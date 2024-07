Les 7 plus hautes montagnes de Suisse

Pour ne rien vous cacher, le titre aurait pu être « Les plus hautes montagnes du Valais ». En effet, ce canton arrive largement en tête en matière de sommets : les 15 les plus hauts de Suisse se trouvent tous dans le Valais. En fonction des méthodes de calcul, la Suisse compte entre 48 et 128 sommets de plus de 4’000 mètres. Nous nous penchons sur le sujet et vous présentons les sept colosses les plus imposants. De quoi donner envie à Fred Fugen de ressortir son parapente et ses skis ?

2 minutes Fred Fugen : Sky Skiing Fred Fugen saute d’un télésiège suspendu à une montgolfière skis aux pieds pour mieux mêler figures en chute libre et speedriding sur une pente de La Clusaz.

01 Grand Combin

Altitude : 4’314 mètres

Canton : Valais

En tout, ce massif recouvert de glaciers du Grand Combin se compose de trois pics, le plus haut d’entre eux étant le Combin de Grafeneire. Sa première ascension a été réalisée en 1859 par Charles Joseph Sainte-Claire Deville. Aujourd’hui, le Grand Combin se situe sur la légendaire Haute Route qui relie Chamonix à Zermatt.

Les freeskieurs Jérémie Heitz et Sam Anthamatten ont présenté sans doute la plus spectaculaire des descentes du Grand Combin dans leur film « La Liste » :

47 minutes La Liste Dans le film La Liste, le skieur suisse Jérémie Heitz repousse les limites du ski sur des pentes raides historiques. Regardez le film La Liste en entier et gratuitement sur Red Bull TV.

Cette liste est cependant à mettre en perspective avec l’échelle de la planète : le plus haut et le plus célèbre des sommets du monde est l’Everest. Il culmine à 8’848 m d’altitude. Il fait donc presque deux fois la taille du plus haut sommet du pays alpin qu’est la Suisse.

02 Dent Blanche

Altitude : 4’357 mètres

Canton : Valais

C’est à environ 10 km à l’ouest de Zermatt, au milieu des Alpes valaisannes, que se trouve la « Dent Blanche ». Cette montagne de 4’357 m d’altitude doit son nom à son sommet formé de quatre arêtes. Située à l’extrémité du Val de Zinal, la Dent Blanche est en grande partie recouverte de glaciers. Le sommet a été gravi pour la première fois en 1862 par Thomas Stuart Kennedy, William et C. Wigram via l’arête sud.

03 Mont Cervin

Photo du Cervin © Davidson, Zermatt Tourismus / Red Bull Content Pool

Altitude : 4’478 mètres

Canton : Valais

Avec une altitude de 4’478 m, le Mont Cervin n’est certes pas la plus haute montagne de Suisse, mais elle est de loin la plus connue et est également considérée comme un véritable emblème. En allemand, le Mont Cervin a été rebaptisé en 1682 et porte depuis le nom de « Matterhorn ». Son nom allemand dérive vraisemblablement de « Matte » (« pré » en suisse allemand). Il le doit donc à sa vallée recouverte d’herbe qui est aujourd’hui presque complètement occupée par le village de Zermatt (« zur Matt »). Depuis la première ascension du Mont Cervin en 1865, plus de 600 alpinistes y ont été victimes d’un accident. Cela n’empêche pas des milliers de personnes de se lancer à l’assaut du sommet chaque année. Le plus adorable des grimpeurs du Cervin est un chat répondant au nom de Tomba qui a suivi un groupe d’alpinistes jusqu’au sommet en 1950.

Même si vous n’êtes pas un alpiniste professionnel, vous avez la possibilité de gravir le sommet du Cervin... de manière virtuelle. Cette opportunité est offerte par Red Bull The Edge au Musée Suisse des Transports de Lucerne. De quoi s’agit-il exactement ? Cliquez ici pour en savoir plus.

1 minutes Teaser: Red Bull The Edge

À propos du Mont Cervin :

Découvrez comment les équipes de sauvetage d’Air Zermatt sauvent des vies en risquant la leur dans la série « The Horn » disponible sur Red Bull TV.

04 Weisshorn

Le Weisshorn © Zermatt Tourismus / Red Bull Content Pool

Altitude : 4’505 mètres

Canton : Valais

Du haut de ses 4’505 m, le Weisshorn est considéré comme l’un des principaux sommets de plus de 4’000 m des Alpes. Le Weisshorn ne peut certes pas rivaliser avec la splendeur du Cervin, mais il est toutefois surmonté d’une pyramide régulière composée de trois arêtes saillantes et dépasse le Cervin en taille. Pour cette raison, il s’agit pour beaucoup de la plus belle montagne des Alpes, tandis que le défi de son ascension n’en est que plus grand aux yeux des alpinistes. La première ascension du Weisshorn a été réalisée le 19 août 1861.

05 Liskamm

Le Liskamm © Willy Taugwalder, Zermatt Tourismus / Red Bull Content Pool

Altitude : 4’527 mètres

Canton : Valais

Le Liskamm se trouve à l’ouest du massif du Mont Rose. Son sommet oriental culminant à 4’527 m d’altitude est le plus haut point de la ligne de crête d’environ 2.5 km de long qui vient couronner son versant nord-est couvert de glace sur environ 1’000 m. Du fait d’un manque de connaissances sur les dangers des corniches de neige, cette montagne a été le théâtre de nombreuses tragédies au XIXe siècle, ce qui a donné au Liskamm son surnom de « Mangeur d’hommes ». Depuis, la réputation de la montagne a heureusement changé. Les possibilités d’excursions et de loisirs n’y manquent pas, même quand la neige n’est pas de la partie.

06 Dom

Le Dom © Zermatt Tourismus/Red Bull Content Pool

Altitude : 4’545 mètres

Canton : Valais

Le Dom, d’une altitude de 4’545 m, est la deuxième plus haute montagne de Suisse ainsi que la plus haute des montagnes se trouvant entièrement sur le territoire suisse. Il appartient au massif des Mischabels, le deuxième massif de montagnes les plus élevées de Suisse après celui du Mont Rose. Il doit son nom au chanoine de Sion – la traduction en allemand du terme « chanoine » étant « Domherr » – Joseph Anton Berchtold, la première personne à avoir topographié le massif des Mischabels en 1833. Le Dom a été gravi pour la première fois en 1858.

07 Pointe Dufour

La Pointe Dufour © Zermatt Tourismus/Red Bull Content Pool

Altitude : 4’637 mètres

Canton : Valais

Avec ses 4’634 mètres d’altitude, la pointe Dufour est la montagne la plus haute de Suisse et de l’ensemble de la région germanophone. Ce sommet, qui est en grande partie recouvert de glaciers, se situe dans les Alpes valaisannes, dans le massif du Mont Rose, au niveau de la frontière avec l’Italie. Toutefois, le point culminant de cette montagne se situe à 160 mètres de la frontière sur le territoire suisse. Appelé Gornerhorn à l’origine, il a été rebaptisé en 1863 par le Conseil fédéral suisse en l’honneur du général et cartographe helvétique Guillaume-Henri Dufour.