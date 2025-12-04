González et Fernández titrées au Major Mexico, la série continue !

Bea González et Claudia Fernández ont une nouvelle fois renversé les têtes de série n°1 du tableau féminin du Major Mexico de Premier Padel pour repartir avec un nouveau trophée. Côté masculin, Agustín Tapia et Arturo Coello arrivaient à Acapulco dans la peau de la paire à battre, portés par un jeu explosif et une saison déjà remplie de titres. Voici cinq temps forts d’une semaine palpitante au Mexique.

01 González et Fernández restent en feu

Bea González had her eyes on the prize all week © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Têtes de série n°3, Bea González – Claudia Fernández est la seule équipe capable de défier régulièrement les deux meilleures paires du circuit féminin : les têtes de série n°1 Gemma Triay – Delfina Brea, et les têtes de série n°2 Ariana Sánchez – Paula Josemaría.

Après une victoire impressionnante il y a deux semaines au Dubai P1, « Bea » et « Clau » cherchaient une nouvelle occasion de faire tomber des équipes mieux classées. À un niveau de jeu excellent, elles ont rejoint la finale sans perdre un seul set, laissant les fans se demander si une nouvelle surprise était possible. En finale, bien sûr, Triay et Brea se retrouvaient à nouveau face à elles.

González and Fernández sealed their first Major as a pair © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Cette finale entre les têtes de série n°1 et n°3 était le quatrième épisode d’un duel explosif, avec un bilan écrasant de 3-0 en faveur de González et Fernández. Et ce quatrième acte semblait prendre la même direction dès les premiers échanges, González imposant son rythme tandis que Triay et Brea peinaient à tenir leur service. Les têtes de série n°3 ont rapidement pris les commandes en empochant le premier set 6-2.

Dans le deuxième set, Triay et Brea sont revenues du banc avec une meilleure organisation défensive, contenant davantage les attaques adverses et se plaçant mieux pour allonger les échanges. González et Fernández sont toutefois restées un cran au-dessus et ont su élever leur niveau au moment clé pour remporter le second set (6-4) et le titre.

Le Major Mexico est le deuxième trophée consécutif de González et Fernández, et déjà leur cinquième cette saison, la preuve qu’elles sont toujours prêtes à jouer le titre, même si beaucoup les sous-estiment. Avec plus qu’un seul tournoi à disputer cette année, elles tenteront d’égaler les têtes de série n°2 Ariana Sánchez – Paula Josemaría, qui ont soulevé six trophées cette saison.

02 Coello et Tapia enchaînent et verrouillent la place de n°1 au ranking

Tapia and Coello added the Mexico Major to their 2025 trophy haul © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Têtes de série n°1, Agustín Tapia – Arturo Coello sont arrivés à Acapulco avec une cible dans le dos, en tant que favoris pour soulever le trophée. Les conditions de jeu du Major Mexico semblaient taillées pour eux, les deux joueurs étant capables de déclencher des smashs dévastateurs et d’imposer un rythme élevé avec leur style explosif.

Les têtes de série n°6, Paquito Navarro – Jon Sanz, semblaient être les seuls adversaires capables de vraiment gêner Tapia et Coello, qui n’ont perdu qu’un seul set sur la route de la finale (face à Navarro et Sanz, 6-7, en demi-finale).

Chingotto and Galán fought hard in the final © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Comme lors des sept derniers tournois (à l’exception du Newgiza P2, où Tapia et Coello étaient absents), les têtes de série n°2 Alejandro Galán – Federico Chingotto étaient au rendez-vous, prêts à défier « Mozart » Tapia et « King » Coello pour un nouvel affrontement épique entre les deux meilleures paires du tableau.

Cette finale du Mexico Major a été une véritable leçon de padel offensif, intense et ultra propre, offerte par les quatre stars sur le court. Alejandro Galán et Federico Chingotto ont une nouvelle fois rapidement montré l’étendue de leur couverture de terrain, tandis que Tapia et Coello saisissaient chaque occasion pour lâcher leurs puissants smashs et distiller des lobs quasiment parfaits côté Chingotto. Les têtes de série n°1 ont su profiter de la moindre opportunité sur un point de break crucial et ont empoché le premier set (6-4).

Coello powers through a point © Premier Padel/Red Bull Content Pool Tapia and Coello celebrate their victory © Premier Padel/Red Bull Content Pool

La qualité de jeu est montée encore d’un cran dans le deuxième set, les quatre joueurs totalement « on fire » et portés par la ferveur du public mexicain. La tension a atteint son comble à 6-6, alors qu’il ne restait plus qu’un tie-break à jouer. Dans ce tie-break, Tapia et Coello ont mieux géré les variations de rythme et de trajectoires, et surtout réduit au minimum les fautes directes, s’offrant la victoire finale (7-5 au tie-break) et le trophée de façon spectaculaire.

Le Major Mexico est le douzième titre de la saison pour Tapia et Coello et leur garantit officiellement la première place au classement jusqu’à la fin de l’année. Ils bouclent une nouvelle saison historique, dominant tous les types d’adversaires, de courts et de conditions, et soulevant le trophée dans plus de la moitié des tournois disputés.

03 La passion inégalée du Mexique pour le padel

A packed-out stadium for the quarters © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Le padel est revenu à ses racines à Acapulco, là où le sport est né il y a 55 ans, avec un rendez-vous majeur de Premier Padel à l’Arena GNP Seguros, en ébullition et pleine à craquer dès le premier jour.

Le Major Mexico est un rendez-vous phare pour les fans comme pour les joueurs, grâce à son énergie unique et à la passion des 10 500 spectateurs qui remplissent l’aréna. Les conditions de jeu chaudes d’Acapulco favorisent les équipes agressives qui s’appuient sur les smashs et le jeu aérien, ajoutant encore au spectacle dans cette destination iconique du padel.

04 Les highlights incroyables du Mexique à ne pas manquer

Lors de la demi-finale entre les têtes de série n°5 Leo Augsburger – Juan Lebrón et les têtes de série n°2 Alejandro Galán – Federico Chingotto, le gros frappeur Augsburger a déclenché un smash ahurissant depuis l’arrière de la ligne de service, faisant revenir la balle de son côté du court.

Dans ce même match, Alejandro Galán a tout tenté pour se sortir d’une position délicate dans la zone de transition avec un coup acrobatique dans le dos, qui a mené à une contre-attaque gagnante parfaite sur un nouveau smash d’Augsburger.

Dans la demi-finale féminine entre les têtes de série n°3 Bea González – Claudia Fernández et les têtes de série n°6 Alejandra Alonso – Claudia Jensen, González a sorti une « dormilona » totalement folle, un coup très coupé et tout en toucher, pour laisser mourir la balle en la faisant sortir par la porte et conclure le point.

Dans ce même match, la jeune prodige Claudia Jensen a réussi un point gagnant improbable après la vitre, surprenant complètement ses adversaires malgré leur position avantageuse au filet.

05 À venir : les Barcelona Finals

Le Premier Padel va maintenant aborder le 23e et dernier tournoi de l’année, alors que l’élite mondiale du padel met le cap sur Barcelone pour les Finals (11–14 décembre), l’apothéose qui donnera sa forme définitive au classement pour la saison 2026.

Les finales de Barcelone s’annoncent comme un véritable roller-coaster, un ultime choc épique pour clôturer la saison, puisque seules les huit meilleures paires chez les hommes comme chez les femmes se qualifieront pour se battre pour les 1 500 points attribués aux vainqueurs, dans l’une des capitales mondiales du padel.