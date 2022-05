Tout ce que vous devez savoir sur les pneus de F1

01 Par qui sont-ils fournis ?

Par Pirelli, et ce, depuis 2011. Mais aux premières heures de la Formule 1 , ils étaient quatre fournisseurs à être représentés sur les Grand Prix : Dunlop, Pirelli, Englebert et Firestone. D’autres se sont ensuite relayés dans les paddocks, dont Michelin et Bridgestone, qui, au début des années 2000, se sont livrés à une véritable guerre des pneumatiques sur les pistes.

02 Pourquoi y’a-t-il plusieurs types de pneus ?

Parce que oui, il y en a plusieurs. Sept très exactement : cinq pneus lisses, ou « slicks », pour temps sec, et deux types de pneus pluie.

Pneus slicks

On compte cinq composés slicks pour temps sec. Chacun doté d’un code allant de C1 à C5. Le C1, qui est le plus dur, se dégrade moins vite mais ralentit les performances de la voiture puisqu’il met plus de temps à chauffer.

Le C5, le plus tendre, chauffe particulièrement vite et permet une parfaite adhérence à la piste, et donc à la voiture d’aller plus vite. Parmi ces cinq composés, Pirelli n’en choisit que trois pour chaque week-end de Grand Prix. Un choix qui résulte de plusieurs facteurs (comme la forme du tracé, température de la piste, charge aérodynamique requise.

Pneus pluie

Parmi les deux sortes de pneus pluie, qui ont eux des rainures pour évacuer l’eau de la piste, on retrouve les intermédiaires, utilisés lors de conditions météo changeantes ou sur une piste en train de sécher, et les “full wet”, utilisés lorsque la météo est particulièrement capricieuse. Ces derniers sont en effet conçus pour évacuer le plus d’eau possible pour éviter l’aquaplaning.

Des pneus conçus pour évacuer la pluie sur la piste © Red Bull Content Pool

03 Pourquoi sont-ils colorés ?

Pour que le public et les spectateurs sachent quels types de pneus sont installés sur les voitures. Mais s’il existe bien sept types de gommes, il n’existe que cinq couleurs pour les reconnaître : Deux pour les pneus pluie (pneus intermédiaires en vert et full wet en bleu) et trois pour les pneus slicks (blanc, jaune et rouge). Les pneus les plus durs, C1 et C2, sont blancs, le C3 est jaune, enfin, les plus tendres, C4 et C5, sont rouges, les C1 et C5 se différenciant par l’absence de bandes colorées. Vous suivez toujours ?

04 Combien de pneus sont fournis aux écuries ?

En Grand Prix, Pirelli fournit 13 sets de pneus slicks à chaque pilote (2 blancs, 3 jaunes et 8 rouges). Le manufacturier fournit également 4 lots d’intermédiaires et 3 “full wet”. Lors des week-end de qualification en sprint, Pirelli ne fournit que 12 sets de pneus slicks (2 blancs, 4 jaunes et 6 rouges).

05 Combien de pneus sont utilisés par course ?

Ça dépend. Le règlement de la FIA impose aux pilotes d’utiliser au moins deux composés lisses différents lors d’une course sur piste sèche. Mais aucun changement de pneus n’est obligatoire lors d’un week-end de qualification en sprint, ou pendant une course sur piste humide. L’année dernière, Esteban Ocon a par exemple passé la ligne d’arrivée du Grand Prix de Turquie sans changer de pneus une seule fois.

Des pneus de 18 pouces pour 2022 © Red Bull Content Pool

06 Pourquoi sont-ils rangés dans des housses ?

Pour rester au chaud. La gomme d’un pneu accroche en effet mieux l’asphalte lorsqu’elle est chaude. C’est d’ailleurs pour ça que les pilotes font chauffer les pneus pendant les tours de formation en faisant des zigzag sur la piste. Ces housses permettent de les garder à une température stable de 30 °C. Quelques secondes avant d’être montés, ils sont chauffés au maximum, à 70 °C. En course, les pneus tendres (C5) fonctionnent bien entre 85 et 115 °C. La température idéale pour les pneus les plus durs (C1) oscille entre 110 et 140 °C.

07 Quelle taille font-ils ?

Depuis le début de la saison 2022, les pneus sont passés de 13 à 18 pouces de diamètre, soit 45,72 cm de haut. En largeur, ils mesurent maintenant 24,5 cm à l’avant et 32,5 cm à l’arrière.

08 Combien pèsent-ils ?

Au total, un pneu, sa jante, son enjoliveur et ses capteurs fait 18 kg à l’avant et 21 kg à l’arrière.

Depuis 2019, les pneus sont particulièrement brillants © Red Bull Content Pool

09 Quelle est leur durée de vie ?

On s’en doute bien, les pneus de F1 sont conçus pour leur performance et non pour leur longévité. En moyenne, on estime que la durée de vie d’un pneu est de 50 tours de piste.

10 Est-ce qu’ils sont recyclés ?

Oui. Après la course, les gommes sont envoyées vers une usine spécialisée de Didcot, au Royaume-Uni, où elles sont détruites puis brûlées pour devenir un carburant utilisé dans des usines de ciment.

11 Est-ce que je peux les monter sur ma citadine ?

Si vous êtes bon mécanicien et que vous parvenez à vous en procurer, rien ne vous en empêche. Mais sachez que cela ne vous sera d’aucune utilité. On l’a dit, les pneus de Formule 1 doivent atteindre une température optimale pour fonctionner correctement. La seule manière de le faire étant de rouler à (très, très) grande vitesse. Et on ne va pas se le cacher, on doute que votre monospace fasse le poids face à la Red Bull RB18 de Max Verstappen .

12 Pourquoi les pneus de F1 brillent ?

Vous l’aurez sans doute remarqué, depuis 2019 les pneus Pirelli sont particulièrement brillants lorsqu’ils sont neufs. Pourquoi ? À cause d’une méthode de fabrication qui vise à ôter toutes les imperfections de leur surface. Non, il ne s’agit en rien d’un choix esthétique.

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !