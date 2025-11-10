WRC : Ogier triomphe sous la pluie au Japon et relance la course au titre

n’a jamais cessé d’aimer les défis. Et ce week-end japonais en fut un de taille. Sur les routes détrempées, l’octuple champion du monde a fait parler toute son expérience pour s’imposer avec 11,6 secondes d’avance sur son coéquipier

Elfyn Evans

, leader du championnat. Une victoire d’autant plus symbolique qu’elle offre à Toyota un triplé à domicile, avec le jeune Finlandais

Sami Pajari

complétant le podium.