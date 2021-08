Rainbow Six Siege Operation North Star expliqué par les stars de G2

Lorsqu’il s’agit de sortir de nouveau contenu de grande qualité et gratuit de manière régulière, rares sont les jeux aussi bons que Rainbow Six Siege. L’équipe de développement chez Ubisoft Montreal nous a tout appris sur comment soutenir un jeu multijoueur après son lancement, et il semble que d’autres développeurs aient copié leur style depuis. Après 6 ans de nouveaux contenus ajoutés, l’équipe est toujours en train de tout exploser sur son passage avec Operation North Star.

Bien que cette opération soit sortie depuis quelque temps maintenant, il y a toujours énormément de choses à apprendre sur le nouveau contenu et les gros changements. On les a vu avoir un impact sur des parties pro très intéressantes qui nous ont donné une impression complètement différente du Six Invitational il y a quelques semaines de cela. Alors, pour comprendre à quel point Siege a changé avec Operation North Star, nous avons parlé avec les deux derniers arrivés du roster de G2 : Lucas ‘Hungry’ Reich et Jonas ‘Jonka’ Kaczmarzyk.

