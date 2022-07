Que retient-on à l’écoute du rap ?

Considéré à ses débuts comme une simple tendance éphémère, le rap s’est progressivement imposé comme la musique la plus écoutée en France. Il a pourtant fallu du temps pour convaincre tout le monde qu’il ne s’agissait pas d’un simple effet de mode. On se souvient par exemple de Thierry Desjardins dialoguant avec JoeyStarr en 2006 dans l’émission « Tout le monde en parle », estimant qu’après deux décennies d’existence du rap en France, le genre n’avait aucun avenir. Quinze ans plus tard, Ninho, Jul et Orelsan trustent les premières places dans les charts toute l’année, PNL monte sur la tour Eiffel et défile sur les Champs-Élysées, et Gims ou Booba se produisent au Stade de France.

En dehors de ces têtes d’affiche que tout le monde – y compris les allergiques au rap – connaît, des centaines d’artistes composent le panorama rap français actuel. Selon le recensement de la base de données du site Genius, environ 750 projets différents ont été publiés entre janvier et décembre 2021, soit une soixantaine chaque mois. Avec autant de sorties et autant d’artistes, il peut être difficile pour les auditeurs de faire le tri ; et il est impossible, pour les fans hardcore comme pour les professionnels, d’absolument tout écouter. Mais que recherche un fan de rap quand il choisit un album ? Pourquoi tel artiste plutôt qu’un autre ? Que retient-il de l’écoute ? L’intérêt de l’étude Red Bull x Sacem est de pouvoir s’appuyer sur des données précises pour répondre à ces questions.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, jetons un rapide coup d’œil à notre panel : pour trois quarts des sondés, le rap représente au moins 50 % de la musique totale écoutée, et quasiment 1 sur 2 n’écoute rien d’autre. Les auditeurs de rap ont tendance à être assez exclusifs – certains diront sectaires, fanatiques, voire même dogmatiques, c’est à l’appréciation de chacun... loin de nous l’idée de nous insérer dans la composition de vos playlists mais un tout petit peu de diversité de temps en temps, ça ne fait pas de mal non plus, et ça permet d’élargir son champ de vision.

Le pourcentage du rap dans les taux d’écoute © Étude Red Bull x Sacem, 2021 / Source : Sondage réalisé par Red Bull x Sacem sur 1713 personnes, 2021

La France est l’un des rares pays à mettre sa propre scène rap au-dessus de la scène américaine, pourtant largement dominatrice dans le reste du monde. On n’entrera pas aujourd’hui dans le débat « le rap français, est-ce toujours les States avec dix ans de retard ? », mais une chose est sûre : sur le plan des ventes et de la popularité, nos artistes dominent largement le territoire national.

On constate d’ailleurs une émancipation de plus en plus marquée de la part des rappeurs francophones vis-à -vis de leurs homologues américains. Dix ans en arrière, l’essentiel des sonorités des albums français étaient encore des copies conformes des tendances dominantes outre-Atlantique. Bien qu’elle puise ses influences dans d’autres genres musicaux, l’afro-trap a par exemple été l’un des premiers sous-genres à s’imposer comme une spécificité propre au rap français à partir de 2015. C’est également le cas d’une autre tendance que l’on a surnommée de manière péjorative la « zumba », dont la définition est assez large : rythmiques empruntées au reggaeton, omniprésence d’Auto-Tune, esprit proche de celui de la variété française… Quand 6ix9ine a repris la prod de « Bande organisée » en avril 2022, beaucoup y ont vu un symbole : ce sont désormais les Américains qui viennent chercher l’inspiration en France. On peut également n’y voir qu’une simple exception et une tentative isolée et désespérée de la part d’un mec qui a tout perdu y compris sa dignité, nous respectons tous les points de vue.

Pour Narjes Bahhar, responsable éditoriale du rap chez Deezer, interrogée aux côtés d’autres professionnels dans le cadre de l’étude Red Bull x Sacem, le marché du rap français est très spécifique, et ce qui fonctionne ailleurs ne fonctionne pas forcément chez nous : « Cela parait idiot à dire mais le rap français est vraiment français. Même s’il regarde ce qui se fait outre-Atlantique ou en Angleterre, comme avec la drill, il y a souvent une réappropriation française qui va donner des styles différents ». Après avoir longtemps copié les tendances américaines sans vraiment se les approprier, le rap français a enfin su puiser dans ses propres ressources et sa propre histoire pour se créer une identité propre : « Il existe beaucoup d’hybridations musicales liées à l’immigration. À l’image de l’afro-rap qui est tellement présent dans le rap français. Dans la plupart des gros albums de rap français, et chez des artistes comme Ninho, Niska et même Booba, on a des titres avec ces sonorités. Et c’est la même chose avec les sonorités orientales. Il y a donc une musique ancrée dans les mouvements de l’histoire de France », poursuit Narjes Bahhar.

Les préférences des 14-24 ans dans le rap © Étude Red Bull x Sacem, 2021 / Source : Sondage réalisé par Red Bull x Sacem sur 1713 personnes, 2021

Une partie de notre sondage se concentre sur les réponses de la plus jeune génération d’auditeurs, les 14-24 ans. Biberonnée au rap, née à une époque où il s’agit d’un genre dominant, cette frange du public est la plus ciblée par les artistes, les diffuseurs et les annonceurs. Il est donc essentiel de comprendre ses principaux critères d’écoute. D’après nos données, l’élément qui retient le plus l’attention des auditeurs de cette tranche d’âge est l’instrumentale. Si les beatmakers sont mieux considérés que par le passé – période durant laquelle ils étaient quasiment absents médiatiquement – ils sont encore loin d’atteindre le statut des artistes. Leur position est paradoxale : leur inspiration propulse des hits tout en haut des charts et des rappeurs en pleine lumière, tandis que leur rôle d’hommes de studio aurait tendance à les confiner dans l’ombre.

Si on élargit le panel, quel que soit l’âge de l’auditeur interrogé, c’est majoritairement l’instrumentale qui retient l’attention. Évidemment, l’âge entre ensuite en ligne de compte pour déterminer le type d’instrumentale qui marque les esprits : bon courage pour convaincre un quarantenaire qui a grandi sur les prods de Prodigy que la prod du dernier hit ensoleillé est un chef d’œuvre.

On remarque tout de même que de nombreux critères d’écoute apparaissent avec la prise en compte de tous les sondés : alors que les prises de position ou les effets de style ont une importance négligeable pour les 14-24 ans, ils représentent respectivement 21 % et 41 % des réponses du total des sondés. Dans les années 1990/2000, le public attendait d’un rappeur qu’il soit engagé sur les thématiques sociales et politiques, avec une plume de qualité. Le poids de cette période se ressent toujours aujourd’hui, même si ces critères perdent progressivement en importance. Un rappeur misant sur les textes peut toujours intéresser la jeunesse en 2022, mais un artiste qui souhaiterait se concentrer uniquement sur le divertissement sans miser sur une écriture trop élaborée, et sans véritable engagement politique, peut désormais le faire sans risquer de trahir son public.

Les préférences du panel entier dans le rap © Étude Red Bull x Sacem, 2021 / Source : Sondage réalisé par Red Bull x Sacem sur 1713 personnes, 2021

Dans le but d’affiner de façon aussi précise que possible nos données, nous avons aussi interrogé un panel de professionnels. Là aussi, la partie instrumentale domine le sondage. Sans une bonne prod, il semble impossible de faire un bon morceau. Le reste des réponses est un peu plus surprenant : la notion de flow, primordiale pour les deux panels précédemment interrogés, est moins prioritaire pour les professionnels que le mood général du titre. La notion de mélodie ou de topline, de plus en plus importante dans le rap français, occupe elle aussi une position très forte dans ce sondage. Les professionnels sont conscients qu’un bon rappeur doit aussi savoir chanter. Un profil comme Médine illustre bien cette nécessité d’élargir sa proposition artistique : après avoir longtemps pratiqué un rap assez classique dans la forme, il a su se renouveler sur le plan de l’interprétation et donner un nouvel élan à sa carrière. En conservant le même univers et la même toile de fond, il s’est peu à peu ouvert à la mélodie ; son dernier album, « Médine France », oscille entre rap pur et titres chantés.

Les préférences des professionnels dans le rap © Étude Red Bull x Sacem, 2021 / Source : Sondage réalisé par Red Bull x Sacem sur 1713 personnes, 2021

En conclusion, deux grandes idées sont à retenir. Premièrement, les auditeurs recherchent principalement une musique qui leur ressemble : du rap en français, avec des spécificités propres à notre scène nationale. Mieux vaut miser sur des sonorités bien de chez nous, qu’il s’agisse du territoire hexagonal ou des pays d’origine des rappeurs issus de l’immigration. Deuxièmement, la partie instrumentale d’un morceau est l’élément qui retient le plus l’attention, quel que soit l’âge de l’auditeur, qu’il soit simple amateur de rap ou professionnel de la musique. Si cette étude ne devait servir qu’à une chose, ce serait ceci : mettez du respect sur le nom des beatmakers.