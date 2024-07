Les nouveaux duos du Premier Padel que vous devez connaître

L'excitation et l'anticipation sont à leur paroxysme alors que la seconde moitié de la saison 2024 du Premier Padel démarre avec des équipes récemment constituées. Dans un but de gagner en compétitivité et de rivaliser avec les duos dominants, plusieurs joueurs de haut niveau ont décidé de changer de coéquipier.

Avec des équipes comme Juan Lebrón et Martín Di Nenno , les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. La seconde moitié de la saison 2024 promet non seulement une suite attendue, mais aussi une augmentation du niveau de la compétition du Premier Padel. Les nouveaux duos ont pour objectif de briser la mainmise des équipes les mieux classées, en apportant une dynamique nouvelle et de nouvelles stratégies sur le terrain.

Voici les meilleures nouvelles équipes de Premier Padel qui ont l'intention de s'imposer dans les 12 tournois qui restent à jouer cette saison :

01 Juan Lebrón - Martín Di Nenno

Juan Lebrón est l'un des grands nom qui a fait un changement de coéquipiers © Samo Vidic/Red Bull Content Pool Martín Di Nenno sera le nouveau coéquipier de Juan Lebrón © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

La nouvelle équipe la mieux classée sera celle formée par les cinquième et sixième joueurs mondiaux, l'espagnol Juan Lebrón, « El Lobo », et l'argentin Martín Di Nenno. Ce duo a décidé d'unir leurs forces dans le seul but de remporter des titres et de se mesurer aux deux meilleures paires du monde : Agustín Tapia - Arturo Coello, tête de série, et « Chingalán », l'équipe formée par Federico Chingotto et Alejandro Galán, classée deuxième.

Di Nenno s'étant établi comme spécialiste du coup droit (jouant du côté droit du court), où il est certainement l'un des joueurs les plus solides et les plus compétitifs au monde, Lebrón passera au revers (côté gauche). L'Espagnol, joueur particulièrement créatif et polyvalent, bénéficiera probablement d'un plus grand nombre de coups sur un côté où il a commencé à jouer au début de sa carrière.

La combinaison de l'instinct de Lebrón et de la régularité de Di Nenno promet un mélange unique d'agressivité et de stabilité, qui pourrait s'avérer être une formule gagnante pour la deuxième moitié de la saison.

02 Franco Stupaczuk - Mike Yanguas

Franco Stupaczuk formera désormais une équipe avec Mike Yanguas © Samo Vidic/Red Bull Content Pool Mike Yanguas, 22 ans, a un énorme potentiel © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

L'ancien coéquipier de Di Nenno, Franco Stupaczuk, actuellement classé septième et connu pour son style de jeu stratégique, ses coups astucieux au filet et ses smashs très puissants, rejoindra Miguel, « Mike » Yanguas - classé 10e - qui, à seulement 22 ans, s'avère être l'un des joueurs les plus prometteurs au monde. Avec son ancien coéquipier Javi Garrido, Yanguas a obtenu d'excellents résultats cette saison, comme le montre sa finale contre les têtes de série Agustín Tapia - Arturo Coello au tournoi majeur de Doha en mars.

Stupa et Mike devraient se compléter parfaitement, avec la capacité de Stupaczuk à faire de la défense une arme offensive et à dicter le tempo du match, tandis que Yanguas continuera à faire ce qu'il fait le mieux : mettre la pression sur ses adversaires en trouvant des angles créatifs et en utilisant ses qualités exceptionnelles en couverture de terrain pour maintenir la position de l'équipe au filet.

03 Paquito Navarro - Pablo Cardona

Paquito Navarro joue désormais avec Pablo Cardona © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

L'association de Paquito Navarro ( ex-coéquipier de Juan Lebrón) et Pablo Cardona marque un nouveau tournant dans la tournée de Premier Padel. Navarro, joueur vétéran classé huitième mondial, doté d'une grande expérience et d'une capacité incroyable à lire le jeu, est connu pour son style charismatique et son intelligence tactique. Cardona, jeune prodige gaucher classé 28e, dynamite le jeu avec sa puissance explosive et son approche intrépide. Ce mélange d'expérience et de jeunesse devrait créer une équipe dynamique et imprévisible.

Navarro occupera sa position habituelle en revers (côté gauche), où sa précision et sa capacité à créer des actions seront cruciales. Cardona, gaucher, jouant sur le côté droit, apportera son jeu agressif et ses puissants coups. Leurs styles opposés pourraient s'avérer un mélange parfait, la profondeur stratégique de Navarro constituant une base solide pour le jeu offensif et plein d'énergie de Cardona.

Alors qu'ils commencent leur histoire ensemble, la clé de leur succès sera de développer une solide alchimie sur le terrain et de comprendre les styles de jeu de chacun. Le leadership et l'expérience de Navarro seront essentiels pour guider Cardona à travers la rigueur inhérente à la compétition de haut niveau, tandis que la perspective nouvelle et les qualités athlétiques de Cardona pourront insuffler un renouveau au jeu de Navarro.

04 Javi Garrido - Álex Ruiz

Javi Garrido et Álex Ruiz forment un nouveau duo très prometteur, alliant la puissance de Garrido à l'imprévisibilité du gaucher Ruiz. Garrido, 11e joueur mondial, est réputé pour son jeu explosif et ses coups puissants, qui peuvent faire basculer un match en un instant. Ruiz, 14e au classement mondial, possède un smash et un jeu de volée redoutable, avec l'avantage supplémentaire de couvrir le milieu du court avec son coup droit. Ensemble, ils ont l'intention de profiter de leurs qualités pour monter dans les classements et rivaliser au plus haut niveau.

Garrido jouera sur le revers (côté gauche), utilisant son style agressif et sa présence pour dominer les échanges. Ruiz, du côté du coup droit, utilisera sa vitesse et son intelligence tactique pour créer des opportunités et permettre à Garrido de les conclure. Leur capacité à allier puissance et précision pourrait faire d'eux une équipe vraiment équilibrée.

05 Momo González - Eduardo Alonso

Momo González s'associe à Eduardo Alonso © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Jerónimo 'Momo' González et Eduardo 'Edu' Alonso se sont alliés pour donner une nouvelle dynamique à leur tournée de Premier Padel. González, 12e joueur mondial, est connu pour son énergie inépuisable, ses réflexes stupéfiants et son style de jeu créatif. Son caractère attachant fait de lui l'un des joueurs les plus appréciés du circuit.

Alonso, classé 19e, ajoute à la magie de González son esprit de stratège et ses qualités de volée et de défense. À seulement 23 ans, Alonso est l'un des espoirs les plus surveillés par les fans et les experts, car il s'apprête à devenir un joueur de haut niveau dans les années à venir.

González continuera à jouer du côté du revers (côté gauche), où ses capacités de régulateur du jeu seront essentielles. Alonso, du côté du coup droit, utilisera son sens tactique et ses volées pour contrôler le filet et se créer des occasions.

06 Sanyo Gutiérrez - Alex Arroyo

Sanyo Gutiérrez jouera aux côtés d'Álex Arroyo, un joueur important © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Sanyo Gutiérrez, un vétéran et l'un des joueurs les plus stratégiques du padel, a fait équipe avec le jeune et puissant Alejandro Arroyo pour la seconde moitié de la saison 2024 de Premier Padel. Gutiérrez, connu pour son contrôle et sa lecture de jeu exceptionnelle a une carrière riche avec de multiples binômes de haut niveau. Son expérience et sa capacité à gérer le jeu font de lui un atout inestimable sur le terrain. Il excelle dans le contrôle le tempo et dans l'exploitation des faiblesses de ses adversaires.

Arroyo, une jeune star née en 2001 et anciennement associée à Eduardo Alonso, apporte à l'équipe une nouvelle jeunesse et de la puissance. Du haut de son 1,88 m, sa taille lui confère un avantage significatif dans le jeu aérien et les frappes du coup droit. Le style agressif et les réflexes rapides d'Arroyo en font un partenaire intéressant pour Gutiérrez, qui peut utiliser son sens tactique pour créer des situations qu'Arroyo peut conclure grâce à ses coups puissants.

07 Marta Ortega - Sofía Araújo

Marta Ortega et Sofía Araújo ont remporté un titre © Premier Padel/Red Bull Content Pool

La nouvelle équipe la mieux classée de la compétition féminine est composée de Marta Ortega (6e) et de Sofía Araújo (10e).

Ortega est surtout connue pour son positionnement, son intelligence de jeu et son coup droit très constant, tandis qu'Araújo apporte un style contrasté mais complémentaire à l'équipe. Connue pour ses smashs puissants et son jeu agressif, elle excelle dans la création et l'exploitation d'opportunités offensives.

Lors du Genova P2, leur premier tournoi ensemble, Ortega et Araújo ont remporté le trophée en battant les principaux favoris, les têtes de série Ariana Sánchez et Paula Josemaría. Avec cette victoire à leur actif, les attentes sont extrêmement élevées pour le reste de leurs échéances.

08 Alejandra Salazar - Verónica Virseda

La légende du padel Alejandra Salazar sera en équipe avec Verónica Virseda © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Alejandra Salazar et Verónica Virseda constituent un nouveau duo passionnant sur le circuit féminin de Premier Padel. Salazar, classée huitième mondiale, est réputée pour son intelligence tactique et sa précision sur son coup droit. L'expérience de Salazar et la régularité de ses performances sont des points forts qui constituent une base solide.

Virseda, classée neuvième, accompagne Salazar par sa pression constante sur les adversaires et sa couverture agressive du terrain, avec un style de jeu offensif qui ajoute une touche de dynamisme à l'équipe. Son énergie et ses qualités athlétiques sont essentielles pour mettre la pression sur les adversaires et convertir les occasions créées par Salazar.

09 Virginia Riera - Carmen Goenaga

La vétérante Virginia Riera fait équipe avec la jeune Carmen Goenaga. © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Virginia Riera et Carmen Goenaga font équipe pour la dernière partie de la saison 2024 de Premier Padel. Riera, une vétérane expérimentée, classée quatorzième, apporte une expérience et un calme naturel même sous pression, ce qui fait d'elle une coéquipière fiable dans les moments essentiels.

Carmen Goenaga, une étoile montante de 20 ans classée 25e, apporte la fougue de la jeunesse et un jeu agressif sur le côté revers (côté gauche). Ses smashs puissants et ses réflexes rapides ajoutent une menace offensive à l'équipe, complétant les qualités défensives de Riera.

La capacité de Goenaga à prendre des risques et son approche téméraire, combinées à l'esprit de victoire sans faille de Riera, sont des atouts qui peuvent aider l'équipe à remporter des victoires importantes, comme celle qu'elle a obtenue en quart de finale de la P2 de Genova contre la paire Bea González - Delfina Brea, classée deuxième.

10 Quand pourrons-nous voir les nouvelles équipes en action ?

Le Finland P2 (29 juillet - 4 août) dans la ville du sud de Nokia sera la première occasion de voir ces nouvelles équipes faire leurs débuts. En l'absence des deux meilleures équipes de la compétition masculine, Juan Lebrón et Martín Di Nenno seront les têtes de série du tournoi, tandis que Mike Yanguas et Franco Stupaczuk seront les secondes têtes de série.

Chez les femmes, l'absence la plus notable sera celle des troisièmes têtes de série, Claudia Fernández et Gemma Triay, Marta Ortega et Sofía Araújo prenant leur place dans le classement.

