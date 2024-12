10 choses que vous ne saviez pas sur le Dakar

Si vous voulez briller en société, à quelques jours du départ du Rallye Dakar 2025 auquel participeront évidemment Sébastien Loeb et Carlos Sainz , voici quelques anecdotes sur la course.

01 Le Dakar représente la même distance qu’une saison entière de WRC

Le Dakar est un marathon, pas un sprint © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Le rallye Dakar est classé parmi les rallyes-raids, ce qui signifie qu'il s'agit d'une course de longue distance qui se déroule sur plusieurs jours. Avec un parcours total de 7 759 km dont 5 115 km de contre-la-montre, le Dakar reste l'épreuve reine des rallyes-raids dans le monde. Depuis 2022, il fait partie du Championnat du monde de rallye-raid de la FIA (W2RC), qui compte cinq étapes. Dans cette série, le Dakar permet d’engranger le double de points, car il dure une semaine de plus que les quatre autres rallyes du calendrier. En plus du Dakar en Arabie Saoudite, le W2RC emmènera son convoi d’amateurs en tout-terrain aux Émirats arabes unis, en Afrique du Sud, au Portugal et au Maroc en 2025.

02 Ne laissez pas une blessure vous ralentir

Toby Price passe sur quatre roues © Art Eugenio/Red Bull Content Pool

Toby Price, double vainqueur du Dakar à moto, passe aux quatre roues pour le Dakar 2025. L'Australien sera au volant d'un Toyota Hilux Overdrive, avec son ancien coéquipier KTM Sam Sunderland comme copilote. Cependant, les exploits à moto de Price au Dakar pendant une décennie ne seront pas oubliés de sitôt. La deuxième victoire de Price sur deux roues a eu lieu en 2019, et a permis à Red Bull KTM Factory Racing de remporter sa 18e victoire consécutive sur le célèbre rallye. Mais ce n'est même pas ce qu’il y avait de plus fou à l’époque. Pour remporter la course, Price avait parcouru 5 200 km avec un os cassé ! Quelques semaines avant le rallye, Price s’était cassé le scaphoïde du poignet droit. Il a envisagé de renoncer au rallye, mais a préféré embarquer pour le Pérou, et finalement remporter le dernier Dakar organisé en Amérique du Sud.

03 Les camions d’assistance sont à la fois aide et compétiteurs

En attendant l'arrivée du camion de soutien © Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool

Les meilleures équipes d'usine disposent de camions d'assistance qui transportent des équipements vitaux sur chaque étape. Ils peuvent être utilisés en cas d'accident ou de problème mécanique. Même s’ils sont plus lents, ces camions d'assistance sont énormes et peuvent parcourir le terrain aussi bien que les voitures. Ces grosses bêtes du désert affrontent également les autres véhicules d'assistance du rallye dans leur propre catégorie.

Une boule de cristal

Carlos Sainz vainqueur pour la quatrième fois au Dakar © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Les caractéristiques inhabituelles du Dakar en font un laboratoire inégalé pour les technologies innovantes. Les déserts du Dakar ont régulièrement servi de terrain d'essai pour améliorer la vitesse et la sécurité. Le programme Dakar Future a permis aux voitures hybrides d'atteindre des niveaux de performance suffisants pour participer au rallye. C'est ce qu'a démontré le champion en titre du Dakar, Carlos Sainz, qui a remporté son titre en 2024 au volant d'une Audi RS Q e-tron équipée d'un groupe motopropulseur électrique. D'autres voies continuent de s'ouvrir pour des expérimentations technologiques susceptibles de transformer le paysage du rallye-raid dans les années à venir. L'esprit pionnier du Dakar est également au cœur du projet Mission 1000, une initiative visant à utiliser le rallye pour développer des sources de carburant plus durables.

04 Le rallye est né parce que quelqu’un s’est perdu dans le désert

Se perdre fait partie du Dakar © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Thierry Sabine, pilote de moto français, participait au rallye Abidjan-Nice de 1977 lorsqu'il s'est égaré. Réalisant que la navigation dans les dunes de sable d'un désert lointain constituait un véritable défi, il a organisé le premier rallye Dakar. L'édition inaugurale est partie de Paris en décembre 1978. Le rallye tire son nom de la capitale du Sénégal, où se trouvait à l’origine la ligne d'arrivée.

05 Le Dakar sera toujours associé au rose

L'étape finale du Dakar se fera via un mass start © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

L'arrivée du Dakar se faisait autrefois au Lac Rose, à 30 km au nord de la capitale sénégalaise. Le Lac Rose doit son nom à la couleur rose vif du lac, due à une algue unique, la dunaliella salina. Le lac est si coloré qu'il peut être observé de l'espace, et sa simple vue, après deux semaines de souffrance mentale et physique, a par le passé fait fondre en larmes spontanément des motards adultes. La 47e édition du rallye, en 2025, fera écho aux arrivées du Lac Rose du Dakar. Lors de la 12e et dernière étape, le convoi participera à un départ groupé, comme c'était le cas lorsque le Dakar se déroulait sur le continent africain.

06 L'étape 48h Chrono est une course dans la course

La Century CR6-T de Laia Sanz est dotée de technologies de pointe © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Le format original du 48-heures Chrono a été introduit lors de l'édition 2024 du Dakar et, en raison de sa popularité auprès des fans et des pilotes, il revient en 2025. Le concept au cœur de cette étape de deux jours semble assez simple : trouver le bon équilibre entre performance et fiabilité. Mais ne nous voilons pas la face, rien n'est simple sur le Dakar. Le 5 janvier 2025 au matin, le convoi du Dakar partira du bivouac de Bisha avec plus de 1000 km à traverser pendant les deux jours suivants. Le 5 janvier à 17 heures, les concurrents devront s'arrêter sur la prochaine aire de repos qu'ils auront trouvée (six aires de repos au total sont réparties sur le parcours). Le 6 janvier au matin, les concurrents devront parcourir le reste de l'étape chronométrée jusqu'au bivouac de Bisha. Une attention particulière doit être portée à la mécanique pour ne pas se laisser distancer lors de cette étape titanesque.

Les mécaniciens sont occupés pendant le Dakar © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

07 Les catégories poids légers forment de jeunes talents

Depuis la délocalisation du Dakar en Arabie saoudite, le nombre de concurrents s'engageant dans les divisions légères du rallye comme la Challenger a considérablement augmenté. Les machines Challenger, la Taurus T3 Max par exemple, peuvent accueillir un pilote et un copilote, et correspondent aux deux tiers des voitures de course de la catégorie Ultimate pilotées par des Carlos Sainz , Nasser Al-Attiyah , Sébastien Loeb et autres légendes. Concourir en Challenger est considéré comme le moyen idéal pour passer au niveau supérieur. C'est ce qu'ont démontré Seth Quintero , Cristina Gutiérrez , Mitch Guthrie Jr. et Guillaume de Mévius , récemment diplômés du Red Bull Off-Road Junior Team, qui ont tous obtenu un volant d'usine dans la classe Ultimate au Dakar 2025 après avoir fait leurs preuves dans la catégorie Challenger.

“Les Challengers sont limités à une vitesse de pointe de 135 km/h, tandis que les Ultimates peuvent atteindre 170 km/h”, explique De Mevius, qui a terminé deuxième pour ses débuts dans la catégorie Ultimate. “La solidité de la carrosserie de l'Ultimate est également une amélioration significative, vous pouvez attaquer beaucoup plus sur les rochers et les sauts. On trouve vite ses limites dans un Challenger, mais une voiture Ultimate peut vous emmener n'importe où.”

08 Les paysages sont magnifiques

Les paysages d'Arabie saoudite ne manquent jamais d'impressionner © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Après l'Afrique, puis l'Amérique du Sud, c'est l'Arabie Saoudite qui accueille le Dakar. Le pays du Moyen-Orient a étonné les concurrents avec son terrain désertique, ce qui en fait un hôte idéal. Peu de choses ont autant impressionné qu'Al-’Ula et la région environnante. Les paysages dignes d’un kaléidoscope mêlant histoire et mystère peuvent être assez intimidants.

Le Dakar est revenu à plusieurs reprises à Al-’Ula après sa première rencontre avec des sites archéologiques datant de la nuit des temps et les temples nabatéens disséminés dans la vieille ville. C'est dans les canyons d'Al-’Ula que les concurrents du Dakar seront mis à l'épreuve lors de l'étape marathon du Rallye Dakar 2025. Selon les règles de celle-ci, les pilotes passent une nuit à camper dans le désert, séparés de leurs mécaniciens, ce qui signifie que toute réparation nécessaire doit être effectuée en solo.

09 Les pilotes n’ont pas le temps de s’arrêter pour…

Certains pilotes ont du mal à supporter l'idée de rester dans la voiture pendant une journée entière. Certaines étapes nécessitent 12 heures de conduite et, parfois, la nature frappe à la porte. C'est pourquoi certains d’entre eux portent des sacs dans leur combinaison afin de pouvoir uriner lorsqu'ils franchissent des rivières et des rochers à 170 km/h. C'est l'un des nombreux sacrifices consentis au nom de la sécurité (et pour essayer de décrocher la victoire).

Pour suivre le départ, rendez-vous le 3 janvier. Pour en connaître plus sur le parcours de cette édition 2025, c'est ici .