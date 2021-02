vit désormais au Royaume-Uni. Rideuse unique, elle s’est fait une place sur la scène internationale grâce à un style fou et une grosse vitesse de pointe. Mais Vero est aussi une prof formidable. La preuve avec ces

Elle est technique, elle est rapide, et elle dévale des sentiers gallois dans le dernier épisode de Sound of Speed. Elle, c'est Véronique Sandler, une rideuse qui monte. Même en descente.

VTT Veronique Sandler : my Galles

1. Ciblez bien les points que vous souhaitez améliorer et insistez là-dessus

Après avoir trouvé les points sur lesquels vous souhaitez vous améliorer comme les virages, les sauts ou les figures, cherchez un spot qui puisse vous permettre de bien vous entraîner et répéter vos enchaînements afin de progresser.

C’est quelque chose qui finit toujours par être amusant. Et on remarque que son propre niveau augmente entre les compétitions. Les personnes qui vous regardent rouler peuvent aussi vous donner de précieux conseils. Même s’il s’agit de détails, cela peut vous aider.

m'a donné la liberté d'apprendre de nouvelles choses, d'acquérir de nouvelles compétences et de profiter davantage.

a été une étape décisive pour me faire progresser au niveau technique. Tout le monde a sa manière de fonctionner et toutes les méthodes ne fonctionnent pas avec chaque pilote. Mais prendre du recul par rapport au

Personnellement, mon choix d’arrêter la compétition et de me concentrer uniquement sur le plaisir de faire du

à chaque compétition. Depuis que j’ai arrêté, j’ai l'impression d'avoir plus progressé en deux ans qu’en six ans sur les courses.

Quand j’étais sur les courses, je ne cherchais qu’une chose : être toujours plus rapide sur le

Être entouré par une bonne bande de potes est important. Et trouver le bon spot pour progresser également. Je pense qu’on devient chaque jour meilleur techniquement quand on se pousse entre nous.

Ne vous inquiétez pas concernant votre niveau. Même les meilleurs ont commencé tout en bas. Alors foncez et profitez. J’aime aussi regarder les riders qui m’inspirent, voir comment ils font les choses et essayer de récolter quelques informations simplement en les observant.

. Si vous voulez vraiment progresser, continuez et n’abandonnez pas, même si les progrès ne sont pas immédiats. Si vous souhaitez par exemple apprendre à faire des whips, n’hésitez pas à tenter cette figure partout où vous avez la possibilité de la faire. C’est de la répétition que viendra le geste naturel une fois maîtrisé.