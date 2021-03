Sept raisons de suivre le MotoGP en 2021

s’annonce comme l’une des plus excitantes et imprévisibles de ces dernières années. En 2020, malgré les défis liés à l’épidémie, les organisateurs du

sont tous montés sur la plus haute marche du podium pour la première fois de leur carrière. Et c’est finalement Joan Mir avec sa Suzuki qui a remporté le titre, malgré son unique succès en Grand Prix la saison dernière. Côté constructeur, Ducati a battu les motos japonaises pour le titre mondial.

1. Zarco déjà en feu sur sa Desmosedici

Du pilote le plus rapide au plus titré en passant par celui qui détient le record du plus long posé de coude, on passe en revue quelques records établis dans le monde du MotoGP.

2. Miller et Ducati sont certains de faire des vagues

3. Le retour du sextuple champion Marc Márquez

. Après avoir raté les tests de présaison au Qatar et subi une troisième opération en décembre pour faciliter la calcification de l'os et traiter une pseudarthrose infectée, Márquez progresse et a récemment reçu le feu vert pour remonter sur une machine.

Les fans sont impatients de revoir l’Espagnol au guidon de sa Honda RC213V et le voir lutter à nouveau pour la victoire. Reste à savoir si Márquez aura retrouvé toute sa vitesse dès la première course.

4. Pol Espargaró peut-il se battre pour le titre avec Honda ?

5. Le Tech3 KTM Factory Racing rêve en grand après une saison 2020 réussie

En 2020, les deux équipes KTM ont surpris tout le monde en signant certaines des plus belles pages de la saison. On pense aux victoires de

6. Victoires et podiums pour Red Bull KTM Factory Racing ?

En 2016, Brad Binder réalisait l'exploit de s'imposer au Grand Prix d'Espagne de Moto3 en partant dernier. On vous raconte cet exploit historique, à revivre dans le documentaire Becoming 33.

7. Un retour espéré à la normalité…