Vous courez votre premier marathon ? Voici quelques conseils de pro !

Courir un marathon n'a rien de facile ! Non seulement, parce que 42,195 kilomètres représentent une très longue distance, mais aussi car le chemin qui mène au départ nécessite une planification ciblée et, surtout, un entraînement adapté. En effet, si vous voulez courir un marathon, vous devez préparer votre corps et votre esprit aux efforts à venir. Grâce aux conseils de nos athlètes, vous y parviendrez !

Et quel meilleur endroit pour mettre ces conseils en pratique que la course Wings for Life , le 5 mai 2024 ? Découvrez ce format unique et essayez de tenir la distance pour montrer à la Catcher Car ce que vous avez dans le ventre.

Voici 8 conseils qui ont fait leurs preuves pour réussir votre marathon :

La course à pied est un mode de vie © Christian Pondella for Wings for Life World Run

Définir un objectif concret Courir pour une cause Investir dans des chaussures de course adaptées Planifiez votre entraînement de course à pied Faites des exercices de musculation en parallèle Optimisez votre alimentation et votre hydratation Améliorez votre sommeil et votre récupération Planifiez votre journée de course

01 Définir un objectif concret

Le chemin est le but, mais tu as besoin d'objectifs intermédiaires. © Sean Beale/Red Bull Content Pool

Avant de tenter votre premier marathon, vous devez vous fixer un objectif clairement défini et surtout réaliste. Courir votre premier marathon en moins de trois heures est utopique et ne sera peut-être jamais réalisable pour la plupart d'entre nous. Au contraire, votre premier objectif devrait être de terminer votre premier marathon , quel que soit le temps ! Au lieu de vous fixer un temps cible dès le départ, choisissez un marathon dans votre région que vous voulez commencer et terminer, c'est mieux. Prévoyez suffisamment de temps pour votre préparation, au moins 16 semaines.

02 Courir pour une cause

Wings for Life : courir pour un remède © Tomislav Moze for Wings for Life World Run

S'entraîner pour un marathon n'est pas une mince affaire, mais lacer vos chaussures pour une cause qui vous tient à cœur peut ajouter un tout autre niveau de motivation à votre préparation. Qu'il s'agisse de choisir une association caritative qui vous parle, de sensibiliser les gens à un problème qui vous passionne, de soutenir une personne en particulier ou de courir en mémoire d'un être cher.

Si vous choisissez de participer à la Wings for Life, vous soutiendrez la recherche sur les lésions de la moelle épinière, transformant chaque kilomètre en une action significative. Cet événement annuel est une course mondiale pour tous, qui réunit les coureurs, les marcheurs et les utilisateurs de fauteuils roulants où qu'ils soient dans le monde grâce à son format unique. Les participants s'affrontent simultanément sans ligne d'arrivée, c'est la fameuse "Catcher Car" qui détermine la fin de votre course lorsqu'elle vous dépasse !

Le fait de savoir que vous courez pour une bonne cause peut vous aider à surmonter les entraînements les plus difficiles et à célébrer votre arrivée avec un sentiment d'accomplissement plus profond.

03 Investir dans des chaussures de course adaptées

D'abord le confort, ensuite la performance, puis l'apparence © Phil Pham/Red Bull Content Pool

L'achat de nouvelles chaussures de course adaptées présente de nombreux avantages. Elles vous motiveront à atteindre votre objectif. Mais surtout, la chaussure de course parfaite est agréable à porter, soulage votre système musculo-squelettique et prévient les blessures, ainsi que le surmenage.

Bien sûr, vous devez aussi aimer l'aspect de votre chaussure de course, mais plus que la couleur et la forme, ce qui compte c'est que vous vous sentiez à l'aise. Et que votre pied reçoive le soutien dont il a besoin pour rester stable sur de longues distances.

Ainsi, si les nouvelles technologies telles que les panneaux en fibre de carbone dans la semelle intermédiaire sont la norme pour l'élite de la course à pied (du moins en compétition), elles ne sont pas le meilleur choix pour les débutants et les intermédiaires. Dans le doute il vaut mieux que vous investissiez dans de meilleures propriétés comme le soutien de la cheville.

Sebastian Kienle avant l'entraînement de course à pied © Pushing Limits Les chaussures de course ne devraient jamais être achetées en ligne, vous devez essayer les chaussures de course avant de les acheter. Sebastian Kienle

Pour l'as du triathlon Sebastian Kienle, il n'y a pas d'autre solution que de se rendre dans un magasin spécialisé lorsqu'il s'agit de trouver des chaussures de course à pied adaptées : "Le mieux est de faire une analyse de course au départ, vous savez alors à quoi vous devez personnellement faire attention et vous pouvez idéalement prévenir les blessures avec les chaussures parfaites". L'étape suivante consiste à essayer autant de modèles différents que possible jusqu'à ce que vous trouviez la chaussure de course parfaite pour votre premier marathon.

Michael Strasser , pro de l'endurance, a un autre conseil : "Investissez directement dans deux à trois paires de chaussures de course adaptées et différentes, c'est-à-dire une paire pour les courtes distances, une paire pour les longues distances et éventuellement une paire de chaussures de compétition, et changez-les en fonction des différentes séances de course de votre semaine. Vos pieds vous remercieront !"

04 Planifiez votre entraînement de course à pied

C'est plus facile de courir ensemble © Phil Pham/Red Bull Content Pool

La première étape consiste à se fixer un objectif réaliste et à s'inscrire à son premier marathon. Idéalement, vous disposez de 16 semaines avant le départ pour vous préparer de manière optimale. Cette préparation se fait généralement en quatre cycles de quatre semaines.

D'une part, ces cycles doivent être bien planifiés et coordonnés. D'autre part, lorsque vous planifiez votre entraînement, vous devez également penser à intégrer des pics de motivation, que ce soit en définissant des objectifs intermédiaires ou de petites récompenses après les séances d'entraînement terminées. L'idéal est de trouver un partenaire d'entraînement qui suivra votre programme de 16 semaines. Ainsi, en cas de baisse de motivation soudaine, vous pourrez vous aider mutuellement à la surmonter et à vous remettre sur la bonne voie.

Gardez à l'esprit qu'une trop grande motivation peut se retourner contre vous et conduire à un surentraînement et, en fin de compte, à une blessure. Lorsque vous vous préparez pour un marathon, vous devez trouver un équilibre sain entre la motivation, l'entraînement et la récupération.

Le danger est toujours de trop s'entraîner. Soyez donc attentif et à l'écoute de votre corps ! Michael Strasser

Semaine d'entraînement 1-4 : Au cours des quatre premières semaines, votre corps s'habitue à l'entraînement. En conséquence, vous progresserez lentement vers des charges de course de plus en plus importantes. Un bon début consiste à faire deux courses faciles de 30 minutes pendant la semaine (par exemple, le mardi et le jeudi) et une course plus longue le week-end. Commencez par des sorties de 40 minutes et ajoutez 10 minutes chaque semaine. Un rythme modéré est tout à fait acceptable pour vos courses longues, car il s'agit de développer votre endurance.

Semaine d'entraînement 5-8 : Au cours des quatre semaines suivantes, vous devrez ajouter une séance de tempo à vos deux courses modérées de la semaine, en courant 30 minutes à un rythme légèrement plus rapide. Continuez à augmenter votre longue course du week-end de 10 minutes par semaine. Lorsque vous aurez atteint 80 minutes, commencez à mesurer la distance plutôt que le temps. Commencez par 15 kilomètres et ajoutez un kilomètre supplémentaire chaque semaine. Veillez toujours à ne pas vous surentraîner. En cas de doute, cela vaut la peine de sauter une séance.

Michael Strasser sait quand ça devient intense et pourquoi c'est important © Markus Berger/Red Bull Content Pool L'erreur classique du débutant consiste à exécuter les unités de base lentes trop rapidement et les intervalles intensifs trop lentement. Michael Strasser

Semaine d'entraînement 9-12 : Au cours du troisième bloc de quatre semaines, vous devrez étendre vos longues courses à 25 kilomètres. Essayez d'effectuer l'une de ces séances sous la forme d'un semi-marathon, cela vous aidera à vous habituer à courir dans une course avec d'autres personnes et à vous entraîner à suivre le rythme de la course, c'est-à-dire à contrôler votre allure. Conservez vos trois séances d'entraînement pendant la semaine, mais remplacez l'une de vos séances de course modérée par une séance d'intervalles, au cours de laquelle vous courez vite pendant quatre à cinq minutes, puis vous ralentissez jusqu'à une vitesse proche de celle de la marche pendant une minute. Répétez cette opération six fois et vous sentirez une réelle amélioration de votre endurance après un court laps de temps.

Semaine d'entraînement 13-16 : Félicitations ! Votre plan d'entraînement a atteint son sommet et on espère que vous y parviendrez bientôt. Effectuez votre plus longue course à pied (environ 35-40 km) le premier week-end du dernier bloc de quatre semaines. Ensuite, il est temps de réduire considérablement votre charge d'entraînement. Il est préférable de faire une courte séance d'intervalles pendant la semaine et une course de 60 minutes maximum à un rythme modéré pendant le week-end. Au cours des deux dernières semaines d'entraînement avant votre premier marathon, vous devriez également remplacer la course du week-end par une séance d'entraînement par intervalles.

05 Faites des exercices de musculation en parallèle

Johanna Holzmann fait de la musculation à la maison © Helge Roeske/Red Bull Content Pool

Un autre ingrédient souvent sous-estimé pour un premier marathon réussi est un programme de renforcement musculaire d'accompagnement dans lequel vous effectuez une variété d'exercices de stabilisation du corps, ou STS, une fois par semaine. Il s'agit notamment de planches, de planches latérales, de pompes et de divers squats, fentes et ponts.

Ce n'est qu'avec un tronc solide que vous pourrez réaliser votre rêve de courir un marathon. Michael Strasser

"Je suis une grande adepte de la préparation musculaire en particulier celle sans équipement", déclare Michi Strasser : "Je pense que l'entraînement de la force sans équipement et l'entraînement de la force avec équipement ont tous deux leur raison d'être pour les coureurs. L'entraînement sans poids est particulièrement important pour les coureurs, car il leur permet d'entraîner leur tronc", poursuit Michi Strasser. Mais il n'est pas nécessaire de réinventer le monde : "Ce n'est qu'avec un tronc solide que l'on peut réaliser son rêve de participer un jour à un marathon. De plus, un tronc solide est extrêmement important pour la prévention des blessures !"

06 Optimisez votre alimentation et votre hydratation

Bois, bois, bois, et mange, telle est la devise © Phil Pham/Red Bull Content Pool

Une alimentation optimale et une bonne habitude de boire avant, pendant et après les séances d'entraînement et les compétitions augmenteront considérablement vos performances ! Votre alimentation doit être équilibrée, variée et nutritive, avec un léger accent sur les glucides avant l'entraînement et les protéines après l'entraînement. La règle suivante s'applique à l'alimentation pendant l'exercice : "Peu importe ce que vous consommez, vous devez le tester intensivement avant l'entraînement", explique Michael Strasser.

Le petit déjeuner des champions © Helge Roeske/Red Bull Content Pool

Avant l'entraînement et le marathon : En tant qu'athlète ambitieux, vous devriez généralement privilégier les glucides complets tels que le pain complet, le riz brun, les fruits et légumes, les patates douces, les noix, les flocons d'avoine et les pâtes. Avant de courir, évitez la viande et tout ce qui pourrait vous faire gonfler ou fatiguer inutilement votre digestion. C'est particulièrement vrai dans les jours qui précèdent votre premier marathon ! Mangez beaucoup d'hydrates de carbone les deux derniers jours avant le départ - c'est ce qu'on appelle la charge en hydrates de carbone ! Cela vous permettra d'être au meilleur de votre forme pour attaquer les 42,195 kilomètres avec toute la puissance nécessaire .

Pendant la course : Pour tirer le meilleur parti de l'entraînement et de la compétition, il est recommandé de boire de petites quantités de liquide toutes les 10 à 20 minutes. Afin de fournir à l'organisme les électrolytes appropriés, il convient de faire attention à l'eau minérale que l'on boit, car les ingrédients peuvent varier considérablement. Une attention particulière doit être accordée aux électrolytes sodium, calcium et magnésium. En ce qui concerne l'alimentation, vous devez essayer ce qui vous convient le mieux. Certains préfèrent les aliments spéciaux pour sportifs, d'autres les boissons énergétiques et les gels pour sportifs, d'autres encore les bananes, les fruits secs ou les barres chocolatées. "Une autre bonne combinaison est celle du sucre et de la caféine, par exemple sous forme de Red Bull", explique Sebastian Kienle par expérience : "Cela me fait toujours du bien, surtout en fin de course."

Après l'entraînement et le marathon : Après avoir couru, vous avez surtout besoin de protéines pour que vos muscles puissent se régénérer et se renforcer. Il est conseillé de boire un shake de récupération dans les 15 à 20 minutes qui suivent l'effort. Les glucides doivent également être inclus dans votre alimentation pour reconstituer vos réserves.

07 Améliorez votre sommeil et votre récupération

"Le sommeil est extrêmement important", souligne Michael Strasser. "Si vous ne dormez pas correctement, vous serez rapidement à plat. Notamment parce qu'avec une activité d'entraînement accrue, le besoin de repos augmente énormément. Selon Michael Strasser, la meilleure façon de dormir est de faire une courte sieste juste après l'entraînement. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, veillez au moins à dormir suffisamment la nuit, au moins 8 heures. Un autre facteur important est la qualité du sommeil. Plus la qualité du sommeil est élevée, plus la régénération est importante.

Le sommeil est primordial pour une bonne récupération © Beartooth

"Le sommeil est le facteur de régénération par excellence", affirme Sebi Kienle. C'est pourquoi il faut l'optimiser. L'un des moyens d'y parvenir est de maintenir un rythme régulier, c'est-à-dire de se coucher à la même heure et de se lever à la même heure. D'autre part, la bonne température dans la chambre à coucher - 18 degrés est considérée comme idéale - et les rituels qui favorisent le sommeil : mettre le téléphone portable de côté tôt, éviter l'alcool et aussi ne pas terminer les entraînements intensifs trop près de l'heure du coucher.

La régénération physique, en particulier celle des jambes, peut être améliorée par des massages et des bains régénérants et, enfin, par des jours de repos suffisants entre les séances.

08 Planifie le jour de la course

Planifie méticuleusement ta journée de course à pied. © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Pour profiter pleinement de cette journée pour laquelle vous vous entraînez et que vous attendez avec impatience depuis 16 semaines, vous devez la planifier longtemps à l'avance. Le mieux est de s'organiser la veille : préparez votre sac avec vos vêtements et chaussures de course, votre dossard et surtout votre nourriture la veille au soir et faites-en un rituel. Cela calmera vos nerfs et alimentera votre impatience !

Prévoyez suffisamment de temps à votre arrivée pour vous orienter sans stress, vous changer, et trouver votre bloc de départ et d'éventuels concurrents. Commence alors la phase chaude, pendant laquelle il faut garder la tête froide ! Plus vous vous rapprochez du départ, plus vous devez compter sur le bon entraînement que vous avez effectué.

Michael Strasser © Markus Berger/Red Bull Content Pool Passer le cap des 30 km où l'on a mal et continuer à courir, c'est tout l'art du marathon Michael Strasser

Un bon plan pour le jour de la course comprend également la définition d'une allure cible à laquelle vous devez vous tenir et une stratégie nutritionnelle solide. Vous devriez avoir essayé et mis en œuvre cette dernière à de nombreuses reprises au cours de vos séances d'entraînement. Il est maintenant temps de la mettre en œuvre dans les conditions de la course. Le plus important est de commencer à manger suffisamment tôt pour que vos réserves de glycogène soient aussi pleines que possible. Il en va de même pour la boisson !

À partir de 30 km, vous ne courez que contre vous-même © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Si tout se passe comme prévu, il est important de respecter scrupuleusement l'allure cible définie, au moins pendant les 30 premiers kilomètres. Ne soyez pas tenté de courir trop vite trop tôt ! Après les 30 km, d'autres lois s'appliquent de toute façon, comme le confirme Michael Strasser : "Un marathon est suffisamment long pour que l'on apprenne à se connaître vraiment bien", dit-il en riant. "Dans chaque marathon, la phase la plus difficile se situe probablement entre 25 et 30 km, lorsque l'on a mal et que l'on n'aime plus. Surmonter cette phase et continuer à courir, c'est le véritable art du marathon".

3 minutes Les meilleurs moments de Wings for Life World Run 2023 Des centaines de milliers de personnes dans le monde ont couru pour soutenir la recherche sur la moelle épinière. Et voici les meilleurs moments de l'évènement.

Maintenant que vous avez tous les éléments pour réussir votre marathon, vous pouvez vous préparer au mieux pour courir pour ceux qui ne le peuvent pas le 5 mai 2024. Inscrivez-vous à la Wings for Life World Run ici dès maintenant !