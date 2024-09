Primož Roglič transforme son échec sur le Tour en triomphe sur la Vuelta

Primož Roglič est de retour au sommet , et il a offert un premier titre majeur à Red Bull - BORA - hansgrohe au passage. La quatrième victoire de Roglič sur la Vuelta a España , un record, témoigne de son extraordinaire état d'esprit et de sa résilience.

Malgré le revers et une chute importante sur le Tour de France cette année, Roglič ne s'est pas laissé décourager. Au lieu de cela, il a transformé cette adversité en motivation pour remporter sa quatrième victoire sur la Vuelta (après 2019, 2020 et 2021) . “C'est incroyable. Cela a été beaucoup de sacrifices pour moi et ma famille, je suis donc très heureux d'avoir réussi à le faire”, a commenté Roglič, 34 ans, après ce dernier titre. “C'est fou d’en avoir gagné quatre, alors je veux en profiter”.

Lisez la suite pour découvrir ce qui motive l'un des cyclistes les plus dominants de sa génération.

01 Détrôné par un compatriote

Si vous demandiez à 100 personnes connaissant le cyclisme quelle a été la plus grande défaite dans la carrière de Primož Roglič jusqu'à présent, 99 donneraient la même réponse : le Tour de France 2020, lorsque Roglič a perdu ce que les gens pensaient être une victoire certaine lors de l'avant-dernière étape.

La seule personne qui donnerait une réponse différente serait Primož Roglič lui-même. Le Slovène, père de deux enfants et l'un des cyclistes les plus titrés de l'histoire de ce sport, ne dirait pas qu'il a « loupé » la victoire. Il ne considère pas le Tour de France 2020 comme une défaite .

Mais pourquoi le cycliste vedette de Red Bull - BORA - hansgrohe voit-il ce résultat d’une manière si différente du public ? Roglič a porté le maillot jaune de leader du classement général pendant 11 jours. Puis vint la 20e étape, décisive pour le classement général : le contre-la-montre en montagne jusqu'à La Planche des Belles Filles. Roglič est un bon grimpeur et bon en contre-la-montre. Beaucoup de gens pensaient que le tour était décidé, mais Roglič n'était pas l'un d'entre eux.

Une première victoire d'équipe sur un tour pour Red Bull - BORA - hansgrohe © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Dans le contre-la-montre, les coureurs partent l'un après l'autre, dans l'ordre inverse du classement général. Roglič est donc parti le dernier, à 17h14, après le deuxième, Tadej Pogačar, un Slovène comme lui, plus jeune et très talentueux. Roglič devançait Pogačar de 57 secondes au classement général, ce qui est beaucoup dans un contre-la-montre de 36 km. Pour perdre 57 secondes sur 36 km, il faut que l’adversaire fasse une grave erreur, ou faire la meilleure course de sa vie.

Soit vous avez de bonnes jambes, soit vous n’en avez pas Primož Roglič

Des phrases comme celle-là, Roglič en prononce tout le temps. Il se tient la tête sur le côté, sourit et fait des gestes avec ses bras. “Parfois on gagne, parfois on perd”. Ou : “La course n'est pas terminée tant qu'elle n'est pas finie.” Ou encore : “Soit vous avez de bonnes jambes, soit vous n'en avez pas.” Lorsqu'il parle ainsi, on ne sait jamais très bien s'il est sérieux ou s'il essaie simplement de se débarrasser des journalistes. Mais ce qui ressemble à des clichés peut, dans le cas de Roglič, être une vérité qui signifie beaucoup pour lui. Il ne dit pas ces phrases par ennui ou par mécontentement. Il les dit parce qu'il les pense vraiment .

02 Du saut à ski au cyclisme professionnel : le parcours atypique de Primož Roglič

Primož Roglič, 34 ans, a grandi à l'est de Ljubljana en Slovénie. Il vit aujourd'hui avec sa famille à Monaco et est le leader de l'équipe Red Bull - BORA - hansgrohe depuis cette saison . Il est convaincu que vous pouvez influer sur certaines choses, mais pas sur d'autres. Par exemple, vous pouvez influencer votre propre performance et votre propre motivation, mais vous ne pouvez pas impacter le parcours, la météo, l'état de la route, la tactique des équipes adverses ou la forme des autres coureurs. La victoire ou la défaite sur une étape ne dépend pas de vous, mais vous pouvez vous donner à fond ou non.

Redécouvrez la vidéo de présentation du vélo de l'équipe Red Bull - BORA - hansgrohe :

6 minutes Présentation du vélo Red Bull – BORA – hansgrohe pour le Tour de France Entrez dans le hangar Red Bull pour voir le vélo Red Bull - BORA - hansgrohe pour le Tour de France construit par Jai Hindley.

Rolf Aldag aime cette attitude. Aldag, qui a déjà aidé Bjarne Riis et Jan Ullrich à remporter deux fois le Tour de France, est aujourd'hui responsable des sports chez Red Bull - BORA - hansgrohe. Il ne fait que mieux connaître Roglič au fil des jours, et est de plus en plus impressionné : “ Primož est l'une des personnes les plus ouvertes que j'ai rencontrées, mais il ne s'agit pas d'une ouverture naïve . Ce n'est pas un rêveur. Il est simplement ouvert à toutes les possibilités. Il sait que les choses peuvent bien se dérouler, mais aussi que ça peut être le contraire. C'est ce qui rend le travail avec lui si libérateur”.

Primož Roglič égale le record de victoires sur La Vuelta © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Et il y a autre chose qu'Aldag apprécie chez Roglič : le fait que tout le monde le compare toujours à d'anciennes gloires du cyclisme, mais que Roglič lui-même n'ait souvent pas grand-chose à faire de ces noms. Il n'est pas l'un de ces cyclistes professionnels qui, enfant, restait assis devant la télévision pendant des heures à regarder des courses de vélo. Il n'était pas un fan et ne connaissait pas par cœur les palmarès des grandes courses. Enfant, il n'était même pas cycliste. Et même adolescent, il ne l'était pas encore.

Primož Roglič est ce qui n'existe pratiquement jamais dans le sport : un généraliste. Il a réussi dans deux disciplines complètement différentes. Il était sauteur à ski, l'un des plus prometteurs au monde. Mais une chute a mis brutalement un terme à sa carrière en 2011, alors qu'il avait 21 ans. Il avait des problèmes aux genoux, et n'avait plus envie de continuer.

03 Il faut être mince et avoir de bonnes jambes

Il a vendu sa moto (son hobby de l'époque) et a utilisé l'argent pour acheter un vélo de course. Il s'est rendu compte qu'il aimait ce sport, et qu'il partageait quelques points communs avec son ancienne discipline : il faut être mince et avoir de bonnes jambes. Mais il y a aussi une grande différence : ce qu'il faut dans les jambes, ce n'est pas l'explosivité, mais l'endurance . Roglič s'est mis au travail. C'est ce qui l'a particulièrement séduit : dans le cyclisme, il faut travailler très dur, mais on est aussi récompensé pour ses efforts. C'est quelqu'un qui aime travailler dur.

Le cyclisme est sa passion, mais il le considère aussi comme une carrière. Il dit que le cyclisme n'est pas seulement sa vie, mais aussi celle de toute sa famille et que toute sa vie quotidienne est centrée sur cette pratique. C'est parfois difficile, mais la satisfaction est encore plus grande quand on réussit.

Sa polyvalence est particulièrement frappante : il est déjà devenu champion olympique du contre-la-montre , mais il a également remporté l'une des plus prestigieuses courses sur une journée avec Liège Bastogne Liège . Il est considéré comme le maître des tours d'une semaine, mais sa véritable spécialité, ce sont les grands tours de trois semaines : Tour de France, Vuelta a España, Giro d'Italia.

Il a remporté le Giro en 2023 et la Vuelta à quatre reprises : 2019, 2020, 2021 et 2024 . Il ne lui manque plus que le Tour. En 2020, il s'incline face à Pogačar. En 2021, il chute et abandonne la course, blessé, de même en 2022 et 2024. En 2023, il s'est concentré sur le Giro au printemps et la Vuelta à l'automne et a fait l'impasse sur le Tour. Certains estiment que la carrière de Primož Roglič ne serait complète que s'il remportait le Tour de France. Primož Roglič n'est en aucun cas de cet avis.

Roglič met son vélo S-Works à l'épreuve © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

04 Qu'est-ce qui distingue Roglič de ses rivaux Pogačar et Vingegaard ?

En fait, regarder Roglič courir est un plaisir. Il n'est pas un blagueur comme un Pogačar qui semble capable de gagner des courses à une main tout en souriant à la caméra. Pourtant, il n'est pas non plus aussi réservé que le Danois Jonas Vingegaard, vainqueur du Tour de France en 2022 et 2023, qui semble tout calculer et est quelque peu ennuyeux. Roglič dégage quelque chose de mystérieux, sur le vélo et en dehors. Vous l'observez et vous vous demandez : Qui est cette personne ? Qu'est-ce qu'il a dans le ventre ? De quoi est-il capable ? Nous en avons eu un aperçu à l'automne dernier.

Le sommet de la montagne était recouvert d'un épais brouillard, les routes étaient sinueuses et étroites, mais les images des caméras de télévision restaient très nettes. Le monde entier a pu voir ce qui s'est passé à la fin de la dix-septième étape de la Vuelta a España, dans la longue et brutale montée vers Angliru : Primož Roglič a attaqué son coéquipier, l'Américain Sepp Kuss, qui portait le maillot rouge du leader du classement général. Et à deux kilomètres de l'arrivée, il l'a laissé derrière lui.

Si je gagnais le Tour, ça ne ferait pas de moi une personne différente Primož Roglič

Dans le studio d'Eurosport, le plus important diffuseur de cyclisme, les experts n'arrivaient pas à se calmer après la course. « C'est déloyal, irrespectueux », a déclaré l'ancien cycliste professionnel Adam Blythe, et Sean Kelly, l'un des plus grands coureurs des années 1980, a simplement secoué la tête en signe d'incompréhension. La règle tacite veut que l'on n'attaque pas son coéquipier. Surtout quand on n'a plus aucune chance de gagner au classement général. Et surtout pas quand votre coéquipier est pratiquement déjà le vainqueur et qu'il n'a plus qu'à rouler jusqu'à la ligne d'arrivée.

05 Qu'est-ce qui fait du cyclisme un sport d'équipe ?

Pour tous ceux qui connaissent moins bien les lois du cyclisme, nous devons expliquer brièvement quelque chose : le cyclisme (c'est ce qui le rend si unique) est à la fois un sport d'équipe et un sport individuel. Les coureurs sont seuls, car au bout du compte, une seule personne monte sur la plus haute marche du podium. Une seule personne peut franchir la ligne d'arrivée en premier. Et en même temps, c'est un sport d'équipe parce qu’il est impossible d’atteindre les sommets sans soutien. En règle générale, les équipiers restent invisibles, des personnes comme Sepp Kuss, qui sont payées pour se tenir aux côtés de leurs leaders, des personnes comme Primož Roglič. Ils leur apportent à boire, les protègent du vent et donnent le rythme. Dans de rares cas, cependant, le vent tourne. Comme à l'automne dernier.

Primož Roglič en déscente sur la 15e étape de La Vuelta © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Pourquoi Roglič n'a-t-il pas profité de l'occasion pour remercier son fidèle coéquipier ? Cette question lui a été posée à de nombreuses reprises et il y répond toujours de la même manière. Premièrement : « Cela a été discuté avec Kuss. » Et deuxièmement : « Je ne suis responsable que de moi-même. »

J’aimerais être quelqu’un qui a aimé le vélo et rayonnait de joie Primož Roglič

Il s'agit là d'une déclaration extrêmement égoïste. Mais c'est aussi une phrase qui décrit le sport de haut niveau. Le sport d’élite ne consiste pas à gagner. Il s'agit de faire de son mieux. On ne se mesure pas vraiment aux autres à cause de ce qu'ils font, de leur forme physique, de l'intensité avec laquelle ils se dépassent. On ne peut pas non plus influer sur la météo, c'est hors de votre contrôle. Et si vous avez encore des réserves mais que vous vous retenez, alors vous n'avez pas donné le meilleur de vous-même , vous vous êtes déçu, vous avez perdu contre vous-même.

Savoir ce qu’on a encore en stock et ce qui échappe à notre contrôle et une force. Et ça, Primož l’a bien compris.