© VCARB/Red Bull Content Pool
F1
Une livrée spéciale Japon pour Racing Bulls dévoilée à Red Bull Tokyo Drift
Visa Cash App Racing Bulls a révélé son look pour le Grand Prix du Japon à Red Bull Tokyo Drift, un festival de la culture automobile organisé dans le quartier le plus branché de Tokyo.
Visa Cash App Racing Bulls a été l’attraction phare de Red Bull Tokyo Drift, une célébration de la culture automobile japonaise à Shibuya, célèbre pour ses magasins d’électronique, ses boutiques, ses néons et le plus grand passage piéton au monde.
Red Bull a célébré la vibrante culture automobile underground du Japon avec une sélection de 500 voitures custom soigneusement choisies et des démonstrations de pilotage de précision par la légende du drift “Mad” Mike Whiddett – notamment au volant d’une Red Bull Mini convertie pour le drift – ainsi que par l’étoile montante de 16 ans Hiroya Minowa.
L'influence japonaise derrière la livrée Racing Bulls
Les pilotes de Formule 1Liam Lawson et Arvid Lindblad ont occupé le devant de la scène, arborant leur nouvelle tenue d’équipe inspirée de la nouvelle canette Red Bull Spring Edition et célébrant les Sakura – l’explosion colorée des fleurs de cerisier et d’amandier à travers le Japon.
Conçue en collaboration avec le célèbre calligraphe japonais Bisen Aoyagi, la livrée reprend les couleurs emblématiques de l’équipe dans une palette audacieuse de blanc, rouge et argent. La tenue d’équipe assortie affiche “Give You Wiiings” écrit en calligraphie shodo au pinceau.
« La calligraphie capture le mouvement en un seul trait, tout comme la course saisit la vitesse dans un moment décisif », a déclaré le calligraphe Bisen Aoyagi, qui habillera également le garage de l’équipe à Suzuka et sera présent pour rencontrer les fans lors du Grand Prix du Japon.
« Je me suis inspiré des fleurs de cerisier et de la culture japonaise pour créer un design qui paraisse puissant, élégant et vivant sur la voiture », a-t-il ajouté.
En plus de permettre au public d’approcher Lawson et Lindblad, Red Bull Tokyo Drift a également accueilli les pilotes de réserve de F1 Yuki Tsunoda et Ayumu Iwasa – l’actuel champion de Super Formula. Étaient aussi présents Minowa, "Mad" Mike et le pilote WRC Takamoto Katsuta, qui arrivait tout juste après avoir décroché sa première victoire au Safari Rally Kenya.
Quand le design audacieux rencontre la culture Tokyo Drift
Peter Bayer, PDG de Visa Cash App Racing Bulls, a salué ce « design audacieux » avant ses débuts. « En tant qu’équipe, nous cherchons toujours de nouvelles façons de créer un lien avec les jeunes fans et les cultures qui façonnent notre sport », a-t-il déclaré. « Dévoiler cette livrée spéciale et cette tenue d’équipe à Tokyo, devant les fans passionnés de Red Bull Tokyo Drift, rend ce moment encore plus spécial pour notre équipe. »
Prochain rendez-vous pour Visa Cash App Racing Bulls : Suzuka et le Grand Prix du Japon. Avant cela, la monoplace arborant la livrée Red Bull Spring Edition parcourra les rues de Tokyo en passant par certains des sites les plus emblématiques de la ville, notamment la rivière Meguro et la Tour de Tokyo, avec les célèbres fleurs de cerisier japonaises en toile de fond.
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