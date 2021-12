7 choses à connaître sur Johansson et Fedko dans Raising the Bar

Comment arrive-t-on au plus haut niveau dans le slopestyle ? Pour Emil Johansson et Erik Fedko , un savant mélange d’entraînements intensifs, de compétitions et d’explorations autour du monde leur ont permis d’atteindre les sommets. Le rider suédois et le champion allemand ont noué une étroite amitié au fil des années passés ensemble sur le circuit.

Suivez-les tout au long de la saison 2021 dans la nouvelle série Red Bull TV, Raising the Bar. En quatre épisodes, découvrez la vie extraordinaire de Johansson et Fedko. Voici les faits marquants de la série pour vous donner l’eau à la bouche.

Ces deux-là se ressemblent tellement qu’on dirait deux frères. © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

01 Les spots de dingue à deux pas de la maison de Johannsson

Emil Johannsson vit à Falun, en Suède. Cette ville est un véritable paradis du vélo. On y trouve plusieurs spots de cross-country, dirt et slopestyle, mais aussi un vélodrome et une enceinte indoor de BMX. Et en bonus, on peut se régaler dans de superbes skateparks.

Dans la série, Fedko visite l’antre de Johannsson dès le 1er épisode. On y découvre son spot d’entraînement de slopestyle à Källviken. On entre également dans le Dome Adrenaline Zone, sorte de résidence secondaire du rider suédois en hiver. L’endroit dispose d’un des plus beaux set up de jumps indoor dans le monde.

Erik Fedko besucht Emil Johansson's Homespots

02 Johannsson n’est pas un extraterrestre

Le rider suédois est considéré comme un alien sur le circuit pour sa capacité à rester serein sous la pression. Intouchable avec ses six victoires consécutives sur le Crankworx slopestyle, Johannsson force le respect. Mais le champion nordique s’amuse de cette rumeur selon laquelle il serait donc originaire d’une autre planète. Dans la série, il explique à quel point il est un être humain comme les autres. Ouf ! On est rassuré.

Johansson est un être humain. Il est juste plus fort sur un vélo. © Boris Beyer/Red Bull Content Pool

03 Les deux athlètes savent briller sous haute pression

Le slopestyle en compétition n’est pas qu’une affaire de technique ou de physique. De tels combats exigent également une force mentale supérieure à la moyenne. Dans cette série, on découvre à quel point les deux athlètes se retrouvent sous la pression durant une saison et comment ils parviennent à la contrôler. Quelques jours avant Crankworx Innsbruck, Fedko a par exemple connu un énorme accident. Il décide de s’aligner sur les finales malgré tout. Une décision payante. De son côté, Johansson est considéré comme le grand favori de chaque compétition à laquelle il participe. Tous les yeux sont braqués sur lui. A Innsbruck toujours, il glisse sur une pédale dès son premier run mais parvient à se reconcentrer pour réussir un sans faute sur son second.

Emil Johansson besucht Erik Fedko's Heimat

04 Fedko est très fort en trottinette électrique

Johansson et Fedko ont visité l’event de freeride Audi Nines cet été pour quelques jours de grosses sessions avec une brochette des meilleurs freeriders du monde. Mais la partie la plus drôle de cette visite est la séquence durant laquelle les deux athlètes s’essaient à la trottinette électrique. On y découvre que Fedko maîtrise parfaitement son sujet sur un segway, alors que Johansson a bien fait de choisir le vélo comme sport de prédilection.

Teilnahme bei den Audi Nines

05 La mauvaise météo est le pire ennemi du Slopestyle

Les jours de compétition, les spectateurs se régalent devant les exploits de leurs champions. Mais ce qu’on ne voit pas, c’est que dans les coulisses, ces riders disposent souvent de très courtes périodes pour se préparer, spécialement quand la pluie s’invite. Cette année, les compétiteurs ont connu les trombes d’eau lors de Crankworx Rotorua. Dans Raising the Bar, on découvre comment Fedko et Johannsson gèrent tous ces aléas météo.

Waiting out the weather can be frustrating © Graeme Murray/Red Bull Content Pool You've got to be ready when the time comes though © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

06 L’incroyable run de Fedko à Crankworx British Columbia

Si chaque run de Johannsson frôle la perfection, les performances de Fedko restent plus irrégulières. Avant Crankworx British Columbia cette saison, l’Allemand n’a jamais réussi à dépasser la 3e place. Mais au Canada, malgré de mauvaises conditions météos, Fedko a réussi le run de sa vie pour obtenir cette deuxième place qu’il attendait depuis très longtemps.

Erkunde British Columbia

Johannsson et Fedko sont bien au-dessus de la moyenne quand il s’agit de VTT. Et ils s’entraînent dur tous les jours pour se maintenir au plus haut niveau. Le Suédois est tout simplement le meilleur athlète slopestyle du monde, alors que Fedko est capable de coups d’éclat qui forcent le respect. Ensemble, ces deux champions font évoluer leur sport à des niveaux encore jamais vus.