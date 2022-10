Kalle Rovanperä devient le plus jeune champion du monde de l’histoire !

. À 22 ans, le Finlandais devient le plus jeune champion du monde de l’histoire, sortant du livre des records l'Écossais Colin McRae, titré en 1995 à l'âge de 27 ans. Il confirme ainsi une saison quasi-parfaite et une domination sans partage ou presque sur le circuit 2022 avec 6 victoires sur 11 rallyes disputés.

«L’équipe a construit une fusée cette année, une voiture à la fois rapide et fiable, a commenté le numéro un mondial à l’arrivée de la Power Stage, elle aussi remportée de main de maître. Même après les rallyes compliqués que nous avons connus récemment, on a toujours cru en nous.» Avant le départ en Nouvelle-Zélande, Rovanperä restait en effet sur deux courses hors du Top 10,