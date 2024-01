Rallye Monte-Carlo : ce qui change en 2024

Rallye Monte-Carlo 2024 Le Rallye Monte-Carlo est la première manche du championnat du monde WRC 2024 - et l'une des plus imprévisibles. Retrouvez un résumé de chaque jour du rallye en direct live vidéo sur Red Bull TV !

Après 2 éditions à arpenter les routes du sud, laissant de côté les sols glacés et enneigés, le rallye Monte-Carlo se déroule donc dans les Hautes-Alpes, autour de Gap, entre routes de montagnes et forêts. Le parcours s’étalera sur 17 spéciales qui traverseront 5 départements avec 14 cols à franchir, pour un total de 324,44 km.

Après le shakedown (séances de mise au point) du mercredi après-midi, la compétition débutera ce 25 janvier par 2 spéciales nocturnes. Au programme : les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes, avec notamment le retour du Col de Fontbelle et les mythiques tourniquets dans Bayons/Bréziers, de quoi débuter en force cette saison !

Le lendemain, une boucle de 3 épreuves spéciales à négocier 2 fois entre les départements 05 et 04 les attendra au tournant. Une situation qui pourrait faciliter les écarts et chambouler le classement de base.

Le samedi 27, les pilotes arpenteront l’Ouest de Gap sur les routes de Drôme et d’Isère sur 3 épreuves spéciales, qui seront elles aussi à affronter 2 fois. Avec plus de 120 km, la 3ème étape sera sûrement riche en rebondissements.

