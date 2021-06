. On vous explique donc en cinq temps pourquoi il ne faut pas passer à côté de la première étape de la saison 2021.

635 jours après après leurs derniers vols du côté de Bilbao, les meilleurs plongeurs de la planète sont enfin de retour et vont en découdre du côté du

sera désormais accompagné par la Marseillaise sur les podiums. Le champion en titre - qui vit à Paris et s'entraîne avec l'équipe de France de plongeon depuis 2014 - a changé de drapeau pendant le break pandémique, et compte bien marquer le coup en gagnant sur les terres de son nouveau pays dès le 12 juin.

Et oui, l'ancien "brilliant Brit" est devenu le Français volant. Après avoir décroché huit titres sur les World Series et fait résonner God Save the Queen aux quatre coins du monde,

(7 victoires sur 7 étapes). Puis on l'a récemment vue sauter depuis une montgolfière en mouvement dans une rivière australienne. Une grande première également. Bref, si elle continue sur sa lancée, on devrait logiquement la voir sur la plus haute marche du podium à

qu'en 2018. Quelques solides prestations en tant que wildcard lui ont ensuite valu de décrocher une place permanente la saison suivante, et il a étonné tout le monde en remportant deux victoires, mais aussi en exécutant le deuxième plongeon parfait [cinq 10 de la part des juges] de l'histoire de la discipline. Malheureusement, un pied cassé a par la suite empêché le Roumain de nous montrer qu'il était capable de prétendre au titre. 2021 sera peut-être donc son année.

On peut parler d'une éclosion tardive.

Si l'histoire des World Series a bel et bien commencé en France, à La Rochelle, en 2009, aucune étape française n'avait encore accueilli de plongeuses. Cette année, des femmes sauteront donc pour la toute première fois de 21 mètres (quand les hommes s'élancent de 27) dans les eaux de la Méditerranée. Et comme le dit si bien Rhiannan Iffland, elles ont "hâte de montrer aux Français ce dont [elles] sont capables."

Si l'histoire des World Series a bel et bien commencé en France, à La Rochelle, en 2009, aucune étape française n'avait encore accueilli de plongeuses. Cette année, des femmes sauteront donc pour la toute première fois de 21 mètres (quand les hommes s'élancent de 27) dans les eaux de la Méditerranée. Et comme le dit si bien Rhiannan Iffland, elles ont "hâte de montrer aux Français ce dont [elles] sont capables."

Si l'histoire des World Series a bel et bien commencé en France, à La Rochelle, en 2009, aucune étape française n'avait encore accueilli de plongeuses. Cette année, des femmes sauteront donc pour la toute première fois de 21 mètres (quand les hommes s'élancent de 27) dans les eaux de la Méditerranée. Et comme le dit si bien Rhiannan Iffland, elles ont "hâte de montrer aux Français ce dont [elles] sont capables."