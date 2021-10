Pourquoi les fêtes déguisées sont plus folles que les autres

Temps pourri, émoji citrouille dans les textos et faux squelettes dans les vitrines, aucun doute possible : c’est Halloween. Ce qui veut aussi dire qu’une bonne partie des Français va faire la teuf habillée en version cheap de Jack Sparrow, en nasty pumpkin, en Freddy Mercury revisité ou en sorcière sexy – voire bien pire. On a donc décidé de discuter de cette tradition plus que clivante avec ceux qui ne jurent que par les fausses cicatrices et les smoky eyes de zombies. À commencer par une convertie, Émilie, pour qui les teufs costumées, auxquelles elle ne portait jusque-là aucun intérêt, ont été une révélation.

“Je trouvais que toutes mes teufs se ressemblaient un peu alors que je sortais beaucoup. Jusqu’à ce que j’aille à une grosse soirée organisée par les potes de mon frère aîné. Ils étaient tous comme des oufs, ils bossaient leurs costumes depuis des mois, ils avaient voté pour le thème. Ça m’a fait halluciner, ils avaient même une déco pour le jardin où ça se passait, raconte-t-elle. “Clairement, j’avais le costume le plus claqué vu que je l’avais acheté la veille, mais j’ai passé une soirée de fou. J’étais sur une autre planète, à danser sur de la trance avec des gens habillés en cosmonautes, en lune, en comète, j’ai surkiffé le truc. Maintenant, j’organise des soirées déguisées à la moindre occasion.”

Pour d’autres, le costume est un instrument ancré dans leur ADN depuis l’enfance, comme Laetitia : “J'ai toujours trouvé le principe du déguisement méga-cool. Déjà, avec mes copines, quand on était gamines, on avait l'habitude de vider les placards de nos parents, la trousse à maquillage de nos mères pour se relooker et s'inventer des histoires. Alors forcément, les soirées déguisées sont rapidement devenues mes préférées et tous les prétextes sont bons pour enfiler un déguisement.”

Sauf que, évidemment, quand on se pare d’un costume de zombie ou de bête du marais, il y a parfois des contraintes : “Quand je vivais aux Etats-Unis, j'ai eu la chance de fêter Halloween là-bas, et j'ai pu réaliser à quel point c'est une institution. Il y a des boutiques ouvertes toute l'année 100 % dédiées à Halloween, et le 31 octobre, tout le monde est déguisé, de la caissière de la bodega du coin au trader. La soirée se passait sur un rooftop à Manhattan donc j'ai tout donné pour mon look d'épouvantail : latex liquide et fausse bouche cousue au gros fil. Seul problème, je n'ai forcément rien pu avaler de la soirée, et je serai éternellement reconnaissante au barman qui a eu la gentillesse de m'offrir une paille pour que je puisse siroter ma canette de Red Bull en toute tranquillité. Heureusement que je n'avais pas prévu de pécho à cette soirée, parce que rétrospectivement, je me dis que ça aurait été bien compliqué…”

Un costume pour changer de vie

Pour certains teufeurs, le délire du costume va au-delà du fun. Thomas, qui a déjà deux Burning Man à son actif, le voit comme une extension de sa personnalité : “Se fabriquer un costume pour un festoche, c’est bien plus que de porter des sapes comme en soirée. En fait, c’est la partie de ton identité que tu peux crafter. Si tu veux porter des lunettes steampunk, tu les portes, pareil pour une combinaison argentée ou un harnais en cuir. C’est toi, c’est un prolongement de toi, qui te suit toute la soirée. Tu vas danser avec, t’amuser avec et vivre avec pendant plusieurs jours. C’est ce que tu veux que les autres voient de toi en premier.”

Spécialiste de la fabrication de déguisements DIY improbables, Lena* voit dans le costume une occasion de se libérer. “Quand je me lance dans un costume pour un festival, je le pense pour qu’il soit adapté à l’endroit, au line-up, au groupe avec lequel je me déplace. Je ne porte pas les mêmes choses à un Mystery Festival qu’à un Sonar. Ce dont je suis certaine en revanche, c’est que je ne viendrais pas avec mes fringues de tous les jours. Même si je suis la seule déguisée, je m’en fous.” Avec du sourire dans la voix, elle confesse : “Le truc avec le costume, c’est que ça me permet d’être quelqu’un d’autre que moi-même. Enfin, une autre partie de moi. Je suis la meuf qui fait la conne jusqu’au bout de la nuit, celle que les potes n’arrivent pas à coucher. Je vais en teuf pour ça, pas pour que la partie de moi qui va bosser tous les jours soit là ; elle prend déjà bien assez de place le reste du temps.” En 2021 comme au temps des premiers carnavals vénitiens, le costume a donc aussi une fonction sociale libératrice.

Cette énergie si particulière, Aurélien Delaeter, cofondateur du Badaboum, l’a souvent constatée dans les soirées qu’il organise : “Les gens sont plus fous avec un costume, ils s’éclatent encore plus. La nuit permet aux gens de porter un masque qui cache une partie de leur personnalité, de revêtir une autre peau le temps d’une fête. Si tu ajoutes la possibilité de se grimer, cela te permet de devenir qui tu veux pour la nuit. Tu lâches totalement prise et ça amène à plus de fête. Ce qui est encore renforcé par le côté événementiel des soirées costumées.” En nous travestissant, le costume laisse donc émerger de nous une autre vibe, une façon encore plus deep de s’éclater. Et dans le fond, c’est exactement ce qu’on demande à la fête.

Teufs costumées pour tout le monde

Pour d’autres, le costume se résume à une coutume, comme Julien, qui se déguise avec ses potes une fois par an, pour la Saint-Sylvestre. “Je ne sais pas vraiment pourquoi on se déguise encore à chaque Nouvel An, explique-t-il. On le fait, c’est tout, c’est comme ça depuis des années. Je ne pense pas que qui que ce soit claque plus de 20 balles dans son costume, mais c’est marrant. Les miens sont tellement flingués à la fin de la teuf qu’ils partent directement à la poubelle. C’est quand même marrant de voir les autres en train de headbanger en Superman ou en Zorro”, confie-t-il en se marrant.

Dans un tout autre genre, certaines boîtes ont élevé la soirée déguisée au rang d’art. C’est le cas du Badaboum, club parisien du 11e arrondissement, qui organise tous les ans un anniversaire costumé : “A l’époque où on s’est lancé, les soirées costumées d’Halloween ou autre étaient associées à des bars beaufs de Bastille ou à des enterrements de vie de garçon à l’anglaise. Ce n’était pas considéré comme acceptable dans la sphère des teufs électro”, se souvient Aurélien Delaeter, le cofondateur du club. “Or, ça faisait partie des trucs qu’on avait envie d’intégrer à notre équation. On a donc commencé par une teuf mensuelle avec l’équipe du Bal Con, plutôt axée sur de la scéno et des shows. Puis on a voulu pousser le bouchon pour nos anniversaires en imposant aux gens de venir lookés en fonction du thème. Ça s'est démocratisé depuis, on assume à nouveau les soirées fantasques, overlookés ou déguisés.” Pour ne pas manquer à cette tradition, le Badaboum a d’ailleurs confié les clés de sa teuf d’Halloween à la géniale équipe du festival Château Perché pour une soirée long format jusqu’à 10h du matin sur le thème “Mariage macabre”. Quant au mini-club de La Casbah, qui appartient au même groupe, il accueillera une boom kitsch rétro-macabre ambiance Thriller de Mickaël Jackson.

Ce retour en grâce de la teuf déguisée a essaimé dans tout l’écosystème de la teuf, générant un nombre incalculable de soirées de niche, des ripailles en pourpoint médiéval aux dîners en blanc en passant par les bals de vampires où l’on peut se promener en chemises à jabot sur un fond de death metal… Certains festivals comme Dour, Château Perché ou Jardin électronique s’en sont même fait une spécialité avec désormais une grosse partie du public qui se pointe déjà maquillée à l’entrée. Alors, bientôt un retour de hype à grande échelle pour les teufs déguisées ? En tout cas, c’est le moment de choisir son camp !

