Rovanperä impérial au rallye de Suède !

Le week-end s’est passé sans accroche ou presque pour le phénomène de 21 ans, plus jeune vainqueur d’une épreuve WRC l’an passé après sa victoire au rallye d’Estonie à 20 ans et 291 jours. En Suède, il a pris la tête de la course lors de la première spéciale samedi matin et il n'a ensuite fait que renforcer sa position. Dimanche, Rovanperä n’a eu qu’à gérer son avance de 21 secondes sur son plus proche rival, le Belge

. “Je ne pensais pas qu’on pourrait être aussi bon, surtout en étant obligé d’ouvrir la route vendredi, s’est-il félicité à l’arrivée. Avant d’ajouter: “Mais je ne me sens pas de célébrer cette victoire maintenant. La semaine a été très difficile pour les gens en Ukraine. J’espère qu’ils trouveront de la force et de l’espoir en ces temps difficiles.”