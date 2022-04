Rovanperä remporte le rallye de Croatie sur le fil

Et le Finlandais a su répliquer lors de ce dernier match disputé sur des routes plus sèches avec une temps canon. Il s’impose finalement avec 4’’3 d’avance sur son grand rival du week-end. « C’est la victoire la plus difficile de ma carrière, a admis Rovanperä à l’arrivée. J’étais persuadé que nous ne pourrions pas être plus rapides sur cette surface sèche avec ces pneus durs. Mais nous avons sorti la grosse attaque. »