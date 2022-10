Pourquoi les Finlandais sont-ils si forts en rallye ?

Faire une carrière dans le

, ça coûte cher, très cher. Or tous les Finlandais n’ont pas les moyens de poursuivre leur rêve. Par contre, on l’a dit, beaucoup aiment piloter, et pas seulement pour déconner entre potes. La solution ? Les rallyes du peuple (ou Jokamiehenluokka en VO), des courses assez cheap et très populaires organisées avec des voitures d’occas sur des pistes home made. Mais il y a encore plus fou : les rokkiralli, des mini-rallyes sur glace qui permettent à ces punks des neiges de tromper la mort entre amateurs sur des lacs gelés. Et pas question, d'ailleurs, de dépenser plus de 650€ pour retaper les voitures. Sinon, ce serait vraiment trop confort.