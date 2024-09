Primož Roglič remporte une quatrième fois la Vuelta !

a rattrapé le coup au fil des jours et des étapes, revenant ainsi sur Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale). Vendredi, au cours de la 19e étape qui reliait Logroño et l’Alto Moncalvillo, il enfilait finalement le maillot rouge de leader. Deux jours plus tard, dans les rues de la capitale espagnole, il a assuré le coup au cours d’un contre-la-montre maîtrisé qu’il termine en 2e position. Pas mal pour quelqu’un qui ne se considère pas comme un spécialiste du contre-la-montre.

