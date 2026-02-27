© Stefan Voitl/Red Bull Content Pool
Bloc
Tout ce qu’il faut savoir sur la toute nouvelle Pro Climbing League
Alors que la toute première compétition de la Pro Climbing League est sur le point de débuter, voici notre guide complet de cette nouvelle série. Fonctionnement, format, dates... on vous dit tout.
Totalement nouvelle pour 2026, la Pro Climbing League est une compétition professionnelle de bloc qui réunit les meilleurs grimpeurs du monde dans un format innovant de duels en face-à-face. Elle a été conçue pour être rapide, spectaculaire et facile à suivre – et elle sera disponible en direct sur Red Bull TV le samedi 28 février.
Découvrez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir sur la série et sur les athlètes en lice.
01
Comment suivre la Pro Climbing League en direct
- Sur quelle chaîne : La toute première compétition de la Pro Climbing League sera diffusée en direct sur Red Bull TV le samedi 28 février.
- Comment : Regardez la compétition en direct, ou regardez-la ensuite à la demande avec le replay intégral.
- Où : La première a lieu au Magazine London, à Greenwich.
Avec 16 grimpeurs d’élite (huit hommes et huit femmes) la Pro Climbing League voit les athlètes s’affronter en duels à élimination directe en bloc, une forme d’escalade pratiquée sur des formations rocheuses ou des murs artificiels, sans corde ni baudrier.
La série a été fondée par les grimpeurs Danaan Markey et Charlie Boscoe, qui voulaient tirer parti de la croissance fulgurante de l'escalade et offrir au public un tournoi à la fois spectaculaire et facile à suivre. « C’est un endroit où le sport peut grandir, créer du lien et inspirer – tout en restant fidèle aux personnes qui en sont le moteur principal », explique Markey.
02
Pro Climbing League : le format et les règles expliqués
- 16 grimpeurs : Huit hommes et huit femmes s’affrontent en duels sur des blocs identiques.
- Qualifications : Chaque face-à-face se joue au meilleur des trois blocs. Si les deux grimpeur·se·s passent le bloc, le premier ou la première à atteindre le sommet l’emporte, tandis qu’en l’absence de top, c’est celui ou celle qui a réussi le mouvement le plus haut qui avance. Si l’égalité persiste, c’est la personne qui a atteint ce point le plus tôt qui l’emporte.
- Demi–finales : Les quatre vainqueur·se·s des duels du premier tour se qualifient pour le deuxième tour, où les mêmes règles s’appliquent, mais cette fois sur un seul bloc.
- Finale : Les quatre demi-finalistes s’affrontent ensuite pour les places sur le podium sur deux blocs distincts – un duel pour sacrer le champion ultime et un duel pour la troisième place – via les mêmes règles que lors des tours précédents.
03
Les athlètes à suivre
Parmi les athlètes féminines confirmées figurent la légende slovène de l’escalade Janja Garnbret, double championne olympique, et désormais dix fois championne du monde sur plusieurs disciplines. La Française Oriane Bertone, l’un des plus grands espoirs actuels aussi, bien en bloc qu’en difficulté, sera aussi de la partie.
Dans le tableau masculin, le Britannique Toby Roberts, champion olympique du combiné à Paris 2024 et multiple vainqueur en Coupe du monde en difficulté et en bloc, fait figure de favori. Il ne faudra pas non plus oublier Darius Râpa, le jeune Roumain fait lui aussi partie des athlètes à suivre de près dans ce nouveau format, tout comme le Français Mejdi Schalck.
De plus, Shauna Coxsey – la grimpeuse de compétition la plus titrée de l’histoire britannique – sera présente en tant qu’animatrice et commentatrice lors de cet événement inaugural à Londres.
04
En quoi la Pro Climbing League diffère des compétitions d'escalade traditionnelles
Escalade traditionnelle
Pro Climbing League
Format
Les athlètes se relaient sur des blocs distincts.
Duels en face-à-face sur des blocs identiques.
Points
Classements basés sur les performances au cours de plusieurs manches.
Phases à élimination directe jusqu’à ce qu’un champion soit sacré.
Avantages
Les classements évoluent au fil du temps et des manches.
Les duels créent un spectacle simple et très dynamique.
Représentation
Les athlètes représentent leur pays.
Ligue centrée sur l’individu, les athlètes se représentent eux-mêmes.
05
FAQ
Questions fréquentes sur la Pro Climbing League
