Pokémon Diamant Étincelant/Perle Scintillante : comment capturer des Shiny

Vous avez sûrement toujours voulu devenir le meilleur dresseur, tous les attraper et blablabla… On connaît parfaitement cette rengaine vieillotte. Mais, aujourd’hui, ce n’est pas ce qui fait de vous un dresseur d’élite. Non, pour être le boss de la cour de récréation - ou d’une pause clope teintée de nostalgie - ce sont les Pokémon Shiny qui vous font passer pour un génie.

Si vous avez atterri ici, c’est que vous l’avez bien compris. Maintenant, il ne vous reste plus qu’à éplucher les quelques techniques connues à ce jour pour capturer un maximum de Shiny : ces variantes de Pokémon ultra rares aux palettes de couleurs complètement différentes. Ceux qui taperont directement dans l’œil des quelques experts qui vous entourent, qui vous réchaufferont le cœur à chaque apparition sur votre Nintendo . Un peu comme la potatoe égarée dans vos frites au McDo.

Le hasard

Oui, contrairement à ce que l’on peut croire, il est possible de tomber sur un Pokémon Shiny tout à fait par hasard. Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante offre 1 chance sur 4096 de rencontrer la perle rare dans les hautes herbes. Un pourcentage minuscule, d’autant plus que les versions chromatiques de certains Pokémon sont à peine identifiables à l’œil nu. Mais bon, on se devait quand même de vous mettre au courant. Incroyable technique. Ne nous remerciez pas.

Les Grands Souterrains

Assez tôt dans l’histoire de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante , en arrivant à Vestigion, vous pouvez récupérer un petit objet appelé Explorakit des mains d’un vieux monsieur. Servez-vous en pour accéder au gigantesque réseau souterrain de Sinnoh. Une fois dedans, on vous conseille d’arpenter les différents couloirs à la recherche de Taupiqueurs ou Triopiqueurs avec lesquels interagir. L’idée est d’en trouver 40, afin de déclencher un décompte de 4 minutes pendant lesquelles vos chances de croiser un Pokémon Shiny dans une caverne passera à 3/4096.

Petite promenade de santé © Nintendo

Si vous optez pour cette technique, sachez que vous ne pouvez pas déterminer si un Pokémon est Shiny en vous basant sur son apparence dans les cavernes. Il faut obligatoirement lancer le combat contre le monstre en question pour savoir s’il l’est. Pour ne pas perdre de temps, attrapez un Ponyta pour pouvoir fuir à tous les coups à l’aide de son talent, puis continuez de rencontrer autant de Pokémon que possible jusqu’à ce que le compteur ne soit plus à 40. Ah, aussi, on vous conseille d’aller dans les souterrains en ligne afin de ne pas avoir à monter la jauge tout seul. Être accompagné d’un(e) pote est encore mieux. Dernière chose : les chances de trouver un Pokémon Shiny augmentent de moitié pour les joueurs qui n'ont pas le Charme Chroma (on revient sur ce dernier un peu plus bas).

Starters & Légendaires

On touche ici à la technique de “soft reset”, réalisable uniquement avec les Pokémon dont la rencontre est scriptée dans le scénario du jeu. Comme les starters au début de l’aventure ou plusieurs Pokémon légendaires . En fait, il suffit simplement de sauvegarder votre partie AVANT votre rencontre avec l’un d’eux, puis de lancer le combat et de fermer le jeu immédiatement s’il n’est pas Shiny . Enfin, recommencez l’opération jusqu’à tomber sur le graal.

Existe-t-il un starter plus mignon que Tiplouf ? © Nintendo

Vous pouvez aussi trouver les versions Shiny des starters de Sinnoh dans les Grands Souterrains. Mais pour cela, il faut déjà avoir battu le Conseil 4 et Cynthia, ainsi qu'avoir vu les 150 Pokémon de la région de base afin d’obtenir le Pokédex National. Précieux sésame qui vous permettra de les retrouver dans les cavernes. Mais ce n’est pas tout. Le Pokédex National vous permet également de débloquer le Parc Rosa Rugosa. Un lieu dans lequel vous pouvez rencontrer plusieurs Pokémon légendaires en insérant des tablettes dans des socles. Sauvegardez avant d’utiliser la tablette, puis vous connaissez la chanson : provoquez la rencontre, fermez le jeu si le Pokémon n’est pas Shiny et recommencez jusqu’à ce que ce soit le cas.

La méthode Masuda

Si un Pokémon se reproduit avec un Pokémon d'un autre pays du monde réel, la progéniture a plus de chances d'être Shiny. Voilà ce qu’on appelle la technique Masuda. Cela peut prendre un certain temps, mais il est possible de récupérer des Pokémon Shiny par ce biais. Il suffit de laisser deux Pokémons de sexe opposé s’accoupler en les plaçant dans la pension de Bonville. Après quelques secondes, ils donneront un œuf que vous pourrez faire éclore en vous promenant. Si l'un des parents est d'un autre pays, le bébé a 1 chance sur 683 d'être Shiny sans le Charme Chroma (donné par le réalisateur au Nord Ouest du Lac Courage quand vous avez le Pokédex National) et 1 sur 512 avec ce dernier. En général, les chasseurs de Shiny vétérans cherchent à trouver un Metamorph car il peut se reproduire avec presque tous les Pokémon. Évidemment, la technique Masuda nécessite d’être en ligne pour trouver l’espèce reproductrice parfaite.

La meilleure technique : le Poké Radar

Le Poké Radar est un autre objet fantastique que vous pouvez obtenir auprès du Professeur Sorbier à Littorella après avoir complété le Pokédex de Sinnoh. Complétez-le avec l’application “Compteur Poké Radar” que vous donne le professeur Chen dans le Parc Rosa Rugosa. Pour utiliser le Poké Radar, vous devez vous trouver dans une zone d’herbes hautes assez grande et ne pas utiliser votre bicyclette. En réalité, il vous permet de rencontrer le même Pokémon plusieurs fois d'affilée en révélant sa position autour de vous. En capturant ce Pokémon à chaque fois, vous créez ce qu’on appelle une “chaîne”.

Le truc, c’est que plus la chaîne que vous réalisez est importante, plus vous aurez de chances de tomber sur un Pokémon Shiny. Et, tenez-vous bien, en atteignant une chaîne de 40 (le maximum comptabilisé dans le jeu), la possibilité d’en trouver un passe carrément à 1 sur 99 ! On vous le dit direct : vous ne trouverez pas mieux.

Le scintillement de tous vos rêves © Nintendo

Petit conseil préventif : munissez-vous d’un stock important de Max Repousse pour éviter que votre chaîne soit cassée par un Pokémon aléatoire. Si jamais cela vous arrive, vous n’avez qu’à faire 50 pas pour réinitialiser votre radar. On termine avec cette technique en vous conseillant de prendre un Pokémon qui a la capacité Faux-Chage, ainsi qu’un maximum de balls adaptées à la créature que vous souhaitez.

Maintenant vous avez tout ce qu’il faut pour faire des envieux. Enfin, presque. Il ne vous reste plus qu’à développer une patience à toute épreuve.

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !