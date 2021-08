Red Bull Cliff Diving : un doublé roumain à Oslo !

Popovici était lui aussi très en forme, et l'a prouvé en réussissant un beau plongeon final pour passer devant son rival. "C'était une lutte entre Catalin, Gary et moi, et je suis très heureux d'en sortir vainqueur. De plus, j'ai été très impressionné par le public et le spot. C'est vraiment mon lieu préféré."