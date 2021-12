6 choses à attendre de Ralf Rangnick à Manchester United

a découvert le championnat anglais il y a 40 ans. Et le moins que l’on puisse dire est que sa première expérience avec le football outre-manche, lui a laissé un goût amer. Le natif de Backnang en Allemagne est alors étudiant de la University of Sussex. Après 30 minutes de jeu avec son équipe de Southwick, opposée à Chichester City dans la Sussex County Football League, un terrible tacle l’envoie 1 mois à l'hôpital. Bilan: 1 poumon perforé et 3 côtes cassées.

Ralf Rangnick a découvert le championnat anglais il y a 40 ans. Et le moins que l’on puisse dire est que sa première expérience avec le football outre-manche, lui a laissé un goût amer. Le natif de Backnang en Allemagne est alors étudiant de la University of Sussex. Après 30 minutes de jeu avec son équipe de Southwick, opposée à Chichester City dans la Sussex County Football League, un terrible tacle l’envoie 1 mois à l'hôpital. Bilan: 1 poumon perforé et 3 côtes cassées.

