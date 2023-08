Du Bronx aux mondiaux : découvrez le breaking dans "Pushing Progression"

Le Breaking est un phénomène de danse qui a éclaté dans les rues rocailleuses du Bronx, et qui raconte une histoire de passion, de résilience et de transformation. De ses débuts comme langage d'une jeunesse défavorisée qui réclamait sa place dans la société, le breaking a grandi au travers des battles, a évolué grâce aux prouesses individuelles, et a agrandi son langage pour inclure le talent des b-girls et des b-boys . Tout au long de son histoire, le breaking a oscillé entre l'art et le sport, redéfinissant à chaque fois ses limites. Et alors qu'il trace sa route vers le plus grand événement sportif, son histoire narre le rythme battant d'une culture qui n'a jamais arrêté de bouger.

01 Un échappatoire : du Bronx à la scène mondiale

Dans les années 70, un nouveau moyen d'expression émerge au coeur de New York. Le quartier du Bronx, pendant ses années les plus tumultueuses, a porté le rythme, le pouls et aussi le coeur de ce que le monde allait plus tard découvrir sous le nom de "culture hip-hop". Le breaking , une danse acrobatique qui serait bientôt connue de tous, en faisait partie. Avec ses spins défiant la gravité et ses pas habiles, le breaking n'était pas qu'une danse : c'était une façon de voir la vie. Et pour toute une jeunesse défavorisée, c'était plus qu'un mouvement - c'était un statement, une déclaration fière d'existence et de but dans un monde qui avait décidé de les ignorer.

Busta Rhymes se souvient : "Au départ, personne n'aurait pu penser que le hip-hop irait si loin. Que ce soit le graffiti, l'art de mixer, d'être un MC ou le breakdance...Progresser était obligatoire." Et, comme n'importe quelle forme artistique, l'essence même du breaking tient dans sa liberté. "Il n'y a aucune règle pour ce truc. Aucune, du moment que tu fais progresser cet art" souligne-t-il. Pour beaucoup, le breaking ne s'arrêtait pas aux frontières du Bronx ou se limitait à ses légendes locales. C'était un art, une forme d'expression qui avait le potentiel de grandir et d'inspirer au-delà de ses origines. Comme Busta Rhymes le dit si justement" Le breaking doit grandir. Putain, tu veux que cette merde reste au quartier pour toujours ? C'est la raison pour laquelle on se casse le cul pour que tout le monde y ait accès : c'est pour qu'il puisse grandir."

Alien Ness se souvient de ses débuts dans le Bronx © Kien Quan / Red Bull Content Pool C'était pour devenir la star du ghetto. Tu voulais être le meilleur de ton quartier. Alien Ness

Alien Ness rajoute, " C'était la nécessité de s'en sortir...ce desespoir. ​Le Bronx était un terrain vague. C'est là que tout a commencé. Bronx River Projects. Là-bas, les battles étaient ridicules et les fêtes magiques. Ce n'était pas une question d'argent, ce n'était pas pour gagner. C'était pour devenir la star du ghetto. Tu voulais être le meilleur de ton quartier."

La première grande introduction du breaking au monde préfigurait le meilleur. En 1984, le breaking fait ses débuts quand 200 danseurs se produisent avec Lionel Richie lors de la cérémonie de clôture du plus grand événement sportif au monde. "Ce show télévisé a propulsé le breaking sur toute la planète », note Alien Ness, marquant le moment où le breaking est passé des rues du Bronx aux salons de millions de personnes.

Ynot danse au 40ème anniversaire du Rock Steady Crew à New York © Carlo Cruz/Red Bull Content Pool

02 L'unité sur le dancefloor : à propos des dynamiques de crews.

Dans le monde rayonnant du breaking, où chaque danseur apporte sa touche unique sur le dancefloor, il y a quelque chose d'incroyablement puissant dans les battles en équipe. Les crews ne sont pas seulement un rassemblement de breakers ; ce sont des unités étroitement liée,s que ce soit par la passion, le respect ou par la camaraderie. Comme Logistx le dit brièvement, "Une battle de crews, c'est une question d'énergie et d'ambiance. C'est mon crew. Ce sont mes gens."

Busta Rhymes développe sur l'essence même des performances de crews : "Quand vous dansez avec un groupe, c'est cool. Je veux dire, vous jouez un rôle basé sur ce que la chanson propose créativement. Et c'est à peu près tout. C'est principalement de l'ordre de la chimie" Alors que les performances en solo offrent à chacun et chacune une plate-forme d'expression et la possibilité de contrôle, faire partie d'un groupe permet à la fois une responsabilité partagée et une créativité collective. "Chaque fois qu'il s'agit d'une performance solo, vous avez évidemment beaucoup plus de contrôle sur votre direction créative", énonce Busta Rhymes, opposant les deux expériences et soulignant son parcours personnel, "J'ai beaucoup évolué à partir du moment où j'ai fait partie d'un crew et cette évolution m'a permis de grandir."

Busta Rhymes talks about his evolution as part of a group © Boombox "J'ai beaucoup évolué à partir du moment où j'ai fait partie d'un crew et cette évolution m'a permis de grandir." Busta Rhymes

L'évolution des battles par crews, comme le rappelle Alien Ness, remonte aux années 90. "Pendant les années 90, les crews se sont affrontés lors de compétitions locales. Ce qui a commencé comme une expression personnelle, et qui semblait être une mode, s'est transformé en un sport. Le breaking était encore underground", ajoute-t-il. Le passage de la forme d''expression personnelle à un sport de compétition a mis en lumière les crews, en insistant sur le travail d'équipe, la stratégie et la pluralité des compétences.

Phil Wizard détaille cette pluralité de talents présents au sein des équipes : « Vous aviez beaucoup plus de spécialistes. Les gens étaient bons dans un domaine et ils pouvaient l'apporter à leur crew. Vous aviez celui qui allait être la tête pensante. Vous aviez celui sur lequel vous pouviez compter pour le style. Celui qui a la meilleure musicalité." Cette diversité est ce qui rend les battles si passionnantes. Il ne s'agit pas seulement de prouesses individuelles; il s'agit de la façon dont chaque membre complète les autres, qui s'unissent pour former une force formidable sur le dancefloor.

Dans une battle, la magie vient des forces de chacun © Markus Berger/Red Bull Content Pool

"Freestyle Session" et "Battle of the Year" étaient les battles de crews qui ont permis au breaking de se propager à l'époque des cassettes VHS. A l'époque, les battles solo étaient rares.

03 Red Bull BC One: de la dynamique d'équipe à la brillance individuelle

L'année 2004 marque un moment charnière dans l'histoire du breaking. Avec le lancement de Red Bull BC One, le décor était planté, au propre comme au figuré, pour que les breakers du monde entier se surpassent et subliment leurs prouesses individuelles. Alien Ness se souvient : "Avant cela, les événements se déroulaient probablement dans un gymnase ou dans n'importe quelle petite salle que les breakers pouvaient obtenir. Red Bull BC One a apporté une grosse production scénique dans le paysage."

L'ampleur de la compétition, combinée à sa production d'ambition mondiale, lui a donné une aura de prestige inégalée. Alien Ness souligne l'intérêt de la compétition : "Le niveau est si élevé que n'importe quel b-boy va regarder et se dire 'Je veux être dans cette battle.' C'est comme le championnat du monde poids lourds. Qui ne voudrait pas le gagner ? Cela a donné aux danseurs quelque chose à espérer. Juste pour cet événement annuel. Ce Red Bull BC One.

Il ne s'agissait pas seulement d'être sous les projecteurs, mais aussi comment la compétition a révolutionné la dynamique du breaking. Phil Wizard note : « Le Red Bull BC One est actuellement le 1 contre 1 le plus prestigieux au monde, et c'était le tout premier grand 1 contre 1 à arriver sur scène. Ils voulaient un format gladiateur, type "qui est le meilleur breaker au monde ?" Cela a permis de déplacer l'intérêt du breaking vers l'individu plutôt que sur le crew."

Alors que les battles de crew mettaient en valeur l'esprit collectif du breaking, Red Bull BC One a mis l'accent sur l'individu, les obligeant à atteindre de nouveaux sommets d'excellence. Ami, revenant sur ses débuts en tant que fan, se souvient : "La première fois que j'ai vu Red Bull BC One, j'étais comme une fangirl. Tout le monde était tellement cool et j'ai aimé regarder. Je n'aurais jamais pensé pouvoir être sur cette scène"

Lilou, réfléchissant à l'évolution et à l'intensité des 1 contre 1, conclut : « Le 1 contre 1 pousse vraiment le breaker à progresser. Mais n'y a pas que ça, il faut être aussi stratégique." La stratégie et les compétences devenant de plus en plus cruciales, le décor était planté pour que le breaking monte encore en puissance.

04 Ante Up: augmenter les enjeux et les compétences dans les battles

Alors que les enjeux augmentent et que la compétition devient plus féroce, les breakers ont réalisé qu'un mélange de talent, de stratégie et de perspicacité devenait indispensable pour s'assurer la victoire.

Busta Rhymes dresse un parallèle entre les différentes facettes du hip-hop, et insiste sur les nuances psychologiques de la battle : "Que ce soit ceux de DJ ou de breakdance, les battles de MC ou ceux de graffitis, c'est toujours la même chose. C'est comment vous pouvez entrer dans l'esprit de votre concurrent et que vous allez chercher l'émotion de celui avec qui vous êtes en compétition." Puiser dans la psyché de l'adversaire et diriger ses émotions devient un jeu dans le jeu.

Rentrer dans la tête de son adversaire est une composante du jeu © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Alien Ness développe sur ce jeu d'échecs échec mental : "Si je peux vous faire peur, si je peux vous mettre dans un état de fragilité, j'ai gagné. Plus vous avez face à vous une personne émotive, plus il est facile de la battre à son jeu." Mais le breaking ne consiste pas seulement à jouer avec les émotions de l'adversaire ; c'est aussi se réinventer sans cesse. Alien Ness donne un aperçu de la pression et de la stratégie que l'on peut trouver au plus haut niveau : "Je peux comprendre pourquoi il y a très peu de gens qui gagnent régulièrement. La partie la plus difficile du jeu est de se rebrander. Si j'obtiens suffisamment d'images de n'importe quel b-boy, je dois trouver une stratégie, comme les boxeurs qui regardent les enregistrements de leurs prochains adversaires. Surtout maintenant à l'ère d'Internet."

Lilou's was the first breaker to win Red Bull BC One twice © Little Shao/Red Bull Content Pool Tu dois rafraichir tes moves, tes compétences, car les gens connaissent ton set, ils savent ce que tu vas faireY Lilou

Cette évolution constante est reprise par Lilou, qui insiste sur la nécessité d'innover : "Il faut rafraîchir ses mouvements, ses compétences car les gens connaissent ton set, ils savent ce que tu vas faire." Au-delà du simple talent, la capacité d'un breaker à comprendre et jouer avec la foule, et à jouer sur les mouvements et les émotions de son adversaire est primordiale. "Comprendre la foule, jouer avec la foule, jouer avec mon adversaire, c'est un aller simple pour la victoire", souligne Lilou.

Shigekix offre un point de vue japonais, faisant allusion à une spécificité culturelle profondément concentrée sur la perfection et la maîtrise : « Au Japon, nous voulons toujours perfectionner quelque chose », suggérant subtilement que ce besoin de perfection pourrait pousser les breakers encore plus loin. Vous pouvez en savoir plus sur cet état d'esprit, appelé "Shokunin Spirit", dans l'épisode Breaking Beyond disponible ci-dessous.

Alors que la barre continue de monter dans l'univers du breaking, il est évident qu'être un b-boy ou une b-girl de haut niveau n'est pas qu'une question de danse; c'est aussi une question de stratégie, d'état d'esprit et de recherche constante d'innovation. Le jeu est toujours en évolution.

05 De l'ombre à la lumière : l'ascension des b-girls

Les projecteurs ont peut-être été braqués sur les b-boys pendant très longtemps, mais le monde du breaking n'a jamais manqué de b-girls. Alien Ness raconte : "Dans les années 70 ou 80, il y avait des b-girls. C'est juste qu'on ne les voyait pas comme maintenant." Au fil des ans, il y a eu un changement perceptible dans l'attention et le respect porté envers les b-girls, en particulier après quelques moments cultes comme Ayumi se battant aux côtés des b-boys lors de la finale mondiale Red Bull BC One 2017.-

5 minutes Kill vs Ayumi – Round de 16 Les top b-boys – et une b-girl – s'affrontent dans un un contre un pour arriver à la prochaine étape.

Ami, inspiré par le chemin tracé par Ayumi, insiste sur l'importance de la représentation. "Ayumi a montré que les filles peuvent se battre avec les b-boys lors de la finale mondiale. J'aime aussi rivaliser avec les b-boys, mais si nous pouvons avoir le top 16, nous pouvons mieux représenter sur la grande scène. " Cette perspective souligne à quel point l'introduction d'une catégorie b-girl n'offre pas seulement une plate-forme supplémentaire, mais amplifie la visibilité et l'importance des b-girls dans la communauté du breaking. "C'est un moment qui a fait monter le niveau de b-girl. À cause de cela, tant de b-girls le prennent au sérieux et s'entraînent plus dur", ajoute-t-elle.

Un an plus tard, Ami a remporté le tout premier titre B-girl Red Bull BC One lors de l'année inaugurale de la catégorie B-girl. Logistx raconte: "Voir Ami gagner cette année-là et célébrer cette victoire pour toutes les b-girls, c'était vraiment inspirant. Je me souviens d'avoir regardé la diffusion en direct et d'avoir pensé:" Yo, je veux tellement ça. "

Leur montée en puissance n'était pas seulement une question de breaking ; c'était une déclaration sur l'indépendance, la représentation et le talent indéniable des B-girls. C'était, comme le dit si bien Logistx, "vraiment important pour nous tous. C'était vraiment important pour les b-girls. C'était vraiment important pour le hip-hop et la communauté du breaking."

Alien Ness loue leur empreinte, affirmant: "Elles ont ramené le feu, et la magie." L'énergie et la créativité apportées sur la piste par les B-girls sont devenues de plus en plus perceptibles et ont trouvé un écho auprès du public et de leurs pairs.

Elles ont ramené le feu, et la magie. Alien Ness

Phil Wizard, réfléchissant à l'enthousiasme croissant autour des batailles de B-girl, partage : "Honnêtement, quand je vais à un événement maintenant, les battles de B-girl sont plus cools à regarder que les battles de B-boy." Il note une différence cruciale entre les deux, suggérant que "le niveau des B-boys en général était plus élevé pendant plus longtemps, donc la progression est assez progressive, alors que, avec les B-girls, vous voyez cette progression de manière plus exponentielle plus."

06 Entre passion et précision : l'âme à deux têtes du breaking

Le monde du break se trouve à la croisée des chemins, oscillant entre art et sport, culture et compétition. Alien Ness croit en la nécessité de l'évolution : "La danse est une forme d'expression; cependant, nous devons faire passer ce que nous aimons et ce que nous faisons au niveau supérieur. Et c'est ce que l'on appelle l'athlétisme." Mais où se situe l'équilibre ?

Breakers s'entraîne comme des athlètes pour atteindre l'apogée de leur art © Markus Berger/Red Bull Content Pool

Lilou exprime parfaitement cette dualité : "Le breaking, c'est entre le sport et la culture". C'est un sentiment que beaucoup de breakers partagent. Phil Wizard va plus loin en remarquant : "Si vous ne pensez qu'à l'aspect compétitif, je pense qu'il devient vraiment difficile de se dépasser, parce que le breaking ne consiste pas seulement à savoir qui est le plus rapide, qui est le plus fort. C'est aussi une question de créativité, de diversité des mouvements et d'originalité". Pour Phil, le débat entre l'artiste et l'athlète est profond. Tout en reconnaissant les aspects sportifs du breaking, il déclare : "Pour moi, le breaking est avant tout une danse, une culture et une forme d'art. Aujourd'hui, on l'appelle un sport"

L'essence du breaking ne se résume pas à la démonstration de prouesses physiques. Elle implique une connexion profonde avec les émotions, l'histoire et l'âme de chacun. Cloud se fait l'écho de ce sentiment en soulignant que "les mouvements n'ont pas d'importance dans cette danse, ni dans aucune autre. Dans n'importe quelle danse. Je pense que c'est l'âme qui compte. Lorsque vous dansez en y mettant toute votre âme, elle parcourt le public.".

Art or sport? Maybe it's both © Little Shao/Red Bull Content Pool

Busta Rhymes propose un point de vue unique, comparant la spontanéité du break à celle du freestyle dans le rap. Il déclare : "Le freestyle, c'est sortir du dôme et inventer ce genre de choses sur le champ. Selon ce que je ressens sur le moment, selon l'inspiration que j'ai sur le moment, cela détermine le défi que cela représente pour l'adversaire."

“Lorsque vous dansez en y mettant toute votre âme, elle parcourt le public.” B-Boy Cloud

Le monde du break continue donc de se situer à cheval entre le sport et l'art. La passion, la spontanéité et les exigences physiques se mêlent à la créativité, à l'émotion et aux racines culturelles, ce qui en fait une expression unique en son genre. Qu'il soit considéré comme un sport, un art ou une fusion des deux, une chose reste claire : le break est une incarnation de l'âme, de la culture et de la force.

07 La flamme : l'esprit inaltérable de la culture hip-hop

La culture, en particulier une culture aussi dynamique que le hip-hop, ne se nourrit pas seulement de l'évolution, mais aussi de l'hommage rendu à ses racines. À ses débuts, le hip-hop n'était pas seulement une danse ou une forme de musique ; c'était la voix d'une génération qui tentait de s'imposer dans un monde où elle se sentait marginalisée. Comme le souligne Busta Rhymes, "c'est la beauté du hip-hop. Une grande partie du hip-hop a été créée à partir des circonstances qui nous ont été données. Nous avons improvisé et tiré le meilleur parti de ce que nous avions à traverser".

“La culture doit être enseignée et transmise” Busta Rhymes

Le processus d'improvisation, d'adaptation et de création a toujours été au cœur de la croissance du hip-hop, mais pour préserver son essence, il est essentiel de reconnaître ses racines. "La culture doit être enseignée et transmise", souligne Busta Rhymes, qui insiste sur la responsabilité de chaque génération d'éclairer la suivante. Ce partage des connaissances permet de s'assurer que l'esprit et les histoires qui ont façonné cette forme d'art ne se perdent pas dans le temps.

Mais l'échange n'est pas unilatéral. Chaque génération apporte sa saveur, ses défis et ses idées. Ce processus cyclique d'apprentissage et d'enseignement est ce qui maintient la culture vivante. Comme le dit si bien Busta : "Je pense qu'il faut donner et recevoir. C'est ainsi que nous restons en phase les uns avec les autres, que nous comblons le fossé et que nous nous assurons que nous poussons et faisons progresser la culture collectivement."

Lilou partage son savoir avec des breakers partout dans le monde © Ali Bharmal/Focus Sports/Red Bull Content Pool

Le passé enseigne au présent, le présent apprend et innove, puis devient le passé qui guide l'avenir. C'est un continuum, qui garantit que l'esprit du hip-hop reste indéfectible, rapprochant les générations dans une danse d'unité, de respect et de progression.

08 Rêves d'or : le breaking arrive à Paris

Des rues sauvages et animées du Bronx au sommet de l'excellence sportive, la boucle est bouclée pour le breakdancing. En 1984, le monde a eu un aperçu de la magie de cette pratique grâce à une performance fascinante en clôture de la première compétition sportive mondiale, un spectacle télévisé qui l'a fait connaître dans le monde entier. Quatre décennies plus tard, le breakdancing n'est plus un spectacle, c'est une discipline officielle dans le paysage sportif mondial.

Hong 10, Sunni, Phil Wizard, Junior et Lilou à Paris © Little Shao/Red Bull Content Pool

Busta Rhymes, amplifiant l'écho des sentiments de beaucoup, déclare : "Personne ne peut contester son mérite d'être là. C'est un accomplissement incroyable. C'est de la vraie belle came". Il ne s'agit pas d'une compétition comme les autres. Elle représente le summum de la prouesse athlétique et artistique. L'acceptation du breaking témoigne de l'évolution de la danse, de sa résilience et de sa capacité inégalée à captiver.

Pourtant, au-delà des projecteurs et des applaudissements, ce mouvement monumental a des implications plus profondes. Comme le souligne Lilou, "davantage de breakers pourront gagner leur vie. J'ai bon espoir pour l'avenir. L'arrivée sur la plateforme athlétique de haut niveau ne reconnaît pas seulement le talent des breakers, mais ouvre également la voie à d'innombrables opportunités.

Cependant, le cœur du break reste fidèle à ses racines, même au milieu des accolades mondiales. Busta Rhymes illustre bien cet état d'esprit : "L'existence elle-même est une question de progression, à moins que vous ne mouriez. Si nous parlons du hip-hop en particulier, tant que nous le contrôlons, il n'y a pas de limite à la progression. Un point c'est tout".

Breaking: from backyards and parking lots to the biggest stages and events © Little Shao/Red Bull Content Pool

Le parcours du breaking, de l'arrière-cour à la célébrité mondiale, est une histoire de lutte, de créativité, de passion et de progrès. Alien Ness se souvient de l'admiration et de l'incrédulité que peuvent ressentir les membres de la première génération de breakers. Il avoue : "Voir ce qui s'est passé dans mon jardin et, un jour, m'asseoir sur le plus grand sommet sportif et encourager quelqu'un comme moi, je reste en mode "réveillez-moi !"".

Plongez au cœur de l'action avec Busta Rhymes, Alien Ness et l'élite du Red Bull BC One All Stars avec Pushing Progression: Breaking – seulement sur Red Bull TV!