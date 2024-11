WRC Japon : Thierry Neuville, sacré champion du monde !

Au classement constructeurs, alors que Hyundai semblait en position favorable pour le titre, le scénario a finalement basculé en faveur de Toyota. Grâce aux performances de Sébastien Ogier, Elfyn Evans et Takamoto Katsuta, Toyota décroche son huitième titre avec seulement trois points d’avance. C’est le dénouement le plus serré depuis 1983.

