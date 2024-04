10 choses à savoir sur Poppin’C

Avant le Red Bull BC One Camp Paris qui a lieu ce week-end au CENTQUATRE - PARIS, on revient sur la vie d'un virtuose de la danse. Si les pionniers du popping sont la plupart du temps originaires de Fresno, en Californie, ça n’a pas empêché qu’à l’autre bout du globe, en Suisse, Poppin’C décide de forger son propre héritage.

Poppin’C a grandi à Lausanne, et il savait ce qu'il voulait : suivre les traces de sa mère, elle-même danseuse. Après l’avoir accompagnée à un cours, il est tombé amoureux de la danse et n'a pas perdu de temps pour améliorer son niveau et se fixer de gros objectifs.

Dix ans plus tard, Poppin’C a gagné plus de 150 battles. L’an dernier, il a fait connaître son pays en gagnant les qualifications pour Dance Your Style, s’assurant une place en finale des championnat du monde. C'est aussi devenu un symbole car il est très demandé pour performer et mettre en place des ateliers dans le monde entier.

La carrière de Poppin’C est en pleine ascension et elle ne risque pas de s'arrêter. Nous l’avons rencontré en plein entrainement dans son studio afin d'en savoir un peu plus à propos de lui et de comment il se prépare pour ses battles.

Regardez notre immersion dans la danse urbaine de Lausanne avec Poppin'C juste ici.

1 minutes Une virée à Lausanne avec Poppin'C Le danseur lausannois Poppin'C vous fait visiter la ville suisse de Lausanne.

Dans les traces de sa mère

« Ma mère a été danseuse très, très jeune. Elle faisait du hip-hop mais elle a dû arrêter parce qu’elle était enceinte. Elle s’est remise à la danse quand j’avais 10 ans, puis elle a refait du hip-hop ainsi que du dancehall et parfois du popping.»

« Ma mère m’a beaucoup inspiré, et continue de le faire. Tout petit je voulais être danseur comme elle. Elle s’est rendu compte d'à quel point j’aimais vraiment le popping et le locking alors elle a finalement décidé de me laisser essayer et m’a emmené à un cours avec elle. Je devais avoir 12 ou 13 ans, et après ça, je n’ai jamais arrêté. »

Poppin’C découvre ses nouvelles idoles dans un film

« J’ai vu plein de films avec Michael Jackson et comme tous les danseurs je kiffais son style. Mais quand ma mère m’a montré une VHS de Beat Street de 1984, ça a été la première fois où j’ai pu voir mes idoles. C’est là que j’ai vu des légendes du popping comme Poppin Taco, Poppin Pete et Shabadoo. Ca m'a bouleversé »

Gagner n’est pas le plus important

«Mon style en battle est simple mais plein de confiance. La danse, ça fait partie de moi, et quand je fais un battle, mon côté compétiteur prend le dessus. Je m’entraîne beaucoup avant et je me concentre sur mon adversaire, mais c’est plus une question de feeling et de freestyle. Oui, j’aime gagner, mais la victoire, ce n’est pas ce qui me motive. Ce qui me motive le plus, c’est l’adrénaline, la poussée qui vient en sachant que des gens du monde entier voient mes skills. C’est ce qui compte le plus. »

Mais il a beaucoup gagné

« Depuis que j’ai commencé le popping, j’ai gagné plus de 150 battles. Mais le premier, celui dont je suis le plus fier, c’était en 2010, quand j’ai gagné Juste Debout Suisse. J’avais à peine commencé à apprendre le popping en octobre 2009. L’année d’après, j’ai gagné la présélection suisse pour participer à Juste Debout. J’en suis fier, tout comme quand j’ai gagné les qualifications pour Dance Your Style et une place en finale mondiale l’an dernier. Ça aussi c’était géant. »

Poppin’C à la finale mondiale de Red Bull Dance Your Style en 2019 © Little Shao/Red Bull Content Pool

Il est son adversaire le plus impitoyable

« Que je sois dans un studio ou dans un battle, j’applique la même éthique : je suis mon adversaire le plus impitoyable, et je crois que rien n’est impossible. Je m’entraîne pratiquement tout le temps. Pour moi, c’est devenu un mode de vie. Je fais ça depuis tellement longtemps que je n’ai pas l’impression d’avoir de routine.»

La patience comme point fort

« Tous les matins, je fais un entraînement de cardio. Je mange sain et l’après-midi je fais du popping. Je m’échauffe avec des exercices et puis je fais du freestyle en me concentrant sur les bases. Le truc c’est que, tous les jours, je retravaille et peaufine, je perfectionne et je réinvente les bases et les fondamentaux pour renforcer ma danse. »

Patience et focus aident Poppin’C à atteindre ses objectifs © Torvioll Jashari/Red Bull Content Pool

La côte ouest en ligne de mire

« Quand c'est pas le DJ qui contrôle le choix de la musique pour les battles et les jams, j’écoute des rappeurs comme Snoop Dogg, NWA, de la funk et de la g-funk. La musique, c’est tout pour moi, parce que la manière dont mon corps s’adapte et bouge, ça vient de comment je ressens la musique. »

Mais l’amour que porte Poppin’C pour la côte ouest ne se résume pas à s'ambiancer sur de la musique US. Il fait aussi partie d’un crew français de popping, West Gang, et rend hommage à ses idoles à chaque fois qu’il est sur le dancefloor. « Mon style de popping est un clin d’œil à la Californie, c’est sûr. LA, c’est la ville de mes rêves. J’adore le style de vie californien, et c’est là que le popping est né, alors ce serait un truc de ouf pour moi d’aller y danser et y vivre un jour. »

Travailler dur, ça paye toujours

« Si j’avais un conseil à donner à la nouvelle génération, je lui dirais de rester comme elle est et d’essayer de croire en eux, parce que tout est possible. Ils peuvent me croire, je suis suisse, je suis bien placé pour le savoir ! Le popping a commencé à Fresno, et maintenant, je me suis fait un nom dans le milieu. La clé c’est d’être concentré et de ne jamais abandonner.»

« Il ne faut pas se presser. Travailler dur, ça paye toujours. Alors entraînez-vous beaucoup. Pour rester au sommet, il faut connaître son corps, avoir un mode de vie sain, contrôler son esprit, rester en forme, et après ça… ne jamais, jamais arrêter. »

Poppin’C a une maitrîse totale de son corps © Little Shao/Red Bull Content Pool

Par expérience, il partage son savoir

« Mon plus gros défi aujourd’hui c’est de continuer à grandir en tant que danseur et d'enseigner beaucoup plus. J’ai déjà eu l’occasion de donner des cours dans plein de pays, mais j'en ai encore quelques-uns à visiter. J’ai été le premier poppeur suisse à donner des cours en Asie, alors je voudrais ouvrir des écoles aussi développées qu'en Europe et qu'aux Etats-Unis. Je voudrais créer mon propre grand événement juste pour les danseurs urbains. Ma mère m’a tellement inspiré, je veux donner aux enfants et aux danseurs débutants ce qu’elle m’a donné. C’est ce qui me motive tous les jours. »

Rêvez plus grand

« À partir du moment où je me suis mis à danser, j’ai dit à ma mère (tu peux lui demander) : “Maman, je veux être assez bon pour pouvoir vivre de la danse un jour. Je veux voyager dans le monde entier, travailler et être danseur toute ma vie. Je veux donner des cours. Je veux aller faire des grands tournois et gagner un championnat du monde”. J’ai réalisé en 15 ans tout ce que j’ai dit. Alors maintenant… c’est le moment de passer à l’étape suivante. J’ai déjà fait monter le niveau de la culture hip-hop en Suisse, mais je veux inspirer et pousser les nouvelles générations à développer le milieu encore plus. Il est temps de se donner de nouveaux objectifs et de nouveaux rêves. »

