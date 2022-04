"Quand j’ai organisé la première Transvésubienne en 1988 entre le Mercantour et Nice, tout le monde est venu participer car il y avait très peu de courses de VTT à l’époque. Mais les gens n’en revenaient pas du niveau technique. Il faut dire aussi qu’avec des freins à patins, des petits développements, des roues qui ne tenaient pas le choc et des équipements pour le pilote très limités, c’était un peu chaud… On a donc eu beaucoup d’abandons et de personnes qui terminaient à pied car c’était trop difficile pour eux. Alors que nous les Azuréens, on gérait car c’était notre terrain habituel. Les riders du 06 ont toujours eu beaucoup d’avance car ils avaient une pratique quotidienne sur ces terrains difficiles.

