs. Au cœur de cette épopée : Kelvin van der Linde , qui a relevé le défi de l'endurance à trois reprises en 14 jours — remportant au passage les 24h Nürburgring 2025.

Et tous les trois ont enregistré un nouveau record de fréquentation. Les 24h de Spa ont particulièrement franchi un nouveau cap. En 2024, l'événement sur l'« Ardennaise » était passé tout près de la barre des 100 000 spectateurs (99 500 fans), mais en 2025, ce sont 128 000 personnes qui ont suivi l'événement en direct sur le circuit. Soit une hausse de 28,6 %.

Le saviez-vous ? Spa est considéré comme le plus exigeant des trois classiques d'endurance européens. Avec des dénivelés cumulés d'environ 100 mètres et des forces G importantes, le circuit met les pilotes à rude épreuve.

Les chiffres ne mentent pas : le motorsport vit en ce moment une véritable renaissance et n'a jamais été aussi présent. Que ce soit en Formule 1, en MotoGP ou dans les courses d'endurance, les affluences sont en hausse partout. Une nouvelle génération découvre le sport, le nombre de femmes dans les tribunes augmente régulièrement, et les plateformes numériques amènent les courses à des milliards de personnes à travers le monde.

FAQ

Dans l'univers du sport mécanique, on parle souvent de la Triple Couronne pour désigner les trois courses les plus prestigieuses au monde :

Le Grand Prix de Monaco (F1) — course urbaine mythique dans les rues de Monte-Carlo

Les 24 Heures du Mans (WEC) — la plus célèbre épreuve d'endurance au monde, pilier du WEC

Les 500 Miles d'Indianapolis (Indy 500) — le plus grand événement sportif d'une seule journée

Seul Graham Hill a remporté les trois. La Triple Couronne reste le Saint-Graal du sport automobile — et Monaco en est une épreuve à part entière .

Quel est le plus grand événement motorsport au monde ?

L'Indianapolis 500 (Indy 500) est officiellement reconnu comme le plus grand événement sportif d'une seule journée au monde, toutes disciplines confondues. Organisé chaque année depuis 1911 dans le cadre de l'IndyCar Series, il accueille plus de 350 000 spectateurs sur le circuit de l'Indianapolis Motor Speedway.

Quels sont les plus grands événements motorsport en Europe ?

En Europe, les événements motorsport qui attirent le plus de monde sont les 24 Heures du Mans (332 000 spectateurs en 2025), le MotoGP Grand Prix de France au Mans (311 797 en 2025), les 24h Nürburgring (280 000 en 2025) et les 24h Spa-Francorchamps (128 000 en 2025).

Quelle est la différence entre le WEC et l'IndyCar ?

Le Championnat du Monde d'Endurance (WEC) est une compétition internationale organisée par la FIA regroupant des épreuves d'endurance comme les 24 Heures du Mans, avec des voitures de type Hypercar ou LMP2. L'IndyCar Series est le championnat américain de monoplaces à cockpit ouvert, dont l'épreuve phare est l'Indianapolis 500.

Le Rallye Dakar fait-il partie des plus grands événements motorsport ?

Oui. Le Rallye Dakar est considéré comme la référence absolue en rally-raid et l'une des épreuves les plus difficiles et les plus médiatisées du sport automobile mondial. Bien qu'il ne figure pas dans ce classement par affluence sur circuit, il est universellement reconnu comme l'un des grands événements motorsport par son prestige et sa difficulté.

Quel est le record d'affluence en motorsport ?

Le record absolu est détenu par l'Indianapolis 500, qui accueille plus de 400 000 personnes lorsque l'infield (espace intérieur du circuit) est pris en compte. En Europe, les 24 Heures du Mans 2025 ont établi un nouveau record avec 332 000 spectateurs sur le circuit des 24 Heures.