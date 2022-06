“Je pensais que ce serait peut être un peu plus galère, mais je savais que ce serait faisable. Le défi était de me retrouver au contact avec mon sniper, et il n’était question que d’un kill. Vu que je jouais Raze, je pouvais sauter sur les gens pour m'aider à l’aide de sa capacité, c'est ce que j'ai fait. Dès la première tentative c'est passé, mais je pense pas que ça aurait vraiment coincé longtemps.”

“Ouais, c'était vraiment contraignant. J'avais vraiment du mal. Habituellement, je joue plutôt devant, dans l’initiative, en ouvreur, en support. Je suis plutôt du genre à me sacrifier. J'aime pas du tout rester à la fin ou me servir de mes coéquipiers et je regarde jamais le scoreboard. Je ne m’en soucie vraiment pas. Donc j'ai eu beaucoup de mal à m'imposer cette discipline.”

