Pokemon Unite : nos conseils pour bien débuter

N’oubliez pas de vous occuper immédiatement des mini-boss qui apparaissent sur votre carte. Dès le début de la partie, à l’entrée de la jungle sur la midlane, Ludicolo vous attend patiemment. Et il est très important de le faire tomber rapidement, puisque ce dernier vous permet de récupérer un buff qui augmente les dégâts que vous ferez aux

sauvages. De quoi directement marquer de nombreux paniers en early game. Au bout de trois minutes, Motisma et Torgamord apparaissent, respectivement sur la top lane et la bot lane. Motisma vous donne 30 points à marquer d’un coup, et va aller libérer le panier le plus proche pour que vous n'ayez plus à charger votre tir. Si vous avez besoin de marquer des points rapidement, concentrez-vous sur Motisma. De l’autre côté, vaincre Torgamord vous permet de gagner énormément d’XP et offre un bouclier équivalent à 15% de vos points de vie pour toute l’équipe. Si vous avez besoin de réaliser un push sur les lignes adverses, focalisez-vous sur lui.