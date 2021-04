Quel Champion choisir pour le Red Bull Solo Q

sont tous des exemples de cette classe. Ravenno pense que les Combattants sont les classes les plus fortes en Solo Q : "Ils ont généralement un bon sustain et les meilleurs trades. Le seul problème ici pourrait être le gap closer et c'est seulement pour certains d'entre eux."

Les combattants sont des Champions qui aiment se rapprocher des autres. Irelia , Trydnamere , Pantheon et Riven sont tous des exemples de cette classe. Ravenno pense que les Combattants sont les classes les plus fortes en Solo Q : "Ils ont généralement un bon sustain et les meilleurs trades. Le seul problème ici pourrait être le gap closer et c'est seulement pour certains d'entre eux."

). Le joueur ADC a toujours l'avantage de la portée d'attaque automatique par rapport aux autres classes. Cela signifie qu'il peut contrôler la vague de sbires et décider quand il veut la pousser ou la geler. Mais ils meurent facilement contre les all-ins des autres sous-classes, ils doivent donc être tout le temps sur leurs gardes. Ravenno pense que les ADC sont la deuxième meilleure classe, juste après les combattants. Il explique : "Ils ont généralement un bon début/milieu de jeu grâce au poke et à la pression qu'ils appliquent, mais peuvent facilement échouer dans les phases ultérieures du jeu."

En plus d'être sournois, les ADC dépendent aussi fortement de l'itemisation. Plus ils ont d'items à leur actif, plus ils font de dégâts. Leurs statistiques de base sont souvent très basses par rapport aux autres classes. En Solo Q, les joueurs n'ont ni le temps ni l'argent pour fabriquer un objet mythique. Cela signifie que, tandis que les autres classes deviennent plus fortes parce qu'elles achètent simplement des PA ou des résistances, l'ADC s'affaiblit au fur et à mesure que le jeu progresse.

