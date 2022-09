Professeur Layton : quand Level-5 nous faisait nous creuser les méninges

Médiatiquement parlant, le studio

, situé à Fukuoka n’est plus tout à fait ce qu’il était il y a quelques années. Au milieu de la décennie passée, propulsée par le succès planétaire mais éphémère des séries Yo-Kai Watch et Inazuma Eleven, la compagnie a le vent dans le dos. Elle ouvre des bureaux à l’étranger, multiplie les projets, et se lance dans une politique de plus en plus ambitieuse de portage de ses jeux sous forme de films animés et de mangas. Une

plus tard, le studio a largement réduit la voilure et s’est peu à peu reporté sur des remasters de son catalogue, des jeux pour mobile et des

. Ses ambitions internationales se sont réduites, et plus aucun jeu majeur n’est actuellement annoncé en développement chez l’éditeur. Au point qu’on en aurait presque oublié que, finalement, peu de temps nous sépare du dernier épisode du Professeur Layton, série qui fut le porte étendard de l’âge d’or du studio : un portage HD de Professeur Layton et le Destin perdu pour smartphones et tablettes, hélas un peu passé inaperçu car sortie en pleine pandémie de Covid-19.