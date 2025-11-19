Le top 10 des plus grands stades du monde !

L’année prochaine, le Paris FC va déménager au stade Jean-Bouin. L’enceinte du Stade Français va donc accueillir des matchs de Ligue 1, et ce, à quelques mètres seulement du Parc des Princes et de son PSG. Malgré ses 20 000 places, il est question ici d’un stade emblématique qui, on n’en doute pas, rugira à l'unisson pour fêter les exploits de Maxime Lopez.

Mais au fait, pourquoi dit-on “malgré ses 20 000 places” ? Cela semble tout de même loin d’être anodin, non ? Oui et non. En s’éloignant un tout petit peu de la capitale française et en se penchant sur les stades les plus impressionnants de la planète, il y a de quoi avoir le vertige. Voici les 10 plus grands stades au monde, avec en bonus quelques mentions honorables. Spoiler : les fans de ballon rond risquent d’être déçus.

01 Numéro 1 - Narendra Modi Stadium

Nombre de places : 132 000

Parys : Inde

Date de construction : 2020

Discipline : Cricket

Club affilié : Gujarat Cricket Team

En première position, on ne retrouve pas un stade situé aux États-Unis, en Chine, au Brésil ou en Europe. Non, il s’agit du stade Narendra Modi à Ahmedabad, en Inde. Vous l’aurez compris, le stade porte le nom du dirigeant indien, mais l’important ici, c’est surtout sa capacité d’accueil avec 132 000 sièges.

Le stade monumental (25 hectares de superficie) a été construit pour le sport national de la nation. Des matchs du club de cricket de la région, mais aussi de l’équipe nationale y ont eu lieu, ainsi que quelques grands événements politiques.

02 Numéro 2 - Stade du Premier-Mai (Rungrado)

Les Arirang Mass Games de 2012 © Wikimedia

Nombre de places : 114 000

Pays : Corée du Nord

Date de construction : 1989

Discipline : Football/Athlétisme

Club affilié : Sélection nationale nord-coréenne

On reste en Asie et on monte vers le nord avec le Stade du Premier-Mai, aussi appelé le Rungrado. Vous n’en avez jamais entendu parler ? Cela s’entend, puisque l’enceinte est située à Pyongyang, en plein cœur de la Corée du Nord. Le stade a vu le jour en 1989, juste un an après les Jeux de Séoul. Coïncidence ? Le doute est permis. Depuis sa sortie de terre, le stade accueille les matchs de l’équipe nationale de football, mais aussi certaines compétitions d'athlétisme, ou encore le festival Arirang Mass Games, un gigantesque festival consacré à la gymnastique.

Même si le stade avait à l’origine une capacité de 150 000 places (un chiffre qui n’a pas été confirmé), après des rénovations en 2014, on serait aujourd’hui autour de 114 000 sièges.

03 Numéro 3 - Michigan Stadium

Nombre de places : 107 601 places

Pays : États-Unis

Date de construction : 1927

Discipline : Football américain

Club affilié : Michigan Wolverines

On traverse le monde avec un numéro qui devrait en surprendre plus d’un. Ici (et cette thématique va revenir fréquemment dans ce classement), on n’est même pas sur du sport professionnel. Le Michigan Stadium, comme son nom l’indique, est utilisé par une institution publique : l’université du Michigan, et plus précisément pour son équipe de football américain.

Détail culturel important : aux États-Unis, le sport universitaire (NCAA) jouit d’une cote de popularité hors norme. Les élèves et alumni, sportifs ou non, revêtent leurs vêtements aux couleurs de leur alma mater et soutiennent leur équipe contre vents et marées. Si l’on ajoute à cela le fait que le foot US est le sport le plus suivi au pays de l’Oncle Sam, on obtient un cocktail explosif, et une enceinte qui accueille 107 601 fans (avec un record à 115 109 spectateurs en 2013, avant les derniers travaux).

Numéro 4 - Beaver Stadium

Nombre de places : 106 000 places

Pays : États-Unis

Date de construction : 1960

Discipline : Football américain

Club affilié : Nittany Lions

Pendant des années, Penn State et l’université du Michigan ont bataillé pour savoir qui avait le plus grand stade. Après les derniers travaux réalisés à la “Big House” du Michigan en 2010, les Wolverines se sont hissés en tête. Il n’empêche, le Beaver Stadium reste monstrueux avec ses 106 000 sièges.

Chaque université américaine a ses traditions. En Pennsylvanie, il y a ce qu’ils appellent les “White Out games”, aucours desquels les fans viennent vêtus de blanc, de quoi créer, entre la sono et les chants, une ambiance complètement folle. Comme sur la vidéo ci-dessous, on comprend comment cela peut désarçonner l’équipe adverse.

04 Numéro 5 - Ohio Stadium

Nombre de places : 102 780

Pays : États-Unis

Date de construction : 1922

Discipline : Football américain

Club affilié : Ohio State Buckeyes

Surnommé le Horseshoe (fer à cheval en français) en raison de sa forme, le stade des Buckeyes d’Ohio State est lui aussi gigantesque. Ici, pas de Mo Bamba ou de Mr. Brightside pour fêter l'arrivée des joueurs, mais un Seven Nation Army qu’on a tous déjà entendu dans d’autres stades. Alors certes, la chanson des White Stripes n’était peut-être pas reprise en chœur par 102 000 personnes… mais on ne peut pas toujours lutter contre la folie des grandeurs à l’américaine.

05 Numéro 6 - Kyle Field

Nombre de places : 102 733

Pays : États-Unis

Date de construction : 1927

Discipline : Football américain

Club affilié : Texas A&M Aggies

Après l’Ohio, on a rendez-vous au Texas avec un autre stade qui dépasse les 100 000 places. Ce chaudron, est aussi là que joue le club des Aggies de Texas A&M et, si vous suivez un peu la NCAA, c’est un stade qu’Arch Manning connaît un peu, puisqu’il y a déjà joué l’année dernière (et en est sorti vainqueur).

06 Numéro 7 - Neyland Stadium

Nombre de places : 101 915

Pays : États-Unis

Date de construction : 1921

Discipline : Football américain

Club affilié : Tennessee Volunteers

Dans le Tennessee comme au Texas, le football est une affaire très sérieuse. Les Volunteers font partie de la SEC, la conférence la plus relevée de la NCAA, alors pour rivaliser face à LSU, Florida, Alabama, Texas et consorts, avoir plus de 100 000 fans en délire est toujours une bonne chose.

07 Numéro 8 - Tiger Stadium

Nombre de places : 102 321

Pays : États-Unis

Date de construction : 1924

Discipline : Football américain

Club affilié : LSU Tigers

Direction la Louisiane avec la fac de Louisiana State, l’un des plus gros exportateurs de talents vers la NFL. Est-ce que ce classement commence à être redondant ? Peut-être, mais ce n’est pas de notre faute si les stades gigantesques ont poussé tels des champignons dans les années 20 aux États-Unis. En tout cas, s'asseoir dans n’importe lequel d’entre eux pour une soirée doit être absolument exceptionnel.

08 Numéro 9 - Darrell K Royal–Texas Memorial Stadium

Nombre de places : 100 119

Pays : États-Unis

Date de construction : 1924

Discipline : Football américain

Club affilié : Texas Longhorn

Nous y voilà, l’enceinte dans laquelle Arch Manning joue tous ses matchs à domicile. Elle porte le nom de son coach historique (1957 - 1976) et accueille 100 119 spectateurs… et Bevo, le taureau et mascotte de l’équipe.

09 Numéro 10 - Bryant-Denny Stadium

Nombre de places : 100 077

Pays : États-Unis

Date de construction : 1929

Discipline : Football américain

Club affilié : Alabama Crimson Tide

Toujours pas convaincu ? Le dixième stade le plus grand au monde est… dans le sud des États-Unis ! Surpris ? Nous non plus. Et en bonus, l’équipe de l’université de l’Alabama, les Crimson Tide, font aussi partie de la SEC.

10 Mentions honorables :

Melbourne Cricket Ground

Le Melbourne Cricket Ground accueille d'autres sports © Wikimedia

53 places seulement derrière le Bryant-Denny Stadium, le Melbourne Cricket Ground mérite d’être mentionné. Déjà, il est lui aussi énorme. Et en plus, cela nous permet de sortir enfin la tête du foot US universitaire. Il sert de domicile au Melbourne Cricket Club, mais aussi à certains des plus grands matchs de ce sport, tout comme des qualifications pour la Coupe du monde de football ou encore des matchs d’Australian football.

Camp Nou

Les travaux actuellement en cours à Barcelone devraient se terminer en août 2026. Après ceux-ci, le stade sera capable d'accueillir la bagatelle de 105 000 personnes. Autant dire que sans folie inattendue venue d’un autre continent, il prendra fièrement sa place dans ce top 10 (qu’il occupait par le passé, avec un record à 120 000 spectateurs en 1986).

Estadio Azteca

Jusqu’en 2016, le stade Azteca de Mexico City pouvait accueillir plus de 100 000 spectateurs (avec un pic à 115 000). Au fil des travaux, le domicile du Club America a vu sa taille se réduire, avec aujourd’hui un très honorable 85 000 places.

Fun Fact : Hôte de deux finales de Coupe du monde, il a couronné deux légendes absolues : Pelé en 1970, et Maradona en 1986.

Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã)

Le Maracana en 1950 © Arquivo Nacional / picryl.com

Vous pensiez y échapper ? Non. Au moment de son inauguration en 1950, le Maracanã pouvait accueillir pas moins de 199 854 personnes. Invraisemblable ? C’est en tout cas le chiffre de spectateurs annoncé pour la finale Brésil - Uruguay en cette même année. Alors certes, aujourd’hui, il n’y a “que” 78 838 places, mais un mythe pareil mérite d’être évoqué.

FAQ

Quel est le plus grand stade du monde en termes de capacité d'accueil ?

Le Narendra Modi Stadium d'Ahmedabad est le plus grand stade au monde avec 132 000 places.

Comment la capacité d'un stade est-elle mesurée ?

Pour quantifier le nombre de place, les autorités se basent sur le nombre de sièges, la taille des escaliers, le nombre d’issues de secours… c’est la capacité homologuée. Ensuite, il y a également la question de la configuration de l’endroit. En cas de places assises et non debout, moins de personnes peuvent s’installer dans une arène.

Quel est l'avenir des grands stades face aux défis écologiques ?

Pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, le Stade 974 a été pensé comme une structure démontable. Entièrement fait de matériaux transportables et réutilisables, son démantèlement a commencé après la compétition. À Saragosse, en attendant la fin des travaux de la nouvelle Romareda, le club a lui aussi opté pour une enceinte temporaire avec des tribunes préfabriquées. Même si elle est louable, cette initiative est, à l’heure actuelle, assez rarement privilégiée.

Si vous êtes du genre à faire une bucket list, contrairement à Arch Manning et Jeremiah Smith qui naviguent dans cet univers au quotidien, vous avez pas mal de choses à noter. Et pour ceux qui veulent absolument vivre une expérience inoubliable, l’Estadio Pedro Bidegain de Buenos Aires, l’antre de l’Atlético San Lorenzo de Almagro, a quelques arguments .