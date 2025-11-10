WRC : Ogier triomphe sous la pluie au Japon et relance la course au titre

Sébastien Ogier n’a jamais cessé d’aimer les défis. Et ce week-end japonais en fut un de taille. Sur les routes détrempées, l’octuple champion du monde a fait parler toute son expérience pour s’imposer avec 11,6 secondes d’avance sur son coéquipier Elfyn Evans, leader du championnat. Une victoire d’autant plus symbolique qu’elle offre à Toyota un triplé à domicile, avec le jeune Finlandais Sami Pajari complétant le podium.
Dès l’aube du dimanche, la pluie s’est abattue sans relâche, transformant l’asphalte en véritable patinoire. Evans, à seulement 6,5 secondes d’Ogier au départ de la journée, semblait prêt à riposter. Le Gallois a même grappillé 0,8 seconde sur la première spéciale à Nukata, avant qu’Ogier ne réponde dès la suivante, à Lake Mikawako, en reprenant le large.
Derrière eux Adrien Fourmaux, solide troisième jusque-là, est parti à la faute et a arraché une portière de sa Hyundai avant de devoir renoncer. Un coup dur pour le Français, mais une aubaine pour Pajari, qui s’est engouffré dans la brèche pour décrocher son tout premier podium en WRC à seulement 23 ans.
Pendant ce temps, Evans a continué de mettre la pression, jusqu’à une frayeur sur la première super spéciale d’Okazaki. Parti à la faute dans un virage piégeux, il a glissé sur un talus avant de repartir, perdant quelques précieuses secondes. Ogier, imperturbable, a géré sa course avec la précision d’un métronome pour accroître son avance sur les deux dernières spéciales et sceller sa troisième victoire de la saison.
« C’est un résultat parfait », a savouré le Gapençais à l’arrivée. « Avec la pluie, tout pouvait basculer. Mais le feeling avec la voiture était excellent ce matin, bravo à toute l’équipe. Maintenant, direction l’Arabie saoudite pour un final qui s’annonce intense ! »
Derrière le trio Toyota, Ott Tänak a limité la casse en terminant quatrième malgré une crevaison matinale, devant Grégoire Munster, auteur d’un superbe top 5. Kalle Rovanperä, ralenti vendredi par des problèmes de suspension, sauve la sixième place et conserve une chance mathématique de titre, 24 points derrière Evans.
Après ce week-end dantesque, le championnat est plus ouvert que jamais : seulement 3 points séparent Elfyn Evans, toujours leader du championnat, et son dauphin, Sébastien Ogier. Le rendez-vous est pris à Jeddah, du 26 au 29 novembre, pour un ultime duel sur les pistes saoudiennes.
Résultats et classement
Résultats du Rallye WRC du Japon 2025
Position
Pilote
Temps
1
🇫🇷 Sébastien OGIER / 🇫🇷Vincent LANDAIS (Toyota)
3h21m08.9s
2
🇬🇧 Elfyn EVANS / 🇬🇧 Scott MARTIN (Toyota)
à 11.6s
3
🇫🇮 Sami PAJARI / 🇫🇮 Enni MÄLKÖNEN (Toyota)
à 2m16.6s
4
🇪🇪 Ott TÄNAK / 🇪🇪 Martin JÄRVEOJA (Hyundai)
à 3m18.1s
5
🇧🇪Grégoire MUNSTER / 🇧🇪Louis LOUKA (Ford)
à 6m46.7s
6
🇫🇮 Kalle ROVANPERÄ / 🇫🇮 Jonne HALTTUNEN (Toyota)
à 7m01.5s
7
🇸🇪 Oliver SOLBERG / 🇬🇧 Elliott EDMONDSON (Toyota)
à 9m35.5s
8
🇪🇸Alejandro CACHON / 🇪🇸Borja ROZADA (Citroen)
à 10m41.6s
9
🇷🇺Nikolay GRYAZIN / 🇷🇺Konstantin ALEKSANDROV (Skoda)
à 11m36.2s
10
🇪🇸Jan SOLANS / 🇪🇸Rodrigo SANJUAN (Toyota)
à 12m26.0s
Classement pilotes du championnat du monde WRC 2025 après le Rallye du Japon
- Elfyn Evans (GBR) 272 points
- Sébastien Ogier (FRA) 269 points
- Kalle Rovanperä (FIN) 248 points
- Ott Tänak (EST) 213 points
- Thierry Neuville (BEL) 166 points
- Takamoto Katsuta (JPN) 111 points
- Adrien Fourmaux (FRA) 96 points
- Sami Pajari (FIN) 94 points
- Oliver Solberg (SUE) 70 points
- Grégoire Munster (LUX) 36 points
