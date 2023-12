Rallye-raid, rallycross : quels sont les différents types de rallye ?

. Et bien sûr, il y a aussi le

Lors d’un rallye-raid, votre mission est de traverser des déserts immenses, des terrains accidentés, et des étendues sauvages. Ici, chaque kilomètre est un défi, chaque dune une épreuve. Le maître mot est l’endurance. Vous devez savoir tenir sur de longues distances et gérer votre mécanique.

Dakar : les meilleurs films et séries de rallye-raid

. L'événement 2024 (5 au 19 janvier) couvre une distance totale de 7891 km, dont 4727 km de spéciales. La course inclut une étape marathon inédite de deux jours. Pendant cette phase, tous les concurrents doivent faire une halte au bivouac le plus proche après 16h.

ils sont robustes et spécialement conçus pour résister aux conditions extrêmes, avec des capacités de navigation et d'endurance élevées.

Durée et format :

le rallye-raid se dispute sur de longues distances, souvent plusieurs centaines de kilomètres. Les terrains sont difficiles et variés. Exemple : des déserts, des montagnes ou des terrains accidentés.

