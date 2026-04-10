Pokémon Pokopia : 9 astuces pour vos constructions

Dans Pokopia , vous incarnez un Métamorph à la recherche des Pokémon et des humains. Mais il est aussi possible de se mettre dans la peau de Valérie Damidot et de construire des environnements aussi beaux qu’un Tiplouf .

Comme dans n’importe quel jeux avec de la construction, il faut s’armer de patience. Grâce à ce guide, vous allez gagner du temps et pouvoir explorer votre créativité autant que vous le souhaitez. Et si vous êtes comme Kameto , vous allez pouvoir avancer plus vite dans l’histoire avec certaines de ces astuces.

01 Le mode Souris

Le mode Souris en action © Nintendo

Pour les possesseurs de Nintendo Switch 2, votre joy-con peut se transformer en souris. Dans Pokémon Pokopia, cette option n’est pas à sous-estimer, tant elle est précise pour les petites et grandes constructions.

Il vous faut une surface plane (mais confortable !) et mettre le joy-con droit sur sa tranche. Le tour est joué, vous pouvez désormais découvrir une autre façon de construire. Et c'est bien la première fois qu'on peut jouer (légalement) avec une souris à un jeu d'une console Nintendo.

02 Branchez les distributeurs

Les Pokémon en plein pique-nique © Nintendo

En fonction de la zone où vous vous trouvez, certains liquides n'existent pas. Il existe tout de même une manière pour contourner ce problème si vous voulez être comme Kuruk dans Avatar : le dernier Maître de l'Air.

Les distributeurs de boissons peuvent être utilisés une fois par jour. Lorsqu’ils sont alimentés, vous pouvez obtenir une canette aléatoire qui contient un liquide du jeu. Ces bouteilles peuvent servir à faire de l’importation dans une région précise, selon vos envies.

Avec ces eaux, vous pourrez créer de nouveaux habitats ou simplement des zones décoratives, ce qui améliorera la qualité de l’environnement tout en rendant votre île plus agréable.

03 Vol Magnétik, la dernière capacité

Métamorph et Magnéti © Nintendo

Pour obtenir l’une des capacités les plus puissantes de Pokémon Pokopia, il vous faudra avoir terminé la quête principale.

Après avoir réussi le défi d’initiation à la fin de l’histoire, vous trouverez un Magnéti sous l’emplacement de la fusée. Construisez son habitat pour qu’il vous donne la capacité Vol Magnétik, la dernière du jeu pour Métamorph.

On ne va pas se le cacher, dès qu'on obtient cette capacité, c'est un coup de foudre magnétique.

Vous allez désormais gagner un temps considérable dans vos constructions, puisque vous pouvez désormais voler sans contrainte et détruire ou remplacer jusqu’à neuf blocs en même temps.

04 Construire une maison en 30 secondes

Les Pokémon peuvent prendre le thé © Nintendo

Pour ceux qui ne veulent ni construire les maisons préfabriquées, ni des manoirs, il est possible d’avoir un toit pour 4 Pokémon très facilement :

Fabriquez une porte et gardez de côté 26 blocs de votre choix

Construisez un enclos de 2 blocs de hauteur, 5 de longueur et 3 de largeur, en faisant attention à laissez un espace vide pour la porte

Posez la porte pour valider la construction

Si vous souhaitez vous lancer dans des chantiers plus grands ou élaborés mais que vous ne savez pas comment faire, cette technique peut être un bon début pour commencer à explorer vos envies.

Cependant, les kits de relocalisation ne fonctionneront pas comme il s'agit de maisons bâties à la sueur de Métamorph.

05 Faites travailler vos Pokémon

Bulbizarre peut être d'une grande aide © Pokemon.com

Dans Pokopia, les ressources sont des denrées rares. On veut rapidement en accumuler un maximum pour pouvoir avancer dans le jeu sans être bloqué trop longtemps. Il existe un système d’automatisation pour pouvoir vous aider à produire vite des ressources pour vos constructions.

Près de votre base, installez une boîte commune . Vous pourrez exploiter les Pokémon que vous avez fait venir dans votre région. Et sans les payer.

Par exemple, si vous êtes à Grisemer, laissez vos déchets dans une boîte commune. Miamiasm se fera un plaisir de les transformer pendant que vous êtes ailleurs.

Les spécialités désordre et rangement sont un atout. Les Pokémon avec désordre vont jeter des ressources par terre, et les Pokémon de rangement vont gentiment les placer dans la boîte commune. Contrairement à vos futurs gosses.

06

Un seul Métamorph ne suffit pas © Nintendo

Cette astuce s’adresse aux joueurs qui ont complété l’histoire principale de Pokémon Pokopia.

Avec Forgelina, la spécialité travaux vous permet de réduire considérablement le temps d’une construction. Par exemple, un chantier de 24h est désormais d’une heure.

Pour ne pas passer des heures à construire brique par brique un bâtiment, les kits existants sont pratiques. Avec cette spécialité, vous gagnerez du temps mais pas de l'argent, puisque les kits, il faut les acheter . Ça reste un bon moyen pour ceux qui ont la flemme de tout devoir construire à la main.

07 L’imprimante 3D des Centres Pokémon

Le professeur Bouldeneu vous aide à reconstruire le Centre Pokémon © Nintendo

Il s’agit là de l’un des objets les plus sous-estimés de Pokémon Pokopia : l’imprimante 3D. À condition d'avoir quelques lingots de Poké Métal, vous allez pouvoir avancer beaucoup plus rapidement.

Prenez en photo l'objet que vous souhaitez et allez à l’imprimante pour le recréer. Magique non ?

Elle fonctionne également sur les arbres qui sont déjà en pleine croissance, les minerais, les rochers ou encore les eaux comme la boue.

Cette fonctionnalité peut vous aider à n’importe quel moment de l’histoire, qu’elle soit terminée ou non. Et petite astuce supplémentaire, allez sur l’île des développeurs (accessible avec le code PXQC G03S ) avec vos Lunettes Mystérieuses. Vous allez pouvoir récupérer des objets rares et ceux qui vous font de l'œil.

Pour une fois Nintendo accepte qu'on puisse leur voler des idées.

08 Personnalisez vos meubles

Maître Queulorior dans ses oeuvres © Pokemon.com

Les couleurs de peinture sont un véritable moyen de donner un aspect unique à vos villages.

Les Pokémon avec la spécialité Broyage, comme Onix ou Pohmotte, sont indispensables pour faire de la peinture. Pour récupérer tous les arbres à baies, n’hésitez pas à les prendre en photo sur l’île des développeurs et utiliser l’imprimante 3D.

Voici comment obtenir les peintures de base :

Baie Couleur de peinture Baie Mepo Rouge Baie Willia Jaune Baie Fraive Verte Baie Maron Cyan Baie Prine Bleue Baie Pêcha Rose Baie Mepo ou Prine Blanche (faible possibilité) Baie Willia ou Pêcha Noire (faible possibilité)

À partir de ces peintures, vous allez pouvoir en créer d’autres grâce à des mélanges avec le crafting. Dès que vous avez les couleurs de votre choix, allez voir Maître Queulorior pour donner un nouvel aspect à vos objets ou meubles.

Vous pouvez donc donner un aspect Barbie à Pokopia, ou avoir la vision de Wes Anderson et une palette de couleurs pour chaque zone.

09 Exprimez votre créativité

Que vous ayez une âme créative ou non, les concepts disponibles sur Internet sont vos amis pour la vie. Les idées pullulent sur Youtube, Reddit ou même Pinterest, et pour tous les goûts. Des buildings jusqu’aux restaurants en passant par les plages, vous trouverez votre bonheur ou de quoi vous inspirer pour vos futurs chantiers.

Place à votre imagination pour décorer entièrement vos îles et devenir un jour Maître Décorateur.