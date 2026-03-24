Photo de la VCARB 03 et sa livrée en marge du Grand Prix du Japon 2026
© VCARB/Red Bull Content Pool
F1

Une livrée spéciale Japon pour Racing Bulls dévoilée à Red Bull Tokyo Drift

Visa Cash App Racing Bulls a révélé son look pour le Grand Prix du Japon à Red Bull Tokyo Drift, un festival de la culture automobile organisé dans le quartier le plus branché de Tokyo.
Écrit par Paul Keith
Temps de lecture estimé : 3 minutesUpdated on

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Liam Lawson

L'ascension fulgurante du Néo-Zélandais Liam Lawson dans les rangs du sport automobile, avec ses premières victoires dans plusieurs catégories, l'a mené au sommet de son rêve d'enfant : la Formule 1.

Nouvelle ZélandeNouvelle Zélande

Mike Whiddett

'Mad' Mike Whiddett lives for the thrill and adrenaline of drifting. As a result, he's always pushing both himself and his cars to the limits.

Nouvelle ZélandeNouvelle Zélande

Takamoto Katsuta

A product of the Toyota Gazoo Racing development program, Takamoto Katsuta became the first Japanese driver in 34 years to win a WRC round with his maiden triumph in Kenya.

JaponJapon

Yuki Tsunoda

JaponJapon

Ayumu Iwasa

A reserve driver for Visa Cash App Racing Bulls and the reigning Super Formula champion, Ayumu Iwasa has his sights set on becoming Japan’s next F1 star.

JaponJapon
Visa Cash App Racing Bulls a été l’attraction phare de Red Bull Tokyo Drift, une célébration de la culture automobile japonaise à Shibuya, célèbre pour ses magasins d’électronique, ses boutiques, ses néons et le plus grand passage piéton au monde.
"Mad" Mike Whiddett drift à Red Bull Tokyo Drift

Red Bull Tokyo Drift

© Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Red Bull a célébré la vibrante culture automobile underground du Japon avec une sélection de 500 voitures custom soigneusement choisies et des démonstrations de pilotage de précision par la légende du drift “Mad” Mike Whiddett – notamment au volant d’une Red Bull Mini convertie pour le drift – ainsi que par l’étoile montante de 16 ans Hiroya Minowa.

L'influence japonaise derrière la livrée Racing Bulls

Les pilotes de Formule 1Liam Lawson et Arvid Lindblad ont occupé le devant de la scène, arborant leur nouvelle tenue d’équipe inspirée de la nouvelle canette Red Bull Spring Edition et célébrant les Sakura – l’explosion colorée des fleurs de cerisier et d’amandier à travers le Japon.
Liam Lawson et Arvid Lindblad prennent la pose avec la tenue unique pour le Grand Prix du Japon 2026.

Liam Lawson et Arvid Lindblad prennent la pose

© Will Cornelius/Red Bull Content Pool

Conçue en collaboration avec le célèbre calligraphe japonais Bisen Aoyagi, la livrée reprend les couleurs emblématiques de l’équipe dans une palette audacieuse de blanc, rouge et argent. La tenue d’équipe assortie affiche “Give You Wiiings” écrit en calligraphie shodo au pinceau.
« La calligraphie capture le mouvement en un seul trait, tout comme la course saisit la vitesse dans un moment décisif », a déclaré le calligraphe Bisen Aoyagi, qui habillera également le garage de l’équipe à Suzuka et sera présent pour rencontrer les fans lors du Grand Prix du Japon.
« Je me suis inspiré des fleurs de cerisier et de la culture japonaise pour créer un design qui paraisse puissant, élégant et vivant sur la voiture », a-t-il ajouté.
Rendu numérique de la VCARB 03 dans la livrée spéciale avant le Grand Prix du Japon 2026.

La partie avant en gros plan

© VCARB/Red Bull Content Pool

Rendu numérique de la VCARB 03 dans la livrée spéciale avant le Grand Prix du Japon 2026.

Les deux voitures que piloteront Liam Lawson et Arvid Lindblad

© VCARB/Red Bull Content Pool

Rendu numérique de la VCARB 03 dans la livrée spéciale avant le Grand Prix du Japon 2026.

Des détails sont présents sur toute la livrée

© VCARB/Red Bull Content Pool

Rendu numérique du VCARB 03 dans la livrée spéciale avant le Grand Prix du Japon 2026.

Un exemple détaillé de la calligraphie japonaise shodo.

© VCARB/Red Bull Content Pool

La VCARB 03 qui sublimera le circuit de Suzuka

© VCARB/Red Bull Content Pool

Le calligraphe japonais Bisen Aoyagi a contribué à créer ce nouveau look

© VCARB/Red Bull Content Pool

En plus de permettre au public d’approcher Lawson et Lindblad, Red Bull Tokyo Drift a également accueilli les pilotes de réserve de F1 Yuki Tsunoda et Ayumu Iwasa – l’actuel champion de Super Formula. Étaient aussi présents Minowa, "Mad" Mike et le pilote WRC Takamoto Katsuta, qui arrivait tout juste après avoir décroché sa première victoire au Safari Rally Kenya.
Hiroya Minowa, Ayumu Iwasa, Mad Mike, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Yuki Tsunoda, Katsuta Takamoto, Tomoki Nojiri, Ukyo Sasahara posent pour une photo au Red Bull Tokyo Drift au Japon le 21 mars 2026.

Lawson et Lindblad se joignent aux pilotes de Tokyo Drift

© Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Quand le design audacieux rencontre la culture Tokyo Drift

Peter Bayer, PDG de Visa Cash App Racing Bulls, a salué ce « design audacieux » avant ses débuts. « En tant qu’équipe, nous cherchons toujours de nouvelles façons de créer un lien avec les jeunes fans et les cultures qui façonnent notre sport », a-t-il déclaré. « Dévoiler cette livrée spéciale et cette tenue d’équipe à Tokyo, devant les fans passionnés de Red Bull Tokyo Drift, rend ce moment encore plus spécial pour notre équipe. »
Prochain rendez-vous pour Visa Cash App Racing Bulls : Suzuka et le Grand Prix du Japon. Avant cela, la monoplace arborant la livrée Red Bull Spring Edition parcourra les rues de Tokyo en passant par certains des sites les plus emblématiques de la ville, notamment la rivière Meguro et la Tour de Tokyo, avec les célèbres fleurs de cerisier japonaises en toile de fond.

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Liam Lawson

L'ascension fulgurante du Néo-Zélandais Liam Lawson dans les rangs du sport automobile, avec ses premières victoires dans plusieurs catégories, l'a mené au sommet de son rêve d'enfant : la Formule 1.

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Takamoto Katsuta

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Yuki Tsunoda

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Ayumu Iwasa

A reserve driver for Visa Cash App Racing Bulls and the reigning Super Formula champion, Ayumu Iwasa has his sights set on becoming Japan’s next F1 star.

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