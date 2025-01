Trouvez la pression idéale pour vos pneus de vélo

Pour imiter Loïc Bruni , Myriam Nicole ou Wout van Aert sur les routes de France, il vaut mieux être dans les meilleures conditions possibles. Pour être parfaitement à l’aise sur votre guidon, il est donc important de bien gérer la pression de vos pneus. Histoire de minimiser l’usure de votre bécane et les risques de crevaison, on vous présente donc un guide pour tout savoir avant de vous lancer à pleine balle entre les arbres ou sur les pentes du Tourmalet.

01 Découvrez quelle est la pression idéale pour vos pneus de vélo

Contrairement aux apparences, la pression des pneus n’est pas un sujet simple que l’on peut ignorer ou mettre de côté, c’est même une des fondations lorsque l’on parle de l’entretien d’un vélo. Malheureusement, il n’existe pas de mesure parfaite qui conviendra à tous les cyclistes et à tous les vélos. La pression dépend de votre bike, de son type, de votre pratique, mais aussi de votre poids, des routes et chemins que vous allez parcourir, ou encore de vos jantes et chambres à air. Oui, il y a des choses à dire.

Les unités de mesure : différence entre psi et bar

Voilà ce qu'on essaye d'éviter © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Dans un premier temps, pour faire les bons choix, il est important de comprendre comment fonctionnent les unités de mesure. Psi…bar… que faire ? Tout simplement, sachez qu’en France, on utilise généralement le bar comme référence, et que 1 bar équivaut à 14,5 psi. Pour utiliser une bonne valeur de départ, vous pouvez vous référer à l'annotation qui est présente sur le côté de la majorité des gommes, faîtes toutefois attention à l’unité de mesure utilisée.

02 Quels critères pour choisir une pression de pneu de vélo adéquate

Maintenant que vous savez quelle est la valeur que vous devez regarder, il est temps de se pencher sur les différents facteurs à prendre en compte avant d’envoyer du bar dans vos chambres à air.

Largeur et circonférence des pneus

Plus vos pneus sont larges, et moins ils doivent être gonflés. Si vous êtes à la recherche de confort et d'adhérence, il vaut donc mieux opter pour des pneus de 35 mm et plus. En général, les pneus de ce format sont gonflés à des pressions oscillant entre 3,5 et 6 bars. Pour des réglages plus précis, on se base ensuite sur le poids de l’utilisateur.

Poids du cycliste

Wout van Aert et ses pneus route © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Le poids du cycliste, mais aussi des bagages potentiels, entre en ligne de compte au moment de gonfler la gomme. Dans le cas de pneus plus menus (entre 23 et 28 mm), on applique la règle des 10% : un cycliste de 60 kilos gonflera ses pneus à 6 bars, un autre de 85 kilos à 8,5 et ainsi de suite. Si vous avez un porte-bagages, des sacoches et autres, augmentez la pression. Dans le doute, n’hésitez pas à vous peser avec votre cadre pour évaluer le poids de l’ensemble.

Pneu tubeless ou chambre à air

Une nouvelle fois, ces indications permettent de s’approcher de la pression idéale. Il faut ensuite apporter des modifications en fonction du type de pneu que vous avez. S’il s’agit de tubeless, on peut se permettre de partir sur une pression moindre, puisque l’absence de chambre à air limite les risques de crevaison face au relief.

Météo et surface de pratique

Il suffit d'ouvrir la fenêtre pour analyser la météo. Par temps humide, il vaut mieux diminuer un tantinet la pression (de -0,5 bar) pour gagner en adhérence et éviter les dérapages.

Pression des pneus selon le type de vélo

Pour finir, la pression des pneus dépend évidemment de votre pratique et du type de vélo. Dans le cadre des vélos de route, la règle des 10% mentionnée plus haut s’applique. Côté VTT, du fait du terrain pour le moins agressif sur lequel vous serez amené à passer, la pression est bien moindre. Par exemple, en Enduro, si vous faites 80 kilos, on vous conseille d’opter pour 1,6 bar à l’avant, et 1,7 à l’arrière. Chez les VTTAE (à assistance électrique), vous pouvez gonfler vos pneus pour osciller entre 2,3 et 3 bar. Et finalement, chez les gravel, on navigue entre 1,7 - 2,30 sur du 50 mm, et du 2,3-3,5 sur du 40 mm.

Vous savez tout. Il ne vous reste plus qu’à prendre la route pour profiter d’une assise et d’un confort sans pareille, quel que soit votre terrain de prédilection.