La résilience, le courage et la détermination font partie de l'ADN de tout athlète. Mais que se passe-t-il lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu ? Pour Evie Richards, il faut avant tout apprendre à demander de l'aide et accepter les baisses de régimes, comme elle a pu le constater suite à une année difficile. Depuis, la rideuse pro de VTT cross-country de 23 ans est revenue dans le game.

Après un résultat décevant sur la Coupe du Monde d’ Albstadt (Richards a terminé 25ème), l’Anglaise a rebondi une semaine plus tard pour obtenir son meilleur résultat en carrière avec une cinquième place à Nové Město . Depuis, elle a encore fait mieux en prenant la troisième place aux Gets . Un excellent résultat qui fait suite à sa sixième place à Leogang .

L'occasion d'évoquer avec elle sa préparation mentale d'avant course, le soutien permanent de sa famille et la façon dont elle parvient à souffler après une Coupe du Monde . Spoiler : grâce à son jardin.

1. Parler est pour moi la meilleure stratégie de préparation le jour J

J'ai deux entraîneurs extraordinaires et un très bon psychologue, Rich Hampson. Pour moi, le fait de verbaliser et d'être vraiment ouverte sur ce que je ressens est essentiel. Si quelque chose ne va pas ou si je me sens tendue à l’approche de la course, j’en parle avec eux.

Sur la ligne de départ de Snowshoe aux Etats-Unis © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Je ne suis pas toujours la meilleure pour parler de mes problèmes. Parfois, ils doivent me pousser parce que j'ai tendance à faire l'autruche. Mais résoudre le problème ensemble et ne pas laisser les choses s’envenimer est la meilleure approche possible.

2. J'essaie de ne pas faire une fixation sur la pression d'avant-saison

Si je sens que la pression monte, je sais que dois aller voir mes amis ou faire quelque chose pour pouvoir enchaîner, comme une session de natation. Si vous pensez que tout va bien et que vous pouvez laisser la pression s’accumuler, il y a un moment où vous ne pourrez plus faire face. Il faut trouver une porte de sortie avant d'en arriver là.

3. Les citations et les mantras m’aident à m'occuper l'esprit

Avant chaque course, ma mère partage avec moi une citation inspirante sur Instagram. Quand je suis en train de rouler, j’en ai toujours une ou deux en tête. Ce ne sont peut-être que des mots, mais je vais me concentrer là-dessus et les répéter dans ma tête pendant que je pédale. La dernière qu'elle m'a envoyée à Leogang disait simplement "quand ça devient difficile, retourne-toi et regarde tout le chemin que tu as déjà parcouru".

Ça m'aide d'avoir quelque chose de positif comme ça sur lequel me concentrer. Ça me donne confiance. Quand on aime vraiment la compétition, on ne devrait pas avoir besoin d’un discours d'encouragement. J'aime la compétition, donc je n'ai jamais besoin d’être motivée avant d’aller affronter les autres athlètes. J'ai juste besoin d’avoir une citation en tête qui puisse m’occuper pendant une heure et demie !

4. Je visualise la piste

Evie Richards dans le pierrier d'Albstadt en Allemagne © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Je fais souvent le parcours dans ma tête. J’aime être capable de savoir à l’avance les lignes que je vais emprunter et comment je vais aborder les descentes techniques ou à quelle vitesse je vais les prendre. Une fois que j'ai fait ça, je suis apaisée. Je pense que cela me rendrait assez nerveuse avant la course de ne pas connaître tous ces petits détails. Le fait de tout écrire me rassure.

Pour moi, il est important de visualiser les choses qui pourraient mal tourner. Je dois par exemple savoir comment réagir si je fais tomber une bouteille. Il s'agit de se préparer au mieux à toute situation et à la meilleure façon de l'aborder le jour J.

5. J'ai appris à demander de l'aide, mais c'est un long processus

Même enfant, j'ai toujours été très indépendante et assez têtue. J'aime faire les choses à ma façon et ne pas demander d'aide. Je travaille avec Rich Hampson depuis deux ans maintenant et il m'a fallu tout ce temps pour réaliser qu'un problème partagé est un problème réduit de moitié. Je lui parle toutes les deux semaines ou plus fréquemment, en fonction de ce qui se passe.

Mon entraîneur se joint parfois à nous pour comparer les notes, car je ne suis pas toujours honnête sur la façon dont les choses se passent à l'entraînement ou sur ma santé mentale. Le psychologue me donne des devoirs à faire et m'encourage à tenir un journal, ce qui est utile. C'est incroyable de voir les progrès que j'ai fait avec lui et comment nos séances m'ont donné des outils pour gérer l'anxiété. Je vois la différence non seulement sur les courses, mais aussi dans la vie de tous les jours.

6. Apprendre de mes expériences

En travaillant avec Rich et mes entraîneurs, j'ai appris à ne pas ressasser le passé. Ils m'ont appris à apprécier la course et à ne pas me concentrer sur les mauvais moments. Il est facile de rester bloquée et de s'en vouloir, mais ils m'ont encouragé à passer au résultat suivant. Il faut du temps pour se défaire d'une habitude, et j'ai vraiment de la chance d'avoir trouvé la clé pour passer ce niveau aussi tôt dans ma carrière.

Plein gaz à Snowshoe © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

7. Je suis la dernière personne à éteindre la musique sur la ligne de départ

La musique est pour moi un élément essentiel pour me mettre dans le bain le jour de la course. J'ai toujours de la musique dans les oreilles jusqu'à cinq minutes avant le début de la course. Le titre que j’écoute dépend de l’événement, de la quantité de caféine que j'ai absorbée ou de l'énergie que j'ai besoin de déployer. Cela peut aller de Mamma Mia à de la grosse batterie !

8. Rester occupée et faire ce que j'aime m'aide à me détendre mentalement entre les courses

Mes entraîneurs me disent : "Tu devrais probablement faire quelque chose pour te changer les idées entre les courses". C’est ce que je fais en allant marcher autour du lac, en allant à la piscine, en prenant un café ou en m’occupant de mon jardin. J’aime la vie.

Evie Richards chez elle à Malvern © Patrik Lundin/Red Bull Content Pool

En fait, c'est probablement plus facile pour moi de dire ce que je ne fais pas parce que j'ai l'impression de tout enchaîner entre les courses. J’apprécie la compagnie des autres. Je veux simplement profiter au maximum de chaque seconde de la journée. Je suis une personne qui aime l’extérieur donc je n'irais pas au centre commercial pour décompresser. Je préférerais aller voir des amis, faire un feu ou trouver une rivière pour nager.

9. Quand je vois des amis et que je suis heureuse, c'est là que je suis ensuite la plus compétitive

Il y a eu des saisons où j'ai tout sacrifié. J'ai juste roulé sur mon vélo et je n'ai littéralement vu personne pendant un an. Mais si tout ne se passe pas comme prévu, que je chute ou que je fais un mauvais résultat, je me dis alors que j’ai gâché une année entière de ma vie pour rien. Vous ne pouvez pas mettre votre vie entre parenthèses pour obtenir un résultat. Il faut profiter de l'existence et apprécier chaque progrès que l’on fait.

Le bonheur est la clé du succès © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Quand j'ai commencé la saison, je n'étais probablement pas là où je voulais être. Je ne parvenais tout simplement pas à avoir les résultats espérés. m'étais entraîné plus dur que je ne l'avais jamais fait auparavant et je ne comprenais pas pourquoi je ne donnais pas le meilleur de moi-même. Je pense que tous ceux qui ont subi le confinement ont trouvé ça mentalement épuisant. Quand vous n'avez pas la liberté de faire les choses que vous faites habituellement, c'est difficile. S'isoler seule pendant 10 jours après une course, c'est vraiment dur.

Normalement, c'est vraiment important pour moi de voir mes amis et de rattraper le temps perdu avec ma famille. Maintenant que je suis en Europe et que je n'ai pas le stress de me demander si je peux prendre le prochain vol ou de savoir où j'en suis à cause du confinement, je suis juste heureuse de pouvoir profiter de ma présence ici en Autriche sans me soucier de tout ça.

10. Sourire sur la ligne de départ

Evie Richards s'échauffe avant l'épreuve autrichienne © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Ma mère sait me rassurer avant une course. Elle voit à quel point je m'entraîne dur. Elle est douée pour me dire : "Allez, regarde ton entraînement, tu vois à quel point tu travailles dur, tu as fait ce qu'il fallait. Maintenant, va t'amuser". Elle me dit de sourire sur la ligne de départ, d'accepter d'être là et de profiter de chaque seconde. J'ai la chance d'avoir une famille très proche. Même lorsque je suis à l'autre bout du monde, elle est toujours là pour moi.

Dans le passé, il m'aurait fallu des semaines pour me remettre d'une course décevante. Je restais bloquée très longtemps sur un mauvais résultat. Evie Richards

11. Oublier ce qui s'est passé et repartir sur des bases saines

Chez les espoirs, j'étais sur le podium à chaque course. On ne peut pas vraiment en tirer de leçon. Évidemment, vous voulez toujours gagner. Mais il y a un dicton qui dit que l’on apprend encore plus dans les défaites. L’année dernière, lors des championnats du monde, j’ai fait une mauvaise course et j’ai effectivement tiré beaucoup d’enseignements de ça. Il y a encore des courses notamment sur les short tracks ou je ne parviens pas à faire réellement ce dont j’ai envie. Mais avec Rich et mes entraîneurs, nous avons beaucoup appris de cela et nous essayons d’en tirer des enseignements pour la suite.

Dans le passé, il m'aurait fallu des semaines pour me remettre d'une course décevante. Je restais bloquée très longtemps sur un mauvais résultat. À Leogang, je n’ai pas performé sur la short track et au lieu de ressasser, j’ai essayé de tout de suite enchaîner sans m’attarder sur ce mauvais résultat. Je sais de toute façon que je me suis entraînée aussi dur que je le pouvais.

Evie Richards à l'arrivée de la course de Leogang © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Après la course, je n’étais pas satisfaite de moi. Je me suis assise dans le paddock, j’ai regardé les autres rideuses, et j’ai dîné avec l’équipe. Il m'arrive encore de pleurer un peu, mais j'ai la chance d'avoir réussi à trouver un moyen pour que cela ne s'éternise pas. Je suis très douée pour dire "bon, demain est un nouveau jour, je vais juste réessayer".