Qui écoute du rap ?

Finalement, tous deux témoignent de deux facettes d’une même pièce : le rap est un genre désormais largement trentenaire, regroupant plusieurs générations, à différents degrés. Il est en revanche certain que le jeune public est le plus touché et constitue le réservoir d’auditeurs le plus important, puisqu’il a grandi dans un contexte où le rap est la musique dominante. Surtout, le rap actuel est tellement varié qu’il permet à chacun de trouver son bonheur. Narjes, qui a une vue précise sur la question étant donné sa position chez Deezer, nous détaille cette répartition : « Sur le rap dit « de rue », le public est plus masculin, et sur des variations comme l’afro-pop ou le r’n’b à la française, on a un public un peu plus féminin. C’est pour cette raison que l’on construit des playlists différentes parce que l’on a des audiences mélangées. On peut avoir d’un côté un public qui va découvrir le rap avec Georgio et qui en même temps va écouter Pomme ou Clara Luciani, et de l’autre un autre qui n’écoute que Booba, Damso,

. Par ailleurs, de plus en plus de titres rap deviennent grand public comme « Ne reviens pas » de Gradur et Heuss L’enfoiré ou « Bande organisée ». Là encore, il convient de nuancer le propos : malgré ces dominantes, bien réelles car chiffrées, rien n’empêche une partie du public féminin d’être fan de rap de rue, ou un auditeur de Clara Luciani de connaître par cœur les albums de Sch » – et c’est d’ailleurs le cas de l’auteur de cet article, y’a quoi ?.