Débuter sur Rainbow 6 Siege : les conseils de Biboo, capitaine de Vitality

Rares sont les jeux mettant autant en avant le teamplay que Rainbow Six Siege . La licence de FPS tactique a réussi son pari (risqué) de devenir un jeu multijoueur esport avant tout. Et qui dit esport, dit joueurs professionnels. Pour vous convaincre d’essayer le jeu et monter en rang, nous avons pu poser nos questions à Bastien Dulac, 23 ans, meneur de l’équipe Rainbow Six Siege de la team Vitality depuis mars 2018.

Comment as-tu commencé Rainbow Six Siege ?

Des amis me parlaient du jeu, donc j’ai essayé avec eux. Je suis typé FPS et ça me tentait bien. Pour la petite anecdote : je me suis fait opérer des ligaments croisés le jour de la sortie du jeu et, pendant ma convalescence, j’avais pas grand-chose à faire à part jouer à Rainbow Six quoi. Ça m’a un peu aidé à me mettre dedans !

Biboo à la Dreamhack Valencia © Vitality

À quel type de joueur conseillerais-tu Siege ?

Je le recommanderai à des joueurs qui ont pas mal de temps, déjà, et qui sont persévérants. Patients. Rainbow Six Siege demande beaucoup de connaissances de base pour commencer à s’amuser, là où d’autres FPS sont beaucoup plus abordables dès le début et tu peux avoir du fun très vite. Rainbow Six Siege, je le compare souvent à un MOBA : t’as besoin de beaucoup de connaissance de jeu pour t’amuser et prendre du plaisir à jouer. Au début, tu vas forcément beaucoup perdre, mais en fait, tu es surtout là pour apprendre. Les joueurs impatients ou qui n’ont pas beaucoup de temps risquent de ne pas trop apprécier.

Y a-t-il des opérateurs en attaque que tu recommanderais pour débuter ?

Y a beaucoup d’agents, qui font plein de choses différentes avec des spécificités uniques. En Attaque, je recommanderais plutôt Sledge qui a un marteau et des grenades. Le marteau sert à défoncer les murs, et les grenades… Bon, c’est des grenades, c’est simple. Il y a aussi Thatcher ou Thermite, qui sont là pour construire les murs renforcés. C’est un duo de base.

Et en défense ?

En défense, je dirais Jager. C’est un opérateur qui va poser des ADS qui permettent d’annuler les grenades adverses, soit un bon contre face à Sledge. Il y a aussi Bandit, qui va contrer les Thermite. Ou plus simple, un Rook ou un Doc. Rook a par exemple un gadget de début de round qui permet d’offrir un gilet de renforcement à tout le monde.

Divers opérateurs jouables sur R6S © Reddit

Des opérateurs de base, donc…

C’est ça. Des opérateurs qui représentent l’essence même du jeu, sortis dès le début et dispos dès l’achat du jeu, qui montrent les fondations de Rainbow Six Siege. C’est pour ça que je ne cite pas des opérateurs venus des DLC, qui apportent des modifications et offrent des subtilités qui ne sont à creuser qu’après avoir compris le jeu.

Quels seraient tes conseils pour un joueur solo ?

Déjà, je ne conseillerais jamais de jouer en solo. Mais après, tu l’as dit, certains joueurs n’ont pas le choix. De la patience, de la curiosité, de la persévérance… Mes conseils sont les mêmes que pour le type de joueur, mais encore plus quand t’es seul. Il te faut l’envie d’apprendre et de devenir meilleur. Au fil des heures de jeu, tu vas sentir une progression forcément. Et c’est ce plaisir que j’ai eu : ça fait 5 ans que je joue au jeu, et ça fait 5 ans que tous les jours j’apprends des choses. Mais jouer solo, c’est dur. Rainbow Six Siege est calqué sur les unités d’intervention du monde entier, et elles ont toutes un point commun : il faut qu’elles agissent comme un seul homme.

C’est possible en solo ça ?

Il faut essayer de communiquer un maximum avec ses coéquipiers même si tu ne les connais pas. Toutes les parties que tu vas faire, tu vas avoir 4 nouveaux coéquipiers, et il va falloir essayer de mettre en place des choses avec eux. Il ne faut pas hésiter à utiliser le micro, ou même sur PC le chat textuel, et à donner ou demander des conseils en phase de préparation, dire si l’on a besoin de ça ou ça... La communication est importante.

L’équipe Vitality en 2018 © Red Bull

Comment peut-on trouver une équipe avec laquelle performer ?

Au début, le plus simple, c’est d’avoir une équipe de 5 joueurs qui sont amis de base. Au moins trouver des gens avec qui tu t’entends bien, faire quelques tournois à droite à gauche, et à partir de ce moment-là tu vas connaître des noms, des équipes… Et éventuellement te faire repérer. Moi, j’ai commencé comme ça.

Le plus important pour un débutant : savoir tirer ou être un bon stratège ?

Pour un débutant, je dirais savoir bien tirer. À mon niveau, savoir tirer, ça va être 30/40% du gameplay, pour caricaturer, et le côté stratégique l’emporte. Quand t’es débutant, c’est par contre ce qui va te donner un gros avantage sur les joueurs et tu peux facilement t’y entraîner. Assurer ses fondations avant de peaufiner, d’autant que la stratégie est beaucoup plus difficile à mettre en place si tu es tout seul.

Comment utiliser ses drones efficacement ?

Les drones, c’est quelque chose de très stratégique et teamplay. La meilleure utilisation que t’en feras sera en équipe : tu le déploies pour suivre un équipier. Tout seul, c’est plus compliqué : il faut bien partager ses infos. Être rigoureux sur l’utilisation des drones. Aller regarder chaque coin de chaque pièce pour être sûr de ne rater personne. Un peu en mode parano.

Les drones sont la base du gameplay © Ubisoft

Comment trouver et utiliser un placement fort sur une map ?

Pour un débutant, c’est compliqué puisqu’il ne va pas connaître la map. Or, il y a énormément de points forts et de points clefs sur une map dans Rainbow Six Siege, encore plus avec la destruction et la verticalité. Au début, il va forcément perdre à cause de ça. Aujourd’hui, il va moins les trouver que les découvrir : les gens vont les jouer contre lui. Avec l’expérience de jeu, tu finis par les connaître. La mise en situation fait tout, alors jouez ! Regarder des streams de joueurs pro ou des compétitions pro aide aussi : il faut jouer, rester cérébral et prendre des notes.

Quelles sont les mauvais réflexes dont les débutants devraient se débarrasser ?

Ils font beaucoup d’erreurs de droning ou ne les utilisent pas du tout alors que c’est l’objet phare de Rainbow Six Siege. Pour moi, un joueur n’a pas le droit de mourir avec ses drones en vie ou sur lui. Surtout quand il joue solo ! Pour un débutant, quand t’as pas d’équipe, il faut utiliser tes drones pour prendre des infos et t’insérer comme tu veux. Il faut aussi bien utiliser son équipement. Chaque personnage a des capacités uniques, et il ne faut pas les négliger car elles sont très importantes. Il faut aussi s’entraîner à tirer, pour avoir une visée décente. T’as beau connaître toute la map, si à la fin tu tires pas dans la tête du mec… Tu gagneras pas. Mais il ne faut pas prendre le jeu pour un FPS arcade pour autant.

Image officielle décrivant ironiquement ce qu’il ne faut pas faire © Ubisoft

La meilleure méthode pour apprendre à bien tirer ?

Jouer, déjà. La chasse aux terroristes est un très bon moyen d'apprendre les mécaniques du shoot et de duel de Rainbow Six Siege. Mais bien sûr, rien n’égale le fait de jouer contre des vrais joueurs avec des déplacements “humains”.

D’ailleurs, les déplacements chez les débutants ?